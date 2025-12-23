NAUDI заявило о критических рисках для ОПК из-за нового постановления правительства о бронировании сотрудников

Национальная ассоциация оборонной промышленности Украины (NAUDI) заявляет о серьезных рисках, возникших после принятия постановления Кабмина №1608 от 8 декабря 2025 года о бронировании работников оборонных предприятий.

Об этом заявил исполнительный директор NAUDI Сергей Гончаров, информирует Цензор.НЕТ.

Какие риски для ОПК Украины

По его словам, документ фактически вводит фиксированную квоту на бронирование военнообязанных работников предприятий ОПК, что делает невозможным оперативное бронирование новых специалистов при масштабировании производства.

Гончаров отмечает, что такие нормы противоречат принципу 100% бронирования для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Данное постановление устанавливает числовое количество военнообязанных работников, подлежащих бронированию. Это затруднит быстрое масштабирование производства и бронирование новых сотрудников. Излишняя бюрократизация процессов может замедлить развитие сферы ОПК. Мы понимаем мотивы правительства, но сфера ОПК — не самая большая по количеству забронированных работников", — заявил он.

Что нужно сделать

Как заявили в NAUDI, для эффективного обеспечения потребностей Сил обороны предприятия должны постоянно масштабироваться.

Масштабирование включает наем новых работников, а в нынешнем виде постановление только затрудняет этот процесс.

Согласование каждый раз увеличивать квоту может значительно замедлить развитие отрасли, отметил Гончаров.

Он также подчеркнул необходимость срочного возвращения прежнего порядка:

"Необходимо срочно вернуть норму бронирования всех военнообязанных работников сферы ОПК – независимо от даты их приема, численности штата или даты признания предприятия критически важным. То есть вернуть порядок, который действовал до 8 декабря 2025 года".

NAUDI призывает правительство незамедлительно внести изменения в Порядок, чтобы не допустить усугубления кадрового дефицита и срыва производственных программ оборонной промышленности.

