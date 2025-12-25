РУС
Россия выдала лицензию на эксплуатацию первого энергоблока оккупированной ЗАЭС

Ростехнадзор выдал лицензию на эксплуатацию первого энергоблока временно оккупированной Запорожской атомной электростанции сроком на 10 лет. 

Об этом сообщили в так называемой администрации ЗАЭС и Росэнергоатоме".

По российским нормам, выдача лицензии на эксплуатацию энергоблока означает подтверждение необходимого уровня ядерной безопасности и возможность долгосрочного использования объекта в случае вывода его из режима холодной остановки и запуска на мощность.

В российских структурах отметили, что получение лицензии является частью планомерной работы по интеграции Запорожской АЭС в правовое поле РФ. В 2026-2027 годах Россия планирует выдать лицензии на эксплуатацию еще пяти энергоблоков станции - со второго по шестой.

Территории, ЗАЭС и деньги на восстановление остаются самыми сложными вопросами переговоров, - Зеленский

Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев заявил, что РФ постепенно приближается к возможному изменению режима эксплуатации первого энергоблока ЗАЭС в будущем, в частности к возобновлению выработки электроэнергии. По его словам, первый энергоблок полностью готов к эксплуатации.

Украинская сторона, которая является законным владельцем Запорожской АЭС, пока эту информацию не комментировала. В Международном агентстве по атомной энергии, наблюдатели которого находятся на станции, также не отреагировали на событие.

В "Дії" можно будет получить лицензии для игорного бизнеса

Оккупация и отключение электроэнергии на ЗАЭС

  • Запорожская атомная электростанция была захвачена войсками Российской Федерации 4 марта 2022 года во время боев возле города Энергодар. С тех пор станция фактически находится под контролем российских сил.
  • В 2025 году ЗАЭС несколько раз полностью теряла внешнее питание из-за обстрелов или повреждений линий.
  • Для обеспечения безопасности вокруг АЭС были мобилизованы международные специалисты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Оккупированная ЗАЭС потеряла подключение к Запорожской теплоэлектростанции из-за повреждения линии электропередач, - МАГАТЭ

