Росія видала ліцензію на експлуатацію першого енергоблока окупованої ЗАЕС

Ростехнадзор видав ліцензію на експлуатацію першого енергоблока тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції строком на 10 років.

Про це повідомили в так званій адміністрації ЗАЕС та Росенергоатомі", передає Цензор.НЕТ.

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За російськими нормами, видача ліцензії на експлуатацію енергоблока означає підтвердження необхідного рівня ядерної безпеки та можливість довгострокового використання об’єкта у разі виведення його з режиму холодної зупинки та запуску на потужність.

У російських структурах зазначили, що отримання ліцензії є частиною планомірної роботи з інтеграції Запорізької АЕС у правове поле РФ. У 2026-2027 роках Росія планує видати ліцензії на експлуатацію ще п’яти енергоблоків станції - з другого по шостий.

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Генеральний директор держкорпорації "Росатом" Олексій Ліхачов заявив, що РФ поступово наближається до можливого змінення режиму експлуатації першого енергоблока ЗАЕС у майбутньому, зокрема до відновлення вироблення електроенергії. За його словами, перший енергоблок повністю готовий до експлуатації.

Українська сторона, яка є законним власником Запорізької АЕС, наразі цю інформацію не коментувала. У Міжнародному агентстві з атомної енергії, спостерігачі якого перебувають на станції, також не відреагували на подію.

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Окупація та знеструмлення ЗАЕС

Запорізька атомна електростанція була захоплена військами Російська Федерація 4 березня 2022 року під час боїв біля міста Енергодар. Відтоді станція фактично перебуває під контролем російських сил.

У 2025 році ЗАЕС кілька разів повністю втрачала зовнішнє живлення через обстріли чи пошкодження ліній.

Для збереження безпеки довкола АЕС мобілізували міжнародних фахівців Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ).

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