В Германии за год зафиксировали более 1000 подозрительных полетов дронов.

Более 1000 подозрительных полетов дронов в Германии за 2025 год

Федеральное уголовное полицейское управление Германии (BKA) сообщило о более чем 1000 случаях подозрительных полетов дронов в 2025 году, что может представлять угрозу безопасности.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Weltсо ссылкой на внутренний федеральный отчет об угрозе, которую представляют дроны как инструмент для совершения преступлений.

Отмечается, что подобный отчет был составлен впервые. Он включает все данные о подозрительных случаях, а также от вооруженных сил Германии.

"Больше всего пострадали военные объекты, аэропорты и другие критические инфраструктурные объекты, такие как производители оружия и портовые сооружения", – сказал глава BKA Хольгер Мюнх.

Он заявил Bild, что существует "выраженный уровень угрозы".

В Германии почти уверены, что дроны – российские

На вопрос, всегда ли дроны контролируются российскими субъектами, Мюнх ответил:

Мы не знаем этого с абсолютной уверенностью".

Это также связано с тем, что даже найти и допросить пилотов дронов очень сложно. Однако во многих случаях Мюнх подозревает, что это "очевидно" контролируемая государством деятельность, направленная на распространение неопределенности.

Помимо психологического воздействия, полеты дронов могут также служить для сбора разведывательной информации. Мюнх конкретно упомянул о полетах над военными объектами, сказав:

"Над военными объектами в Германии, где также проходят подготовку украинские солдаты, которые могут иметь при себе смартфоны, часто совершаются полеты. Дрон измеряет, какие смартфоны присутствуют, и затем, возможно, может снова их обнаружить на украинском фронте".

"Окрім психологічного впливу, польоти дронів можуть також слугувати для збору розвідувальної інформації" (с) - а ще вони можуть завбачливо доставити вибухівку до жирних цілей і "дрімати" до часу z 🤔
22.12.2025 09:25 Ответить
На 2026 рік буде 10 000 . Головне фіксувати !
22.12.2025 09:33 Ответить
Якісь "********" літають і німці їх педантично фіксують
22.12.2025 09:35 Ответить
І що за рік не одного "запускача" не затримали?Грош ціна в базарний день таким силовим структурам.
22.12.2025 09:40 Ответить
Європейці ******* скиглити і жаліти себе.
22.12.2025 10:37 Ответить
Пусть Меркель назначат бороться с ними и она окончательно расформирует бундесвер.
22.12.2025 10:37 Ответить
Ни в коем случае не сбивайте. Иначе - эскалация.
22.12.2025 11:10 Ответить
 
 