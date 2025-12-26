Украина уже обеспечивает армию более чем наполовину собственным оружием, - Свириденко
Более 50% вооружения, которое сегодня использует украинская армия, произведено в Украине, а более трех четвертей оборонных закупок в 2025 году были направлены на поддержку отечественных производителей.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.
Ситуация по состоянию на 2025 год
"В октябре 2025 года президент говорил, что Украина должна выйти на не менее 50% собственного оружия на фронте. По состоянию на сейчас, более 50% вооружения в украинской армии – именно украинского производства. Если взять все наши расходы на закупку оружия и техники в 2025 году, более 75% средств было направлено на закупку именно у украинских производителей", – сказала Свириденко.
Наращивание доли украинского оружия
Она добавила, что план на 2026 год – дальнейшее наращивание доли украинского оружия на фронте и повышение способности Украины самостоятельно обеспечить свою оборону.
"Мы очень благодарны всем нашим производителям, всем нашим оружейникам, как государственным, так и частным... Они постоянно на связи с военными, они постоянно работают над тем, чтобы увеличить производственные возможности и повысить эффективность за счет постоянной адаптации к изменениям условий на поле боя", - отметила премьер.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Не гони ...Не фламінгуй...
І по снарядам для артилерії самодостатні.
Чому про це звітує Свириденко, а не Умєров?
Bren2 - чеський.
Гранати DM - німецькі.
Ф1 - старі радянські.
ТТ - древній радянський..
Все, що бачив українського - так патрони 5,45 ПС в українському виконанні.
А шо ще?
Зі зброї, здається все.