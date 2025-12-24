Цахкна об инциденте с пограничниками РФ на Нарве: "Если когда-нибудь "зеленые человечки" пересекут нашу границу, мы их застрелим"
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна жестко предупредил Россию на фоне недавних инцидентов вблизи эстонско-российской границы, заявив, что в случае вторжения так называемых "зеленых человечков" эстонские силы будут открывать огонь.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.
Цахкна напомнил, что в октябре этого года вблизи границы со стороны России заметили "зеленых человечков" - российских военных без официальных опознавательных знаков. По его словам, это был не первый подобный случай, хотя тогда инцидент не признали серьезным. В то же время эстонские власти приняли решение временно закрыть пункт пропуска на границе.
Министр отметил, что эстонские службы постоянно следят за ситуацией, в частности получают многочисленные сообщения из Нарвы - приграничного города.
"Скажу прямо: если когда-нибудь "зеленые человечки" пересекут нашу границу, мы их застрелим. Последствия будут именно такими, здесь нет никакой дискуссии. Если Россия не уверена, действительно ли мы отреагируем, она может нас испытать", - заявил Цахкна.
Что предшествовало?
Инцидент произошел в среду, 17 декабря, когда трое российских пограничников пересекли границу с Эстонией на реке Нарва и находились на эстонской территории около 20 минут. После этого стороны более двух часов обсуждали ситуацию, однако российская сторона заявила, что нарушения границы не было.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль