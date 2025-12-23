Релокация и восстановление мощностей оружейников: Принято решение для укрепления оборонной индустрии, - Шмыгаль
Сегодня, 23 декабря, правительство по представлению Министерства обороны приняло пакет решений для укрепления оборонной индустрии Украины.
Об этом сообщил министр обороны Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
Как отмечается, речь идет о новых условиях по релокации и быстрому восстановлению производственных мощностей украинских оружейников.
Какие изменения?
Так, по словам Шмыгаля:
- Начинаем новый экспериментальный проект по "Мотор Січ". Ускоряем проектирование новых объектов предприятия. Обеспечиваем их водой, газом, теплом и электричеством по упрощенной процедуре. Даем возможность создавать вспомогательную инфраструктуру для непрерывной работы перемещенных мощностей. Гарантируем защищенность чувствительной информации, касающейся безопасности. Все это активизирует восстановление и создание новых объектов "Мотор Січ" для выполнения государственных оборонных контрактов в режиме 24/7.
- Конкретизируем условия, критерии и механизмы предоставления финансовой государственной поддержки оборонным предприятиям. В частности, относительно частичной компенсации процентных и лизинговых платежей.
Alex G.
антон старобуб
Vasya #607130
Олександр Дніпро
