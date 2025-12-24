Цахкна об инциденте с пограничниками РФ на Нарве: "Если когда-нибудь "зеленые человечки" пересекут нашу границу, мы их застрелим"

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна жестко предупредил Россию на фоне недавних инцидентов вблизи эстонско-российской границы, заявив, что в случае вторжения так называемых "зеленых человечков" эстонские силы будут открывать огонь.

Цахкна напомнил, что в октябре этого года вблизи границы со стороны России заметили "зеленых человечков" - российских военных без официальных опознавательных знаков. По его словам, это был не первый подобный случай, хотя тогда инцидент не признали серьезным. В то же время эстонские власти приняли решение временно закрыть пункт пропуска на границе.

Министр отметил, что эстонские службы постоянно следят за ситуацией, в частности получают многочисленные сообщения из Нарвы - приграничного города.

"Скажу прямо: если когда-нибудь "зеленые человечки" пересекут нашу границу, мы их застрелим. Последствия будут именно такими, здесь нет никакой дискуссии. Если Россия не уверена, действительно ли мы отреагируем, она может нас испытать", - заявил Цахкна.

Что предшествовало?

Инцидент произошел в среду, 17 декабря, когда трое российских пограничников пересекли границу с Эстонией на реке Нарва и находились на эстонской территории около 20 минут. После этого стороны более двух часов обсуждали ситуацию, однако российская сторона заявила, что нарушения границы не было.

