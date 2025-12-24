РУС
110 ОМБр об обвинениях ГБР против экс-заместителя комбрига в поборах: "Отождествление действий одного человека со всем подразделением является манипуляцией"

Командир 110 ОМБр Александр Заика

В 110 отдельной механизированной бригаде заявили, что текущее командование не имеет никакого отношения к системе поборов. А бывший заместитель комбрига, обвиняемый следователями в организации преступной схемы, уже год находится под стражей.

Об этом говорится в заявлении бригады, передает Цензор.НЕТ.

Что заявила бригада

Командир 110 ОМБр Александр Заика пояснил, что подозрение фигуранту объявили еще год назад, и с тех пор он постоянно находится под стражей.

В самой же бригаде за этот период неоднократно менялось руководство, поэтому "текущее командование не имеет никакого отношения к описанным событиям".

В бригаде действует "нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции, а отождествление действий одного человека со всем подразделением является манипуляцией", подчеркнул Заика.

Что предшествовало

Напомним, ГБР и Офис Генпрокурора заявили, что завершили расследование в отношении должностных лиц 110 отдельной механизированной бригады.

По данным правоохранителей, противоправная деятельность продолжалась несколько лет в воинской части в Хмельницкой области.

  • По данным следствия, в течение 2023-2024 годов в бригаде действовала система незаконных поборов. Ее организовал заместитель командира воинской части, привлекая к схеме еще шестерых подчиненных, в частности командира группы материального обеспечения, заместителя начальника тыла логистики, трех водителей и работника ремонтной мастерской.
  • Военным, которые не хотели проходить службу, предлагали "не появляться" за половину зарплаты. Некоторым из них даже оформляли боевые выплаты. Однако тех, кто не желал платить, отправляли на самые опасные участки фронта.
  • По оценке правоохранителей, общие убытки государству составляют 5,3 миллиона гривен.

В 110 ОМБр отреагировали на обвинения в поборах

Автор: 

