РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9371 посетитель онлайн
Новости Российская агрессия
2 030 14

Цахкна об инциденте с пограничниками РФ на Нарве: "Если когда-нибудь "зеленые человечки" пересекут нашу границу, мы их застрелим"

тсахкна,цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна жестко предупредил Россию на фоне недавних инцидентов вблизи эстонско-российской границы, заявив, что в случае вторжения так называемых "зеленых человечков" эстонские силы будут открывать огонь.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Onet.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Цахкна напомнил, что в октябре этого года вблизи границы со стороны России заметили "зеленых человечков" - российских военных без официальных опознавательных знаков. По его словам, это был не первый подобный случай, хотя тогда инцидент не признали серьезным. В то же время эстонские власти приняли решение временно закрыть пункт пропуска на границе.

Министр отметил, что эстонские службы постоянно следят за ситуацией, в частности получают многочисленные сообщения из Нарвы - приграничного города.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Повлияло ли открытие границ на количество первокурсников: позиция Минобразования

"Скажу прямо: если когда-нибудь "зеленые человечки" пересекут нашу границу, мы их застрелим. Последствия будут именно такими, здесь нет никакой дискуссии. Если Россия не уверена, действительно ли мы отреагируем, она может нас испытать", - заявил Цахкна.

Что предшествовало?

Инцидент произошел в среду, 17 декабря, когда трое российских пограничников пересекли границу с Эстонией на реке Нарва и находились на эстонской территории около 20 минут. После этого стороны более двух часов обсуждали ситуацию, однако российская сторона заявила, что нарушения границы не было.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Жуткие кадры разрушенного Торецка: последствия "освобождения" российскими оккупантами. ВИДЕО

Автор: 

граница (5461) россия (98490) Эстония (1595)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
Та ви що? Треба спочатку зібратися, все ретельно обговорити, аби виключити можливу помилку. А раптом вони просто заблукали? Ще з колегами по НАТО потрібно порадитися, окремо з президентом США. А от вже потім... через кілька тижнів...
показать весь комментарий
24.12.2025 13:06 Ответить
+2
так це ж вжеж було, лекало зедурня зрадника " головне не стрілять, ***** войни не хоче, на войні заробляе Порошенко ", тому і не стріляють даже у воздух і даже не затримують
показать весь комментарий
24.12.2025 13:13 Ответить
+1
вже перетнули. вже застрелені?
показать весь комментарий
24.12.2025 13:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А можна превентивно?
показать весь комментарий
24.12.2025 12:52 Ответить
Щоб стріляти в людей потрібно оголосити війну. Просто так навіть в порушників кордону не стріляють! Затримують, опитують, саджають в тюрму, але не вбивають просто по факту перетинання кордону!
показать весь комментарий
24.12.2025 13:36 Ответить
Останнє китайське попередження.
показать весь комментарий
24.12.2025 12:54 Ответить
вже перетнули. вже застрелені?
показать весь комментарий
24.12.2025 13:02 Ответить
Та ви що? Треба спочатку зібратися, все ретельно обговорити, аби виключити можливу помилку. А раптом вони просто заблукали? Ще з колегами по НАТО потрібно порадитися, окремо з президентом США. А от вже потім... через кілька тижнів...
показать весь комментарий
24.12.2025 13:06 Ответить
Вони кацапських прикордонників не вважають чоловічками , вочевидь , у їхніх очах це фсбшні стовпчики ((
показать весь комментарий
24.12.2025 13:07 Ответить
так це ж вжеж було, лекало зедурня зрадника " головне не стрілять, ***** войни не хоче, на войні заробляе Порошенко ", тому і не стріляють даже у воздух і даже не затримують
показать весь комментарий
24.12.2025 13:13 Ответить
Это вам не майские шашлыки,патриоты во власти знают к чему готовить армию и общество.
показать весь комментарий
24.12.2025 13:05 Ответить
Ще б у військо таких патріотів, бо потім виявиться "Європейська унія мій дім" і їду туди, де моя сім'я в безпеці.
показать весь комментарий
24.12.2025 13:40 Ответить
А того разу шо завадило?!
показать весь комментарий
24.12.2025 13:07 Ответить
патрони протирали від мастила консерваційного , не встигли .
показать весь комментарий
24.12.2025 13:09 Ответить
Приклад з Кримом чомусь Цахкні не подобається.
показать весь комментарий
24.12.2025 13:23 Ответить
Нещодавно і у фіннів була подібна ситуація. Швидко вбили і викинули трупи у воду. Ще й сказали, що нічого не знають і їх там не було. Кацапи мовчки утерлися.
показать весь комментарий
24.12.2025 14:17 Ответить
 
 