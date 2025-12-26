Україна вже забезпечує армію більш ніж наполовину власною зброєю, - Свириденко
Понад 50% озброєння, яке сьогодні використовує українське військо, виготовлене в Україні, а більш як три чверті оборонних закупівель у 2025 році були спрямовані на підтримку вітчизняних виробників.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.
Ситуація станом на 2025 рік
"У жовтні 2025 року президент казав, що Україна має вийти на не менше 50% власної зброї на фронті. Станом на зараз, понад 50% озброєння в українському війську – саме українського виробництва. Якщо взяти всі наші видатки на закупівлю зброї і техніки в 2025 році, понад 75% коштів було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників", - сказала Свириденко.
Нарощування частки української зброї
Вона додала, що план на 2026-й рік - подальше нарощування частки української зброї на фронті і підвищення спроможності України самостійно забезпечити свою оборону.
"Ми дуже вдячні всім нашим виробникам, всім нашим зброярам, як державним, так і приватним… Вони постійно на контакті з військовими, вони постійно працюють над тим, щоб збільшити виробничі можливості і підвищити ефективність за рахунок постійної адаптації до змін умов на полі бою", - зауважила премʼєрка.
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Bren2 - чеський.
Гранати DM - німецькі.
Ф1 - старі радянські.
ТТ - древній радянський..
Все, що бачив українського - так патрони 5,45 ПС в українському виконанні.
А шо ще?
Зі зброї, здається все.
І по снарядам для артилерії самодостатні.
Чому про це звітує Свириденко, а не Умєров?