Релокація та відновлення потужностей зброярів: Ухвалено рішення для зміцнення оборонної індустрії, - Шмигаль

Сьогодні, 23 грудня, уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

Як зазначається, йдеться про нові умови з релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських зброярів.

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Які зміни?

Так, за словами Шмигаля:

Започатковуємо новий експериментальний проєкт щодо "Мотор Січі". Прискорюємо проєктування нових об’єктів підприємства. Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації. Все це активізує відновлення та створення нових об’єктів "Мотор Січі" для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7.

Конкретизуємо умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам. Зокрема, щодо часткової компенсації процентних і лізингових платежів.

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