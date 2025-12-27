УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10735 відвідувачів онлайн
Новини Мирний план
2 896 54

Мирний план: з Трампом обговоримо залучення $700-800 млрд на відбудову, - Зеленський

Відновлення України до 2040 року: мирний план Зеленського та фінансування

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що мирний план передбачає великий блок щодо відновлення України та створення дорожньої карти процвітання до 2040 року за участі США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Європейська правда.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зеленський розповів про блок "Відновлення України" у межах мирного плану, який передбачає залучення 700–800 млрд доларів для відбудови країни.

Дорожня карта процвітання до 2040 року

За словами Зеленського, у межах плану розробляють "дорожню карту процвітання України" до 2040 року, що відображатиме спільне бачення України та США. 

"Там головні аспекти і напрямки – це наші національні цілі. Там і очікування тривалості життя, повернення біженців, це ВВП на душу населення, це нові робочі місця. Це також безпекові гарантії, напрямок доступу до ринків та вступ до Європейського Союзу. В нас є цілі та стратегії макроекономічної стабільності", – деталізував Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Факт зустрічі з Трампом означає прогрес у переговорах, - Зеленський

Фонди та інвестиційні платформи для відбудови

Президент повідомив, що обговорюється створення кількох фондів спільно зі США для реалізації плану: Фонд відбудови України, Суверенна інвестиційна платформа, Фонд розвитку України, Фонд зростання та можливостей, а також американсько-український інвестиційний фонд відбудови.

Крім того, планується робота над Фондом людського капіталу та підтримкою повернення біженців.

"Ми розраховуємо ще на нам потрібні на відбудову десь 700-800 млрд. Є стратегія на більшу суму, але я поки що не хочу про це детальніше говорити", – зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 20-пунктний мирний план готовий на 90%, - Зеленський

Автор: 

Зеленський Володимир (28319) Україна (7631) відбудова (410)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
Пилюку в очі пускає - яка відбудова при війні...
показати весь коментар
27.12.2025 14:56 Відповісти
+14
Так от чого зеля поспішає підписати капітуляцію.
Хоче сотні мільярдів доларів розікрасти, які йому дадуть на відбудову, як він мріє...
Наївний мародер.
Кулю в лоб він отримає а не сотні мільярдів доларів.
показати весь коментар
27.12.2025 14:58 Відповісти
+12
Ото дибіляка розкатав варгу, 800-900 мільярдів. Воно поїхало вже під кайфом.
показати весь коментар
27.12.2025 15:04 Відповісти

Завантаження...

 
 