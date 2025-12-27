Мирний план: з Трампом обговоримо залучення $700-800 млрд на відбудову, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирний план передбачає великий блок щодо відновлення України та створення дорожньої карти процвітання до 2040 року за участі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

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Зеленський розповів про блок "Відновлення України" у межах мирного плану, який передбачає залучення 700–800 млрд доларів для відбудови країни.

Дорожня карта процвітання до 2040 року

За словами Зеленського, у межах плану розробляють "дорожню карту процвітання України" до 2040 року, що відображатиме спільне бачення України та США.

"Там головні аспекти і напрямки – це наші національні цілі. Там і очікування тривалості життя, повернення біженців, це ВВП на душу населення, це нові робочі місця. Це також безпекові гарантії, напрямок доступу до ринків та вступ до Європейського Союзу. В нас є цілі та стратегії макроекономічної стабільності", – деталізував Зеленський.

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Фонди та інвестиційні платформи для відбудови

Президент повідомив, що обговорюється створення кількох фондів спільно зі США для реалізації плану: Фонд відбудови України, Суверенна інвестиційна платформа, Фонд розвитку України, Фонд зростання та можливостей, а також американсько-український інвестиційний фонд відбудови.

Крім того, планується робота над Фондом людського капіталу та підтримкою повернення біженців.

"Ми розраховуємо ще на нам потрібні на відбудову десь 700-800 млрд. Є стратегія на більшу суму, але я поки що не хочу про це детальніше говорити", – зазначив він.

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