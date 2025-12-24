110 ОМБр об обвинениях ГБР против экс-заместителя комбрига в поборах: "Отождествление действий одного человека со всем подразделением является манипуляцией"
В 110 отдельной механизированной бригаде заявили, что текущее командование не имеет никакого отношения к системе поборов. А бывший заместитель комбрига, обвиняемый следователями в организации преступной схемы, уже год находится под стражей.
Об этом говорится в заявлении бригады, передает Цензор.НЕТ.
Что заявила бригада
Командир 110 ОМБр Александр Заика пояснил, что подозрение фигуранту объявили еще год назад, и с тех пор он постоянно находится под стражей.
В самой же бригаде за этот период неоднократно менялось руководство, поэтому "текущее командование не имеет никакого отношения к описанным событиям".
В бригаде действует "нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции, а отождествление действий одного человека со всем подразделением является манипуляцией", подчеркнул Заика.
Что предшествовало
Напомним, ГБР и Офис Генпрокурора заявили, что завершили расследование в отношении должностных лиц 110 отдельной механизированной бригады.
По данным правоохранителей, противоправная деятельность продолжалась несколько лет в воинской части в Хмельницкой области.
- По данным следствия, в течение 2023-2024 годов в бригаде действовала система незаконных поборов. Ее организовал заместитель командира воинской части, привлекая к схеме еще шестерых подчиненных, в частности командира группы материального обеспечения, заместителя начальника тыла логистики, трех водителей и работника ремонтной мастерской.
- Военным, которые не хотели проходить службу, предлагали "не появляться" за половину зарплаты. Некоторым из них даже оформляли боевые выплаты. Однако тех, кто не желал платить, отправляли на самые опасные участки фронта.
- По оценке правоохранителей, общие убытки государству составляют 5,3 миллиона гривен.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
******* заступник обложив всю бригаду оброком.
всі покірно здавали.
а, як взяли за сраку, то то не ми!
то, все отой гандон!
бий його?
бригаду розформувати, офіценів понищити в званнях!!!!
отак це робиться!
але ж звісно, це не особистий корпус білецькго, котрий всіх перемагає, та всіх офіцерів маринує в блінчіках.....
від комбріга?
комбріг нічого не знав?
то, нахер такий комбріг у шкіряному кріслі???
на якому мерсі їздить комбриг?
у якій халупі сводить конци с концами сім'я комбрига?
ну, ти й насипав!
класна байка, наливай!
А як оцінити збитки тим, кого вони "відправляли на найбільш небезпечні ділянки фронту"?