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Новини Виробництво української техніки Виробництво боєприпасів в Україні Виробництво української зброї
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Україна вже забезпечує армію більш ніж наполовину власною зброєю, - Свириденко

богдана

Понад 50% озброєння, яке сьогодні використовує українське військо, виготовлене в Україні, а більш як три чверті оборонних закупівель у 2025 році були спрямовані на підтримку вітчизняних виробників.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

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Ситуація станом на 2025 рік

"У жовтні 2025 року президент казав, що Україна має вийти на не менше 50% власної зброї на фронті. Станом на зараз, понад 50% озброєння в українському війську – саме українського виробництва. Якщо взяти всі наші видатки на закупівлю зброї і техніки в 2025 році, понад 75% коштів було спрямовано на закупівлю саме в українських виробників", - сказала Свириденко.

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Нарощування частки української зброї

Вона додала, що план на 2026-й рік - подальше нарощування частки української зброї на фронті і підвищення спроможності України самостійно забезпечити свою оборону.

"Ми дуже вдячні всім нашим виробникам, всім нашим зброярам, як державним, так і приватним… Вони постійно на контакті з військовими, вони постійно працюють над тим, щоб збільшити виробничі можливості і підвищити ефективність за рахунок постійної адаптації до змін умов на полі бою", - зауважила премʼєрка.

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Автор: 

зброя (7933) Свириденко Юлія (973)
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Топ коментарі
+12
Круто ))) Напевно. Так - що в мене є українського?
Bren2 - чеський.
Гранати DM - німецькі.
Ф1 - старі радянські.
ТТ - древній радянський..
Все, що бачив українського - так патрони 5,45 ПС в українському виконанні.
А шо ще?
Зі зброї, здається все.
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26.12.2025 17:43 Відповісти
+9
І увесь спектр ракет для ППО ми теж виробляємо.
І по снарядам для артилерії самодостатні.
Чому про це звітує Свириденко, а не Умєров?
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26.12.2025 17:38 Відповісти
+9
У зелених вибори на "носі"- настав час, для офуєтітельних історій...
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26.12.2025 18:15 Відповісти

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