Россия выдала лицензию на эксплуатацию первого энергоблока оккупированной ЗАЭС
Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию первого энергоблока временно оккупированной Запорожской атомной электростанции сроком на 10 лет.
Об этом сообщили в так называемой администрации ЗАЭС и Росэнергоатоме", передает Цензор.НЕТ.
По российским нормам, выдача лицензии на эксплуатацию энергоблока означает подтверждение необходимого уровня ядерной безопасности и возможность долгосрочного использования объекта в случае вывода его из режима холодной остановки и запуска на мощность.
В российских структурах отметили, что получение лицензии является частью планомерной работы по интеграции Запорожской АЭС в правовое поле РФ. В 2026-2027 годах Россия планирует выдать лицензии на эксплуатацию еще пяти энергоблоков станции - со второго по шестой.
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что РФ постепенно приближается к возможному изменению режима эксплуатации первого энергоблока ЗАЭС в будущем, в частности к возобновлению выработки электроэнергии. По его словам, первый энергоблок полностью готов к эксплуатации.
Украинская сторона, которая является законным владельцем Запорожской АЭС, пока эту информацию не комментировала. В Международном агентстве по атомной энергии, наблюдатели которого находятся на станции, также не отреагировали на событие.
Оккупация и отключение электроэнергии на ЗАЭС
- Запорожская атомная электростанция была захвачена войсками Российской Федерации 4 марта 2022 года во время боев возле города Энергодар. С тех пор станция фактически находится под контролем российских сил.
- В 2025 году ЗАЭС несколько раз полностью теряла внешнее питание из-за обстрелов или повреждений линий.
- Для обеспечения безопасности вокруг АЭС были мобилизованы международные специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
З дамбою те саме, один берег під кацапами, а другий під ЗСУ і все прострілюється, а по проекту так званого "мирного" договору Україна не то що отримуєдамбу, а й має узгоджувати навігацію по р. Дніпро зкацапами.
Здобули, мать їх!
