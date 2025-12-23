УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11400 відвідувачів онлайн
Новини Оборонно-промисловий комплекс України
811 7

Релокація та відновлення потужностей зброярів: Ухвалено рішення для зміцнення оборонної індустрії, - Шмигаль

зміцнення оборонної індустрії

Сьогодні, 23 грудня, уряд за поданням Міністерства оборони ухвалив пакет рішень для зміцнення оборонної індустрії України.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Про що йдеться?

Як зазначається, йдеться про нові умови з релокації та швидкого відновлення виробничих потужностей українських зброярів.

Також читайте: 78% українських оборонних компаній уже перенесли або планують перенести виробництво за кордон, – опитування

Які зміни?

Так, за словами Шмигаля:

  • Започатковуємо новий експериментальний проєкт щодо "Мотор Січі". Прискорюємо проєктування нових об’єктів підприємства. Забезпечуємо їх водою, газом, теплом та електрикою за спрощеною процедурою. Даємо можливість створювати допоміжну інфраструктуру для безперервної роботи релокованих потужностей. Гарантуємо захищеність чутливої безпекової інформації. Все це активізує відновлення та створення нових об’єктів "Мотор Січі" для виконання державних оборонних контрактів у режимі 24/7.
  • Конкретизуємо умови, критерії та механізми надання фінансової державної підтримки оборонним підприємствам. Зокрема, щодо часткової компенсації процентних і лізингових платежів.

Також читайте: На "Рамштайні" Україна отримала важливі зобов’язання від партнерів щодо довгострокової підтримки: внески країн, - Шмигаль

Автор: 

оборона (4977) Шмигаль Денис (4951) релокація (46)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 