1 490 42

Мирный план: с Трампом обсудим привлечение $700-800 млрд на восстановление, - Зеленский

Восстановление Украины до 2040 года: мирный план Зеленского и финансирование

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план предусматривает большой блок по восстановлению Украины и созданию дорожной карты процветания до 2040 года с участием США.

Как сообщает Цензор.НЕТ

Зеленский рассказал о блоке "Восстановление Украины" в рамках мирного плана, который предусматривает привлечение 700–800 млрд долларов для восстановления страны.

Дорожная карта процветания до 2040 года

По словам Зеленского, в рамках плана разрабатывают "дорожную карту процветания Украины" до 2040 года, которая будет отражать общее видение Украины и США. 

"Там главные аспекты и направления – это наши национальные цели. Там и ожидания продолжительности жизни, возвращение беженцев, это ВВП на душу населения, это новые рабочие места. Это также гарантии безопасности, направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. У нас есть цели и стратегии макроэкономической стабильности", – детализировал Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Факт встречи с Трампом означает прогресс в переговорах, - Зеленский

Фонды и инвестиционные платформы для восстановления

Президент сообщил, что обсуждается создание нескольких фондов совместно с США для реализации плана: Фонд восстановления Украины, Суверенная инвестиционная платформа, Фонд развития Украины, Фонд роста и возможностей, а также американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.

Кроме того, планируется работа над Фондом человеческого капитала и поддержкой возвращения беженцев.

"Мы рассчитываем, что нам понадобится на восстановление где-то 700-800 млрд. Есть стратегия на большую сумму, но я пока не хочу об этом подробнее говорить", – отметил он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": 20-пунктный мирный план готов на 90%, - Зеленский

+7
Пилюку в очі пускає - яка відбудова при війні...
27.12.2025 14:56 Ответить
+6
Так от чого зеля поспішає підписати капітуляцію.
Хоче сотні мільярдів доларів розікрасти, які йому дадуть на відбудову, як він мріє...
Наївний мародер.
Кулю в лоб він отримає а не сотні мільярдів доларів.
27.12.2025 14:58 Ответить
+6
це буде додаток до угоди про рідкоземельні метали?
бо у нас тих угоод, як у дурня фантіків, хоча, стривайте..
27.12.2025 15:11 Ответить
На відбудову того що залишиться після дуже вигідного для України плану?
27.12.2025 14:56 Ответить
Пилюку в очі пускає - яка відбудова при війні...
27.12.2025 14:56 Ответить
ЗЄльоий ідіот !

ніхто НЕ вкладе навіть ломаного цента приватних інвестицій в країну, яка воює!

наші гроші це заморожені рашиські 200-300 млрд. і майбутні гранти від Заходу.

знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !

.
27.12.2025 15:56 Ответить
какой пістець, про що воно говорять? Йде війна, вона не закінчиться простими розмовами, путіна потрібно вбити!
27.12.2025 14:56 Ответить
Автомат в руки і в посадку путіна вбивати
27.12.2025 14:57 Ответить
пуйло там не живе...
27.12.2025 15:02 Ответить
+++
Браво
27.12.2025 15:56 Ответить
Так взяли і лям підарів навалили
27.12.2025 15:13 Ответить
Ми пахали, я трактор
Зелені тільки лесом уходили.
27.12.2025 16:28 Ответить
Яке на фіг "залучення"... Баблодрочери хрєнові... У них якийсь вічно "ретроградний Меркурій" в дупах смикає...
27.12.2025 14:56 Ответить
Ага... Рабсію знищувати не потрібно, дай грошей. Його знову пошлють. Можна не їхати.
27.12.2025 14:57 Ответить
КОМУ ТИ ЗАЛИВАЄШ!!!!

Чесно що він що Трамп що Путін - вони думають зараз 15 століття і вони знають ЩОСЬ ТАКЕ що розумні люди не знають. НЕА. ВИ БІЛЬШ ТУПІ, а виглядаєте ще більш тупо
27.12.2025 14:58 Ответить
Ви праві !

що українці, що американці, за кацапів взагалі мовчу, ведуть себе як середньовічні селяни на міському ярмарку, на виставі Найвеличніших жонглерів-фокусників - спостерігають роззявивши роти.

не так ?
а "Слуга урода"?
а вофкіни тисячі ?
27.12.2025 16:05 Ответить
Так от чого зеля поспішає підписати капітуляцію.
Хоче сотні мільярдів доларів розікрасти, які йому дадуть на відбудову, як він мріє...
Наївний мародер.
Кулю в лоб він отримає а не сотні мільярдів доларів.
27.12.2025 14:58 Ответить
Ну ду-у-уже велике будівництво
27.12.2025 14:59 Ответить
Ну ду-у-уже велике будівництво крадівництво.
27.12.2025 15:37 Ответить
Велллличезне Трильонництво

.
27.12.2025 16:21 Ответить
На відбудову в яких кордонах?

