На фронте произошло 130 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 130 боевых столкновений.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Вражеские обстрелы
Противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 118 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3274 дрона-камикадзе и осуществил 3015 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.
Бои на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил две атаки на позиции украинских защитников, нанес три авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, осуществил 124 обстрела, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодязного. Украинские подразделения отбили девять атак, еще одно боевое столкновение пока продолжается.
Пять атак отразили украинские защитники на Купянском направлении - в сторону Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Купянска.
Боевые действия на востоке
На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоегоровка, Ставки, Шандриголово и в сторону Лимана. Еще одно боестолкновение продолжается.
На Славянском направлении наши защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться в районах Северска и Дроновки.
На Краматорском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.
Покровское направление
На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлении Иванополья.
На Покровском направлении враг осуществил 28 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Червоный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филия и в направлении Гришиного. Сейчас идет один бой.
- По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 56 оккупантов и ранили 21; уничтожили пункт управления, артиллерийскую систему, 36 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта, пять единиц специальной техники, наземный роботизированный комплекс, два средства радиоэлектронной борьбы и два мотоцикла; значительно повредили две артиллерийские системы, две единицы автомобильной и одну единицу специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и пять укрытий личного состава противника.
На Александровском направлении украинские подразделения остановили 12 атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Рыбное, Злагода, Красногорское и Привольное.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 19 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Сладкое и Гуляйполе, еще одно боевое столкновение в настоящее время незавершенное. Авиаудары противника подверглись Железнодорожное, Терноватое, Воздвижовка и Луговское.
На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новоданиловка и Запорожье.
На Приднепровском направлении три вражеские атаки закончились для оккупантов безрезультатно.
Також противник посилює тиск у напрямку Платонівки.
На Куп'янському напрямку ЗСУ продовжують контрдії в західній частині Куп'янська та на північ від міста у напрямку річки Оскіл. Супротивник нарікає, що ЗСУ вдалося просунутися в районі насосної станції НС-09 УДП «Укрхімтрансаміак», що підтверджують і кадри "Міноборони РФ". Зберігається висока інтенсивність бойових дій.
На Вовчанському напрямку противник закріпився у північній частині Вільчі та штурмує центр населеного пункту.
У Сумській області російські війська захопили Грабовське і просунулися на захід від Юнаківки."