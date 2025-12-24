110 ОМБр об обвинениях ГБР против экс-заместителя комбрига в поборах: "Отождествление действий одного человека со всем подразделением является манипуляцией"

В 110 отдельной механизированной бригаде заявили, что текущее командование не имеет никакого отношения к системе поборов. А бывший заместитель комбрига, обвиняемый следователями в организации преступной схемы, уже год находится под стражей.

Об этом говорится в заявлении бригады, передает Цензор.НЕТ.

Что заявила бригада

Командир 110 ОМБр Александр Заика пояснил, что подозрение фигуранту объявили еще год назад, и с тех пор он постоянно находится под стражей.

В самой же бригаде за этот период неоднократно менялось руководство, поэтому "текущее командование не имеет никакого отношения к описанным событиям".

В бригаде действует "нулевая терпимость к любым проявлениям коррупции, а отождествление действий одного человека со всем подразделением является манипуляцией", подчеркнул Заика.

Что предшествовало

Напомним, ГБР и Офис Генпрокурора заявили, что завершили расследование в отношении должностных лиц 110 отдельной механизированной бригады.

По данным правоохранителей, противоправная деятельность продолжалась несколько лет в воинской части в Хмельницкой области.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов в бригаде действовала система незаконных поборов. Ее организовал заместитель командира воинской части, привлекая к схеме еще шестерых подчиненных, в частности командира группы материального обеспечения, заместителя начальника тыла логистики, трех водителей и работника ремонтной мастерской.

Военным, которые не хотели проходить службу, предлагали "не появляться" за половину зарплаты. Некоторым из них даже оформляли боевые выплаты. Однако тех, кто не желал платить, отправляли на самые опасные участки фронта.

По оценке правоохранителей, общие убытки государству составляют 5,3 миллиона гривен.

