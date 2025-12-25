Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 201 230 человек (+860 за сутки), 11 456 танков, 35 435 артсистем, 23 801 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 201 230 российских оккупантов.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1 201 230 (+860) человек

танков – 11 456 (+7) ед.

боевых бронированных машин – 23 801 (+5) ед.

артиллерийских систем – 35 435 (+59) ед.

РСЗО – 1 579 (+0) ед.

средства ПВО – 1 263 (+0) ед.

самолетов – 434 (+0) ед.

вертолетов – 347 (+0) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 797 (+600) ед.

крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед.

корабли / катера / ships / boats – 28 (+0) ед.

подводные лодки – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны – 71 274 (+149) ед.

специальная техника – 4 029 (+0) ед.

