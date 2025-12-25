РУС
1 517 7

Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 201 230 человек (+860 за сутки), 11 456 танков, 35 435 артсистем, 23 801 боевая бронированная машина. ИНФОГРАФИКА

С начала полномасштабного вторжения РФ Силы обороны Украины ликвидировали 1 201 230 российских оккупантов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Ликвидация российской армии

Как отмечается, общие боевые потери РФ с 24.02.22 по 25.12.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1 201 230 (+860) человек 
  • танков – 11 456 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин – 23 801 (+5) ед.
  • артиллерийских систем – 35 435 (+59) ед.
  • РСЗО – 1 579 (+0) ед.
  • средства ПВО – 1 263 (+0) ед.
  • самолетов – 434 (+0) ед.
  • вертолетов – 347 (+0) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 94 797 (+600) ед.
  • крылатые ракеты – 4 107 (+0) ед.
  • корабли / катера / ships / boats – 28 (+0) ед.
  • подводные лодки – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны – 71 274 (+149) ед.
  • специальная техника – 4 029 (+0) ед.

Потери врага на утро 25 декабря

Родина телефонує москалю на фронт:" ....ну ти скоро вже, а то перед сусідами якось незручно, все вже на білих ладах, а ми як лохи, давай постарайся..."
25.12.2025 07:48 Ответить
шо лада, сусіди вже пєльмені їдять
25.12.2025 08:29 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
25.12.2025 08:29 Ответить
Минув 4327 день москальсько-української війни.
220!! одиниць знищеної техніки та 860 чумардосів за день.
Арта та логістика супер, броня норм.
Відбита чергова масована повітряна атака - 600! БПЛА.
Сукупна арта перевалила за 37 000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 201 000 це більше ніж все населення Нижнього Новгорода, населення якого за 9 років зменшилось на 69000!
25.12.2025 08:33 Ответить
25.12.2025 08:36 Ответить
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 94 797 (+600) од. З кожним днем все більше і більше
артилерійських систем - 35 435 (+59) од. це вже цікаво...
автомобільна техніка та автоцистерни - 71 274 (+149) од. вельми цікаво
особового складу - близько 1 201 230 (+860) осіб мало але чому?
спеціальна техніка - 4 029 (+0) од. і тут цікаво
25.12.2025 08:37 Ответить
а шо так скромно? - замерзли мавпи?😂
25.12.2025 08:40 Ответить
 
 