Втім, ці обидва клоуни - неперевершені професіонали ******* бабло з різноманітних фондів.
27.12.2025 15:00 Ответить
Ото дибіляка розкатав варгу, 800-900 мільярдів. Воно поїхало вже під кайфом.
27.12.2025 15:04 Ответить
коли йдуть сумми від таких брехунів трамп та зе треба добре змазати вуха, щоб лапша легше зісковзувала.
27.12.2025 15:05 Ответить
Новий резидент США скаже, *****, Трамп кукухой поєхал, нам самим грошей (зброї, харчів, тощо) не вистачає. І вернет все взад, делов-то.
27.12.2025 15:05 Ответить
Судя по діям Трампа, Зеленський отримає звичний для себе собачий пеніс. З яких див Трампу давати 800 млрд?
27.12.2025 15:12 Ответить
Похожее говорил Людовик XV , "после нас- хоть потоп"(с). Даром Трамп ничего не даст, отдавать такую сумму будут внуки и правнуки.
27.12.2025 15:07 Ответить
То може наших внуків в рабство куди у Флоріду чи Каліфорнію заберуть?
27.12.2025 15:13 Ответить
спочатку перефарбують у чорне

.
27.12.2025 16:22 Ответить
це буде додаток до угоди про рідкоземельні метали?
бо у нас тих угоод, як у дурня фантіків, хоча, стривайте..
27.12.2025 15:11 Ответить
Знову - відбудова, процвітання...Я просто дивуюсь - хто вірить оцим словам гундосого кловуна з кварталу95, бригада якого займається вичищенням карманів українців та держав-донорів?
Зупиніть цю довбану країну, я зійду.
27.12.2025 15:15 Ответить
Ага. А ще " налогові няньки". Нью Васюкі.
27.12.2025 15:16 Ответить
Казказ.Ми ще не перетравили мільярди від договову про копалини а він вже 800ярдів обговорює
27.12.2025 15:17 Ответить
Продав Україну за 800 мільярдів доларів США? Братва Зе і його бізнес- партнери готові для розпилу бабла? А що нам українцям? Дякую 73%, ви зробили це разом. Хоч врубилисяивже, що ви наробили?
27.12.2025 15:26 Ответить
Ці гроші 700-800 млрд $ треба стягнути з паРаши,щоб було справедливо,в ти вже ручки склав,все? За справедливість треба боротись,в погоджуватись з Трампом на всю хєрню.
27.12.2025 15:27 Ответить
Гарно Голобородько зрадоньку і капітуляцію завернув в ''мир'', що більшість дебілів в це повірили.
27.12.2025 15:28 Ответить
зелений дурень думкою багатіє.
27.12.2025 15:34 Ответить
Про 800 мільярдів весь час торочить шістка російської мафії в США товаріщ Вітьков. А Оманський Агент Буратіно та Агент Краснов йому підспівують в надії що українці таки погодяться на капітуляцію і потім будуть знищені по плану осені 2021: "В 2022 году в России с 1 февраля вступил в силу национальный стандарт ГОСТ Р 42.7.01-2021 «Гражданская оборона. Срочное захоронение трупов в военное и мирное время. Общие требования», который устанавливает правила для таких случаев, описывая порядок организации братских могил..
27.12.2025 15:43 Ответить
На відбудову чого? Крим ми відбудовуємо? Донбас, Луганськ?
27.12.2025 15:51 Ответить
У тебе скучноє ліцо!
Тебе нікто денег не дасть!©Гепа
27.12.2025 16:20 Ответить
Только ты и твои друзья пилить уже не будешь. Какая досада.
27.12.2025 16:22 Ответить
Я правильно розумію: все що зруйнував путін, буде відновлюватися за кошти українців? А путін в "покарання" отримає третину України. Отакий справедливий "мир"?
27.12.2025 16:40 Ответить
Ага. і з України Нью-Васюки побудує. Кому воно оце сцить в очі? Придурок. Хто тобі капітулянту дасть такі гроші? Тромб заблокував Україні той мізер що сша давали на оборону. А після капітуляції про Україну забуде на наступний день і не дасть ні копійки. Тому що капітулянти нікому не цікаві а особливо бізнесу. Так як програвша сторона це ризиковий актив. Да і Тромб ніколи не тусується зі слабкими і з втоптаними в грязь.
27.12.2025 16:42 Ответить
 
 