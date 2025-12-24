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Новини Корупція у силових структурах
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110 ОМБр про звинувачення ДБР проти ексзаступника комбрига у поборах: "Ототожнення дій однієї людини з усім підрозділом є маніпуляцією"

Командир 110 ОМБр Олександр Заіка

У 110 окремій механізованій бригаді заявили, що поточне командування не має жодного стосунку до системи поборів. А колишній заступник комбрига, обвинувачений слідчими в організації злочинної схеми, вже рік перебуває під вартою.

Про це йдеться в заяві бригади, передає Цензор.НЕТ.

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Що заявила бригада

Командир 110 ОМБр Олександр Заіка пояснив, що підозру фігуранту оголосили ще рік тому, і з того часу він постійно перебуває під вартою.

У самій же бригаді за цей період неодноразово змінювалося керівництво, тому "поточне командування не має жодного стосунку до описаних подій".

У бригаді діє "нульова толерантність до будь-яких корупційних проявів, а ототожнення дій однієї людини з усім підрозділом є маніпуляцією", наголосив Заіка.

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Що передувало

Нагадаємо, ДБР та Офіс Генпрокурора заявили, що завершили розслідування щодо посадовців 110 окремої механізованої бригади.

За даними правоохоронців, протиправна діяльність тривала кілька років у військовій частині на Хмельниччині.

  • За даними слідства, упродовж 2023-2024 років у бригаді діяла система незаконних поборів. Її організував заступник командира військової частини, залучивши до схеми ще шістьох підлеглих, зокрема командира групи матеріального забезпечення, заступника начальника тилу логістики, трьох водіїв і працівника ремонтної майстерні.
  • Військовим, які не хотіли проходити службу, пропонували "не з’являтися" за половину зарплати. Деяким із них навіть оформлювали бойові виплати. Однак тих, хто не бажав платити, відправляли на найбільш небезпечні ділянки фронту.
  • За оцінкою правоохоронців, загальні збитки державі становлять 5,3 мільйона гривень.

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У 110 ОМБр відреагували на звинувачення у поборах

Автор: 

військовослужбовці (5303) побори (22) ДБР (3999) 110 окрема механізована бригада (146)
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Топ коментарі
+11
Побори це біда…. Копайте далі. Будете здивовані. Це міндічі в ЗСУ.
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24.12.2025 20:42 Відповісти
+10
тобто?
******* заступник обложив всю бригаду оброком.
всі покірно здавали.
а, як взяли за сраку, то то не ми!
то, все отой гандон!
бий його?

бригаду розформувати, офіценів понищити в званнях!!!!
отак це робиться!

але ж звісно, це не особистий корпус білецькго, котрий всіх перемагає, та всіх офіцерів маринує в блінчіках.....
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24.12.2025 20:43 Відповісти
+9
Одну байку вам розкажу…. Приїхали в Київ військові на автобазар машину купляти. Мій знайомий продавав мерса новенького, 2024 року випуску. Купили в нього. Ну мій знайомий і спитав їх за гроші, та це ми нашому комбату його купляємо,скинулись…. 150 000 зелені. А комбата прізвище Філімонов, з вовків да вінчі. Його падруга самі знаєте хто. Ну донадьте….. А я буду допомагати Порошенко. Привіт філімонову та міхаїловій. Прибічникам мерсів
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24.12.2025 20:50 Відповісти

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