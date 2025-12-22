Росія з вересня атакувала енергосистему України майже 2000 разів, - Свириденко

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко привітала енергетиків із професійним святом, повідомивши про близько 2000 ракетно-дронових атак РФ на енергосистему України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона повідомила в мережі телеграм.

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"Уже четвертий рік поспіль росія намагається занурити нас у темряву. Ворог майже щодня запускає десятки ракет і сотні дронів по енергетичних об’єктах, намагається зруйнувати обʼєкти генерації, системи передачі та розподілу електроенергії, руйнує диспетчерські і цілі обʼєкти", - ідеться в повідомленні.

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Удари РФ по енергетиці

Лише з вересня цього року енергетична система України зазнала близько 2000 масованих ракетно-дронових атак, майже чверть з яких — цілеспрямоване знищення енергетичної інфраструктури.



Але після кожної страшної атаки, на кожному обʼєкті щохвилини працюють енергетики — звичайні люди надзвичайної сили.

Сьогодні, у День енергетика, вся Україна дякує Вам. Ви повертаєте людям тепло, світло, зв’язок, можливість працювати. А головне — віру в те, що ми обов’язково вистоїмо", - зазначила прем'єрка.

"Пріоритет для нашого Уряду — це світло в українських домівках та робота наших підприємств. Я прошу всіх памʼятати і цінувати — у нас є світло, бо його своїми руками і працею забезпечили українські енергетики", - наголосила Свириденко.

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Премія для працівників енергетичної галузі

Свириденко повідомила, що започатковується щорічна Премія Кабінету міністрів для працівників енергетичної галузі. Оскільки для держави важливо відзначати роботу енергетиків на найвищому рівні.