110 ОМБр про звинувачення ДБР проти ексзаступника комбрига у поборах: "Ототожнення дій однієї людини з усім підрозділом є маніпуляцією"
У 110 окремій механізованій бригаді заявили, що поточне командування не має жодного стосунку до системи поборів. А колишній заступник комбрига, обвинувачений слідчими в організації злочинної схеми, вже рік перебуває під вартою.
Про це йдеться в заяві бригади, передає Цензор.НЕТ.
Що заявила бригада
Командир 110 ОМБр Олександр Заіка пояснив, що підозру фігуранту оголосили ще рік тому, і з того часу він постійно перебуває під вартою.
У самій же бригаді за цей період неодноразово змінювалося керівництво, тому "поточне командування не має жодного стосунку до описаних подій".
У бригаді діє "нульова толерантність до будь-яких корупційних проявів, а ототожнення дій однієї людини з усім підрозділом є маніпуляцією", наголосив Заіка.
Що передувало
Нагадаємо, ДБР та Офіс Генпрокурора заявили, що завершили розслідування щодо посадовців 110 окремої механізованої бригади.
За даними правоохоронців, протиправна діяльність тривала кілька років у військовій частині на Хмельниччині.
- За даними слідства, упродовж 2023-2024 років у бригаді діяла система незаконних поборів. Її організував заступник командира військової частини, залучивши до схеми ще шістьох підлеглих, зокрема командира групи матеріального забезпечення, заступника начальника тилу логістики, трьох водіїв і працівника ремонтної майстерні.
- Військовим, які не хотіли проходити службу, пропонували "не з’являтися" за половину зарплати. Деяким із них навіть оформлювали бойові виплати. Однак тих, хто не бажав платити, відправляли на найбільш небезпечні ділянки фронту.
- За оцінкою правоохоронців, загальні збитки державі становлять 5,3 мільйона гривень.
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******* заступник обложив всю бригаду оброком.
всі покірно здавали.
а, як взяли за сраку, то то не ми!
то, все отой гандон!
бий його?
бригаду розформувати, офіценів понищити в званнях!!!!
отак це робиться!
але ж звісно, це не особистий корпус білецькго, котрий всіх перемагає, та всіх офіцерів маринує в блінчіках.....