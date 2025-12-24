На фронті відбулося 130 бойових зіткнень, найбільше – на Покровському напрямку, - Генштаб

Від початку цієї доби, станом на 22:00, на фронті відбулося 130 бойових зіткнень.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

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Ворожі обстріли

Противник завдав одного ракетного та 52 авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 118 керованих авіабомб. Крім того, застосував 3274 дрони-камікадзе та здійснив 3015 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ.

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Бої на півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні ворог здійснив дві атаки на позиції українських захисників, завдав трьох авіаударів, застосувавши шість керованих авіабомб, здійснив 124 обстріли, з яких чотири – із реактивних систем залпового вогню.

Бойові дії на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку противник штурмував позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Приліпка, Вовчанські Хутори, Дворічанське та у бік Ізбицького, Григорівки та Колодязного. Українські підрозділи відбили дев’ять атак, ще одне бойове зіткнення наразі триває.

П’ять атак відбили українські захисники на Куп’янському напрямку - у бік Петропавлівки, Піщаного, Загризового та Куп’янська.

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Бойові дії на сході

На Лиманському напрямку українські воїни зупинили п’ять атак у районах населених пунктів Новоселівка, Новоєгорівка, Ставки, Шандриголове та в бік Лиману. Ще одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку наші оборонці відбивали чотири спроби окупантів просунутися в районах Сіверська та Дронівки.

На Краматорському напрямку з початку доби противник наступальних дій не проводив.

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Покровський напрямок

На Костянтинівському напрямку окупанти сьогодні 14 разів штурмували позиції наших оборонців поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Софіївка, Клебан-Бик, Русин Яр та у напрямку Іванопілля.

На Покровському напрямку ворог здійснив 28 атак. Окупанти намагалися просунутися поблизу населених пунктів Іванівка, Родинське, Червоний Лиман, Котлине, Удачне, Молодецьке, Сухецьке, Мирноград, Покровськ, Дачне, Філія та в напрямку Гришиного. Наразі точиться один бій.

За попередніми підрахунками, сьогодні на цьому напрямку наші воїни ліквідували 56 окупантів та поранили 21; знищили пункт управління, артилерійську систему, 36 безпілотних літальних апаратів, три одиниці автомобільного транспорту, п’ять одиниць спеціальної техніки, наземний роботизований комплекс, два засоби радіоелектронної боротьби та два мотоцикли; значно пошкодили дві артилерійські системи, дві одиниці автомобільної та одиницю спеціальної техніки, два пункти управління безпілотними літальними апаратами та п’ять укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку українські підрозділи зупинили 12 атак окупантів у районах населених пунктів Зелений Гай, Олександроград, Вишневе, Рибне, Злагода, Красногірське та Привільне.

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Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці відбили 19 атак окупантів поблизу населених пунктів Солодке та Гуляйполе, ще одне боєзіткнення на даний час незавершене. Авіаударів противника зазнали Залізничне, Тернувате, Воздвижівка та Лугівське.

На Оріхівському напрямку противник наступальних дій не проводив, проте завдав авіаударів по районах населених пунктів Новоданилівка та Запоріжжя.

На Придніпровському напрямку три ворожі атаки закінчились для окупантів безрезультатно.

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