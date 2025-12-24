На фронте произошло 130 боевых столкновений, больше всего – на Покровском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 22:00, на фронте произошло 130 боевых столкновений.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ

Вражеские обстрелы

Противник нанес один ракетный и 52 авиационных удара, применил три ракеты и сбросил 118 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 3274 дрона-камикадзе и осуществил 3015 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск.

Бои на севере

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня враг осуществил две атаки на позиции украинских защитников, нанес три авиаудара, применив шесть управляемых авиабомб, осуществил 124 обстрела, из которых четыре – из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Прилепка, Волчанские Хутора, Двуречанское и в сторону Избицкого, Григоровки и Колодязного. Украинские подразделения отбили девять атак, еще одно боевое столкновение пока продолжается.

Пять атак отразили украинские защитники на Купянском направлении - в сторону Петропавловки, Песчаного, Загрызово и Купянска.

Боевые действия на востоке

На Лиманском направлении украинские воины остановили пять атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Новоегоровка, Ставки, Шандриголово и в сторону Лимана. Еще одно боестолкновение продолжается.

На Славянском направлении наши защитники отбили четыре попытки оккупантов продвинуться в районах Северска и Дроновки.

На Краматорском направлении с начала суток противник наступательных действий не проводил.

Покровское направление

На Константиновском направлении оккупанты сегодня 14 раз штурмовали позиции наших защитников вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Софиевка, Клебан-Бык, Русин Яр и в направлении Иванополья.

На Покровском направлении враг осуществил 28 атак. Оккупанты пытались продвинуться вблизи населенных пунктов Ивановка, Родинское, Червоный Лиман, Котлино, Удачное, Молодецкое, Сухецкое, Мирноград, Покровск, Дачное, Филия и в направлении Гришиного. Сейчас идет один бой.

По предварительным подсчетам, сегодня на этом направлении наши воины ликвидировали 56 оккупантов и ранили 21; уничтожили пункт управления, артиллерийскую систему, 36 беспилотных летательных аппаратов, три единицы автомобильного транспорта, пять единиц специальной техники, наземный роботизированный комплекс, два средства радиоэлектронной борьбы и два мотоцикла; значительно повредили две артиллерийские системы, две единицы автомобильной и одну единицу специальной техники, два пункта управления беспилотными летательными аппаратами и пять укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении украинские подразделения остановили 12 атак оккупантов в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Александроград, Вишневое, Рыбное, Злагода, Красногорское и Привольное.

Боевые действия на юге

На Гуляйпольском направлении украинские защитники отбили 19 атак оккупантов вблизи населенных пунктов Сладкое и Гуляйполе, еще одно боевое столкновение в настоящее время незавершенное. Авиаудары противника подверглись Железнодорожное, Терноватое, Воздвижовка и Луговское.

На Ореховском направлении противник наступательных действий не проводил, однако нанес авиаудары по районам населенных пунктов Новоданиловка и Запорожье.

На Приднепровском направлении три вражеские атаки закончились для оккупантов безрезультатно.

