Украина уже обеспечивает армию более чем наполовину собственным оружием, - Свириденко

Более 50% вооружения, которое сегодня использует украинская армия, произведено в Украине, а более трех четвертей оборонных закупок в 2025 году были направлены на поддержку отечественных производителей.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

Ситуация по состоянию на 2025 год

"В октябре 2025 года президент говорил, что Украина должна выйти на не менее 50% собственного оружия на фронте. По состоянию на сейчас, более 50% вооружения в украинской армии – именно украинского производства. Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году, более 75% средств было направлено на закупку именно у украинских производителей", – сказала Свириденко.

Наращивание доли украинского оружия

Она добавила, что план на 2026 год – дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону.

"Мы очень благодарны всем нашим производителям, всем нашим оружейникам, как государственным, так и частным... Они постоянно на связи с военными, они постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к изменениям условий на поле боя", - отметила премьер.

оружие (10569) Свириденко Юлия (332)
+6
Круто ))) Напевно. Так - що в мене є українського?
Bren2 - чеський.
Гранати DM - німецькі.
Ф1 - старі радянські.
ТТ - древній радянський..
Все, що бачив українського - так патрони 5,45 ПС в українському виконанні.
А шо ще?
Зі зброї, здається все.
+4
Бо умеров робить набагато цінніше - виторговує повну амністію. А стюардеса то так, на підхваті у полодяка.
+3
І увесь спектр ракет для ППО ми теж виробляємо.
І по снарядам для артилерії самодостатні.
Чому про це звітує Свириденко, а не Умєров?
Юля! Не гони ... Не фламінгуй...
при Шмигалю такого не було
були міни - але вибухали одна із десяти...
САУ, дроны (не только летающие, а и наземные, наводные и уже подводные). Турели, рекеты со скрипом, но тоже делают. Стрелковое оружие (в основном по лицензиям), автотранспорт и прочее
Минометы, некоторые типы ББМ... На фантастическую цифру в 40-50% все равно не тянет.
До 19-го у нас не было патронного завода. Неужели при Зеле построили?
Міни що не підриваються, рушниці що не стріляють? Дрони що взлітають?
26.12.2025 17:47 Ответить
А Порошенку подякувала за допомогу Армії?
26.12.2025 17:50 Ответить
Щоб хоча б наполовину це було правдою ! Стюрдеса не боїться брехати ?
26.12.2025 17:50 Ответить
Новітня тигр-юля .
26.12.2025 17:53 Ответить
Художній свист від тітки-фунта, яка ***** не вирішує, а робе і каже, що накажуть.
26.12.2025 17:53 Ответить
Висновок: Якщо проголосуєте за бубочку, то наприкінці другого пришестя "найвеличнішої" бубочки на престол, армію забезпечимо вже не на 50%, а на всі 100% і бонусом, ви всі стаєте президентами!
26.12.2025 17:57 Ответить
Поставка 5% від необхідної кількості дальнобійних снарядів до "Богдани" по замовленню МО, це напевно можна записати в плюси Кацапії, а не в наші хвацькі Зе-заяви?
26.12.2025 17:57 Ответить
26.12.2025 18:03 Ответить
Из 200+ бригад СОУ нет ни одной, полностью оснащенной техникой и вооружением собственного производства. Мастера доклада, емае.
26.12.2025 18:04 Ответить
У зелених вибори на "носі"- настав час, для офуєтітельних історій...
26.12.2025 18:15 Ответить
Передвиборчий звіздьож стартанув?
