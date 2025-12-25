Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 201 230 осіб (+860 за добу), 11 456 танків, 35 435 артсистем, 23 801 бойова броньована машина. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ Сили оборони України ліквідували 1 201 230 російських окупантів.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Ліквідація російської армії
Як зазначається, загальні бойові втрати РФ із 24.02.22 по 25.12.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1 201 230 (+860) осіб
- танків – 11 456 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 23 801 (+5) од.
- артилерійських систем – 35 435 (+59) од.
- РСЗВ – 1 579 (+0) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 94 797 (+600) од.
- крилаті ракети – 4 107 (+0) од.
- кораблі / катери / ships / boats – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 274 (+149) од.
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
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