Россия с сентября атаковала энергосистему Украины почти 2000 раз, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко поздравила энергетиков с профессиональным праздником, сообщив о около 2000 ракетно-дроновых атаках РФ на энергосистему Украины

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом она сообщила в сети Telegram.

"Уже четвертый год подряд Россия пытается погрузить нас в темноту. Враг почти ежедневно запускает десятки ракет и сотни дронов по энергетическим объектам, пытается разрушить объекты генерации, системы передачи и распределения электроэнергии, разрушает диспетчерские и целые объекты", - говорится в сообщении.

Удары РФ по энергетике

Только с сентября этого года энергетическая система Украины подверглась около 2000 массированных ракетно-дроновых атак, почти четверть из которых — целенаправленное уничтожение энергетической инфраструктуры.



Но после каждой страшной атаки, на каждом объекте каждую минуту работают энергетики — обычные люди необычайной силы.

Сегодня, в День энергетика, вся Украина благодарит вас. Вы возвращаете людям тепло, свет, связь, возможность работать. А главное — веру в то, что мы обязательно выстоим", — отметила премьер.

"Приоритет для нашего правительства — это свет в украинских домах и работа наших предприятий. Я прошу всех помнить и ценить — у нас есть свет, потому что его своими руками и трудом обеспечили украинские энергетики", — подчеркнула Свириденко.

Премия для работников энергетической отрасли

Свириденко сообщила, что учреждается ежегодная Премия Кабинета министров для работников энергетической отрасли. Поскольку для государства важно отмечать работу энергетиков на самом высоком уровне.