NAUDI заявило о критических рисках для ОПК из-за нового постановления правительства о бронировании сотрудников
Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) заявляет о серьезных рисках, возникших после принятия постановления Кабмина №1608 от 8 декабря 2025 года о бронировании работников оборонных предприятий.
Об этом заявил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров, информирует Цензор.НЕТ.
Какие риски для ОПК Украины
По его словам, документ фактически вводит фиксированную квоту на бронирование военнообязанных работников предприятий ОПК, что делает невозможным оперативное бронирование новых специалистов при масштабировании производства.
Гончаров отмечает, что такие нормы противоречат принципу 100% бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса.
"Данное постановление устанавливает числовое количество военнообязанных работников, подлежащих бронированию. Это затруднит быстрое масштабирование производства и бронирование новых сотрудников. Излишняя бюрократизация процессов может замедлить развитие сферы ОПК. Мы понимаем мотивы правительства, но сфера ОПК — не самая большая по количеству забронированных работников", — заявил он.
Что нужно сделать
Как заявили в NAUDI, для эффективного обеспечения потребностей Сил обороны предприятия должны постоянно масштабироваться.
- Масштабирование включает наем новых работников, а в нынешнем виде постановление только затрудняет этот процесс.
- Согласование каждый раз увеличивать квоту может значительно замедлить развитие отрасли, отметил Гончаров.
Он также подчеркнул необходимость срочного возвращения прежнего порядка:
"Необходимо срочно вернуть норму бронирования всех военнообязанных работников сферы ОПК – независимо от даты их приема, численности штата или даты признания предприятия критически важным. То есть вернуть порядок, который действовал до 8 декабря 2025 года".
NAUDI призывает правительство незамедлительно внести изменения в Порядок, чтобы не допустить усугубления кадрового дефицита и срыва производственных программ оборонной промышленности.
🔹 NAUDI - це асоціація, яка ділить і просуває інтереси приватних оборонних виробників України.
🔹 Вона має офіційну структуру управління, яку очолює Сергій Пашинський, і працює з іншими провідними фахівцями галузі.
🔹 Асоціація активно співпрацює з державою, університетами, іноземними партнерами, просуваючи українські можливості на глобальні ринки.
НЕДЕРЖВНИМИ керує Пашинський , ще з часів Порошенко , котрий у перші дні вйни вже направлені на продаж озброєння перенаправи для ЗСУ з Залужним .
Доречі , там Сергій Висоцький, журналіст Еспресо а потім Прямого - сьогодні керівник з комунікацій.
На офіційному сайті названі ключові керівні особи:
👤 Сергій Пашинський - Голова Асоціації
👤 Іван Вінник - Перший заступник Голови
👤 Сергій Висоцький - Заступник Голови з комунікацій
👤 Ганна Старикова - Голова ревізійної (аудит) комісії
👤 Сергій Гончаров - Виконавчий директор (CEO)
Ці позиції оформлені як офіційне керівництво організації.
✅ Так - NAUDI заснована в Україні (2020 рік) саме українськими підприємствами оборонної промисловості.
Це не «ініціатива іноземних компаній», хоча вона активно працює з закордонними партнерами (наприклад меморандум із німецьким Lindner & Fischer
🤝 Хто є партнерами та членами NAUDI
Ассоціація об'єднує як виробників ОПК, так і організації, що співпрацюють із галуззю:
🔹 Підприємства, наприклад:
• «Українська бронетехніка»
• Ukrspecsystems
• Altair Technologies
• Вінгс енд Квадро
• Kvertus
та багато інших важливих оборонних компаній.
🔹 Партнерські організації:
• State Kyiv Design Bureau «LUCH»
• Federation of Employers of Ukraine Defence
• League of Defense Companies of Ukraine
• National Technical University of Ukraine
та інші.
• У лютому 2024 року НАБУ разом із САП і СБУ офіційно оголосили Пашинському підозру у справі про незаконне привласнення та продаж державних нафтопродуктів, арештованих судом у 2014 році, що належали Сергію Курченку - близько 97 000 тон пального на майже 1 мільярд грн збитків державі.
💼 2) Завершення досудового розслідування
• Як повідомлялося на початку 2025 року, НАБУ і САП завершили досудове розслідування справи щодо Пашинського та ще кількох фігурантів (серед них бізнесмен Сергій Тищенко) - йдеться про групу з 7 осіб. Матеріали розслідування були передані захисту для ознайомлення.
💰 3) Застава і процес
• У вересні 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) зменшив розмір застави для Пашинського (із 272,52 млн грн до 192,52 млн грн), повернувши частину застави. Це не означає закриття справи, але свідчить про продовження процесу в суді.
📌 4) Судові рішення щодо обов'язків і запобіжних заходів• Водночас ВАКС кілька разів продовжував строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного, у межах досудового розслідування - це частина процесуальних заходів.
🧠 Що це значить у підсумку
✔️ Справу розслідували і передали в суд - це важливий етап у кримінальних провадженнях.
✔️ Пашинський залишається підозрюваним: звинувачення не відкинуті і справа не закрита.
✔️ Судові процедури тривають: зміна розміру застави і продовження дій обов'язків - це саме частина судового розгляду.
✔️ Немає вироку про виправдання чи виправдувального рішення, лише стадія підготовки матеріалів до судового розгляду.
🧠 Чому це важливо знати правильно
У ЗМІ та соцмережах часто поширюються різні версії цієї справи, але офіційний процес поки складається з таких етапів:
Підозра та обшуки.
Завершення досудового розслідування і передача матеріалів.
Судові кроки щодо застави, обов'язків, забезпечення розгляду.
Очікування подальшого розгляду по суті в суді.
Тому наразі справу не закрито остаточно ні на користь обвинувачення, ні на користь захисту - вона перебуває на стадії судового розгляду після досудового розслідування.
серлєщ то кака!
а, Сергій Висоцький - Заступник Голови з комунікаці, то цяця!
то, чим відрізняються?
партійною прихильністю!!!!
***, невже знову бан?
А тепер про голову NAUDI Пашинскього ,
на котрого вже при владі РИГОзЄ була відкритьа АБУ справа
Й суди ПОРТНОВА -ТАТРОВА судять, а ПРТНЕРИ ЄВРОПИ ЙОМУ ДОВІРЯЮТЬ як й усій організвації якою він рулить.