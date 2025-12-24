Цахкна про інцидент з прикордонниками РФ на Нарві: "Якщо колись "зелені чоловічки" перетнуть наш кордон, ми їх застрелимо"

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна жорстко попередив Росію на тлі нещодавніх інцидентів поблизу естонсько-російського кордону, заявивши, що у разі вторгнення так званих "зелених чоловічків" естонські сили відкриватимуть вогонь.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Onet.

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Цахкна нагадав, що у жовтні цього року поблизу кордону з боку Росії помітили "зелених чоловічків" - російських військових без офіційних розпізнавальних знаків. За його словами, це був не перший подібний випадок, хоча тоді інцидент не визнали серйозним. Водночас естонська влада ухвалила рішення тимчасово закрити пункт пропуску на кордоні.

Міністр зазначив, що естонські служби постійно стежать за ситуацією, зокрема отримують численні повідомлення з Нарви - прикордонного міста.

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"Скажу прямо: якщо колись "зелені чоловічки" перетнуть наш кордон, ми їх застрелимо. Наслідки будуть саме такими, тут немає жодної дискусії. Якщо Росія не впевнена, чи ми справді відреагуємо, вона може нас випробувати", - заявив Цахкна.

Що передувало?

Інцидент стався у середу, 17 грудня, коли троє російських прикордонників перетнули кордон з Естонією на річці Нарва і перебували на естонській території близько 20 хвилин. Після цього сторони понад дві години обговорювали ситуацію, однак російська сторона заявила, що порушення кордону не було.

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