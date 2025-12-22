У Німеччині за рік зафіксували понад 1000 підозрілих польотів дронів

Федеральне кримінальне поліцейське управління Німеччини (BKA) повідомило про понад 1000 випадків підозрілих польотів дронів у 2025 році, що може становити загрозу безпеці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt з посиланням на внутрішній федеральний звіт про загрозу, яку становлять дрони як інструмент для вчинення злочинів.

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Зазначається, що подібний звіт було складено вперше. Він включає усі дані про підозрілі випадки, а також від збройних сил Німеччини.

"Найбільше постраждали військові об'єкти, аеропорти та інші критичні інфраструктурні об'єкти, такі як виробники зброї та портові споруди", – сказав глава BKA Хольгер Мюнх.

Він заявив Bild, що існує "виражений рівень загрози".

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У Німеччині майже впевнені, що дрони - російські

На запитання, чи дрони завжди контролюються російськими суб'єктами, Мюнх відповів:

Ми не знаємо цього з абсолютною впевненістю".

Це також пов'язано з тим, що навіть знайти і допитати пілотів дронів дуже складно. Однак у багатьох випадках Мюнх підозрює, що це "очевидно" контрольована державою діяльність, спрямована на поширення невизначеності.

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Окрім психологічного впливу, польоти дронів можуть також слугувати для збору розвідувальної інформації. Мюнх конкретно згадав про польоти над військовими об'єктами, сказавши:

"Над військовими об'єктами в Німеччині, де також проходять підготовку українські солдати, які можуть мати при собі смартфони, часто здійснюються польоти. Дрон вимірює, які смартфони присутні, і потім, можливо, може знову їх виявити на українському фронті".