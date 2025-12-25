Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 201 230 человек (+860 за сутки), 11 456 танков, 35 435 артсистем, 23 801 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА
С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 201 230 российских оккупантов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Ликвидация российской армии
Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1 201 230 (+860) человек
- танков – 11 456 (+7) ед.
- боевых бронированных машин – 23 801 (+5) ед.
- артиллерийских систем – 35 435 (+59) ед.
- РСЗО – 1 579 (+0) ед.
- средства ПВО – 1 263 (+0) ед.
- самолетов – 434 (+0) ед.
- вертолетов – 347 (+0) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 797 (+600) ед.
- крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед.
- корабли / катера / ships / boats – 28 (+0) ед.
- подводные лодки – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны – 71 274 (+149) ед.
- специальная техника – 4 029 (+0) ед.
220!! одиниць знищеної техніки та 860 чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня норм.
Відбита чергова масована повітряна атака - 600! БПЛА.
Сукупна арта перевалила за 37 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 201 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
артилерійських систем - 35 435 (+59) од. це вже цікаво...
автомобільна техніка та автоцистерни - 71 274 (+149) од. вельми цікаво
особового складу - близько 1 201 230 (+860) осіб мало але чому?
спеціальна техніка - 4 029 (+0) од. і тут цікаво