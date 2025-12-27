Мирный план: с Трампом обсудим привлечение $700-800 млрд на восстановление, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план предусматривает большой блок по восстановлению Украины и созданию дорожной карты процветания до 2040 года с участием США.

Зеленский рассказал о блоке "Восстановление Украины" в рамках мирного плана, который предусматривает привлечение 700–800 млрд долларов для восстановления страны.

Дорожная карта процветания до 2040 года

По словам Зеленского, в рамках плана разрабатывают "дорожную карту процветания Украины" до 2040 года, которая будет отражать общее видение Украины и США.

"Там главные аспекты и направления – это наши национальные цели. Там и ожидания продолжительности жизни, возвращение беженцев, это ВВП на душу населения, это новые рабочие места. Это также гарантии безопасности, направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. У нас есть цели и стратегии макроэкономической стабильности", – детализировал Зеленский.

Фонды и инвестиционные платформы для восстановления

Президент сообщил, что обсуждается создание нескольких фондов совместно с США для реализации плана: Фонд восстановления Украины, Суверенная инвестиционная платформа, Фонд развития Украины, Фонд роста и возможностей, а также американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Кроме того, планируется работа над Фондом человеческого капитала и поддержкой возвращения беженцев.

"Мы рассчитываем, что нам понадобится на восстановление где-то 700-800 млрд. Есть стратегия на большую сумму, но я пока не хочу об этом подробнее говорить", – отметил он.

