NAUDI заявило про критичні ризики для ОПК через нову постанову уряду щодо бронювання співробітників

Національна асоціація оборонної промисловості України (NAUDI) заявляє про серйозні ризики, які виникли після ухвалення постанови Кабміну №1608 від 8 грудня 2025 року про бронювання працівників оборонних підприємств.

Про це заявив виконавчий директор NAUDI Сергій Гончаров, інформує Цензор.НЕТ.

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Які ризики для ОПК України

За його словами, документ фактично запроваджує фіксовану квоту на бронювання військовозобов’язаних працівників підприємств ОПК, що унеможливлює оперативне бронювання нових фахівців під час масштабування виробництва.

Гончаров наголошує, що такі норми суперечать принципу 100% бронювання для підприємств оборонно-промислового комплексу.

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"Дана постанова встановлює числову кількість військовозобов’язаних працівників, які підлягають бронюванню. Це ускладнить швидке масштабування виробництва та бронювання нових співробітників. Зайва бюрократизація процесів може сповільнити розвиток сфери ОПК. Ми розуміємо мотиви уряду, але сфера ОПК — не найбільша за кількістю заброньованих працівників", - заявив він.

Що треба зробити

Як заявили в NAUDI, для ефективного забезпечення потреб Сил оборони підприємства мають постійно масштабуватись.

Масштабування включає найм нових працівників, а в нинішньому вигляді постанова лише ускладнює цей процес.

Погодження щоразу збільшувати квоту може значно уповільнити розвиток галузі, зазначив Гончаров.

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Він також підкреслив необхідність термінового повернення попереднього порядку:

"Потрібно терміново повернути норму бронювати всіх військовозобов’язаних працівників сфери ОПК — незалежно від дати їхнього прийняття, чисельності штату чи дати визнання підприємства критично важливим. Тобто повернути порядок, який діяв до 8 грудня 2025 року".

NAUDI закликає Уряд невідкладно внести зміни до Порядку, аби не допустити поглиблення кадрового дефіциту та зриву виробничих програм оборонної промисловості.

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