Ось так! А то якісь проети договорів зпунктами про ЗАЕС. Та чхати )(уйло хотів на ці договори - вбиває, грабує під киздобольства так званих "миротворців".
25.12.2025 13:54
25.12.2025 13:54
Походу МАГАТЭ можно распускать. Бесполезнее только ООН
25.12.2025 13:58
25.12.2025 13:58
мегете тихенько пукнуло,чи побоялось обісратись?
25.12.2025 14:03
25.12.2025 14:03
Ось так! А то якісь проети договорів зпунктами про ЗАЕС. Та чхати )(уйло хотів на ці договори - вбиває, грабує під киздобольства так званих "миротворців".
25.12.2025 13:54
25.12.2025 13:54
Походу МАГАТЭ можно распускать. Бесполезнее только ООН
25.12.2025 13:58
25.12.2025 13:58
МАГАТЭ и есть ООН
25.12.2025 14:47
Окучують Запорізьку АЕС
25.12.2025 13:59
мегете тихенько пукнуло,чи побоялось обісратись?
25.12.2025 14:03
25.12.2025 14:03
,,, а відбудовувати буде Україна ! І дамбу теж....
25.12.2025 14:04
25.12.2025 14:04
Воду ж в Крисм треба ж якось буде давати
25.12.2025 14:11
25.12.2025 14:11
.. і охолоджувати ЗАЕС
25.12.2025 14:12
Мабуть ще довго Україна не буде нічого відбудовувати на ЗАЕС, бо якщо путлєр підгрібає перший реактор ЗАЕС, то що йому завадить заграбастати і остальні. Хіба, що путлєр поділив ті раектори з трампом, то і в цьому випадку Україна не буде нічого відбудовувати.
З дамбою те саме, один берег під кацапами, а другий під ЗСУ і все прострілюється, а по проекту так званого "мирного" договору Україна не то що отримуєдамбу, а й має узгоджувати навігацію по р. Дніпро зкацапами.
Здобули, мать їх!
25.12.2025 15:15
А Гроссі що там каже?
25.12.2025 14:05
Потикайте ЗЄ разом з Трампом мармизою у цей сертифікат. І хай свої мирні плани несуть до сортиру.
25.12.2025 14:24
25.12.2025 14:24
Ну що ви право з якимось дріб'язками - ЗАЕС, тьфу. На кону премія Миру для трампа, а ви зі своїми ЗАЕСами.
25.12.2025 14:29
25.12.2025 14:29
Зельцман добре вміє лише пролюбить все, що можна, крім своїх статків
25.12.2025 14:28
25.12.2025 14:28
Що там ЗЕленський за плани малював по 33% Україна,США,паРаша?Чого кацапи будуть ділитись з кимсь,якщо вони контролюють ЗАЕС. То треба владі працювати з америкосами щоб вже почали виділяти TOMAGAWK,а також працювати з МАГАТЕ.
25.12.2025 14:31
25.12.2025 14:31
Треба розуміти, що ці медійні пункти Зеленского не мають ніякого відношення то тих, які він обіцяв підписати після виборів. А ЗАЕС Зельоні здали без бою, і попри запроси керівництва станцією, що робити, кацапи ж приближаються, ніякі інструкції так прислані і не були. тільки наказ не приміняти зброю. Кацапи планують заживити від неї весь Крим, окуповані, і ще й на свої прилеглі області вистачає.
25.12.2025 14:34
25.12.2025 14:34
Свині будуть усім розказувати, що то було "бєзхозноє імущєство".
25.12.2025 14:37
25.12.2025 14:37
Потрібно добиватися визнання Росатому терористичною організацією і не дати рашистам запустити станцію усіма методами
25.12.2025 14:52
25.12.2025 14:52
"Путин просил Буша взять РФ в НАТО, а Украину не брать - стенограмма

Глава Кремля Владимир Путин в 2001 году фактически просил тогдашнего президента США Джорджа Буша-младшего взять Россию в НАТО.

По данным пресс-центра Национального архива безопасности США, об этом свидетельствует стенограмма их разговора.

"Документы показывают, что президент России Путин был близким союзником Буша в 2001 году. Их объединяли общие интересы в борьбе с терроризмом: у Путина - в отношении Чечни, а у Буша - в отношении Аль-Каиды", - сказано в материале.

Уточняется, что во время одного из разговоров Буш-младший говорил, что РФ не является врагом США.

"Ваши слова о будущем через 50 лет являются важными. Россия является европейской и многоэтнической страной, как и США. Я могу представить, что мы станем союзниками", - отвечал ему Путин.

Он не исключал, что США и Россия могут объединиться с другими в случае острой необходимости. Также Путин утверждал, что РФ чувствует себя исключенной из НАТО.

"Если Россия не является частью этого, конечно, она чувствует себя исключенной. Почему необходимо расширение НАТО? В 1954 году Советский Союз подал заявку на вступление в НАТО. У меня есть этот документ", - отмечал он.

По словам Путина, НАТО дало отрицательный ответ по нескольким причинам: отсутствие соглашения с Австрией и Германией, тоталитарный контроль над Восточной Европой и необходимость сотрудничества РФ с процессом разоружения ООН.

"Сейчас все эти условия выполнены. Возможно, Россия могла бы стать союзником", - предполагал он.

Также Путин предупреждал, что РФ будет противодействовать вступлению Украины в НАТО. Он говорил, что это могло привести к внутреннему расколу. Он называл Украину "искусственно созданной страной".

"Что же на самом деле произошло? Советская добрая воля изменила мир. Россия добровольно отказалась от тысяч квадратных километров территории - неслыханно", - говорил он.
25.12.2025 14:53
 
 