110 ОМБр про звинувачення ДБР проти ексзаступника комбрига у поборах: "Ототожнення дій однієї людини з усім підрозділом є маніпуляцією"

У 110 окремій механізованій бригаді заявили, що поточне командування не має жодного стосунку до системи поборів. А колишній заступник комбрига, обвинувачений слідчими в організації злочинної схеми, вже рік перебуває під вартою.

Про це йдеться в заяві бригади, передає Цензор.НЕТ.

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Що заявила бригада

Командир 110 ОМБр Олександр Заіка пояснив, що підозру фігуранту оголосили ще рік тому, і з того часу він постійно перебуває під вартою.

У самій же бригаді за цей період неодноразово змінювалося керівництво, тому "поточне командування не має жодного стосунку до описаних подій".

У бригаді діє "нульова толерантність до будь-яких корупційних проявів, а ототожнення дій однієї людини з усім підрозділом є маніпуляцією", наголосив Заіка.

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Що передувало

Нагадаємо, ДБР та Офіс Генпрокурора заявили, що завершили розслідування щодо посадовців 110 окремої механізованої бригади.

За даними правоохоронців, протиправна діяльність тривала кілька років у військовій частині на Хмельниччині.

За даними слідства, упродовж 2023-2024 років у бригаді діяла система незаконних поборів. Її організував заступник командира військової частини, залучивши до схеми ще шістьох підлеглих, зокрема командира групи матеріального забезпечення, заступника начальника тилу логістики, трьох водіїв і працівника ремонтної майстерні.

Військовим, які не хотіли проходити службу, пропонували "не з’являтися" за половину зарплати. Деяким із них навіть оформлювали бойові виплати. Однак тих, хто не бажав платити, відправляли на найбільш небезпечні ділянки фронту.

За оцінкою правоохоронців, загальні збитки державі становлять 5,3 мільйона гривень.

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