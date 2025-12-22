У Німеччині за рік зафіксували понад 1000 підозрілих польотів дронів
Федеральне кримінальне поліцейське управління Німеччини (BKA) повідомило про понад 1000 випадків підозрілих польотів дронів у 2025 році, що може становити загрозу безпеці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Welt з посиланням на внутрішній федеральний звіт про загрозу, яку становлять дрони як інструмент для вчинення злочинів.
Зазначається, що подібний звіт було складено вперше. Він включає усі дані про підозрілі випадки, а також від збройних сил Німеччини.
"Найбільше постраждали військові об'єкти, аеропорти та інші критичні інфраструктурні об'єкти, такі як виробники зброї та портові споруди", – сказав глава BKA Хольгер Мюнх.
Він заявив Bild, що існує "виражений рівень загрози".
У Німеччині майже впевнені, що дрони - російські
На запитання, чи дрони завжди контролюються російськими суб'єктами, Мюнх відповів:
Ми не знаємо цього з абсолютною впевненістю".
Це також пов'язано з тим, що навіть знайти і допитати пілотів дронів дуже складно. Однак у багатьох випадках Мюнх підозрює, що це "очевидно" контрольована державою діяльність, спрямована на поширення невизначеності.
Окрім психологічного впливу, польоти дронів можуть також слугувати для збору розвідувальної інформації. Мюнх конкретно згадав про польоти над військовими об'єктами, сказавши:
"Над військовими об'єктами в Німеччині, де також проходять підготовку українські солдати, які можуть мати при собі смартфони, часто здійснюються польоти. Дрон вимірює, які смартфони присутні, і потім, можливо, може знову їх виявити на українському фронті".
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