Мирный план: с Трампом обсудим привлечение $700-800 млрд на восстановление, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что мирный план предусматривает большой блок по восстановлению Украины и созданию дорожной карты процветания до 2040 года с участием США.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Европейская правда.
Зеленский рассказал о блоке "Восстановление Украины" в рамках мирного плана, который предусматривает привлечение 700–800 млрд долларов для восстановления страны.
Дорожная карта процветания до 2040 года
По словам Зеленского, в рамках плана разрабатывают "дорожную карту процветания Украины" до 2040 года, которая будет отражать общее видение Украины и США.
"Там главные аспекты и направления – это наши национальные цели. Там и ожидания продолжительности жизни, возвращение беженцев, это ВВП на душу населения, это новые рабочие места. Это также гарантии безопасности, направление доступа к рынкам и вступление в Европейский Союз. У нас есть цели и стратегии макроэкономической стабильности", – детализировал Зеленский.
Фонды и инвестиционные платформы для восстановления
Президент сообщил, что обсуждается создание нескольких фондов совместно с США для реализации плана: Фонд восстановления Украины, Суверенная инвестиционная платформа, Фонд развития Украины, Фонд роста и возможностей, а также американо-украинский инвестиционный фонд восстановления.
Кроме того, планируется работа над Фондом человеческого капитала и поддержкой возвращения беженцев.
"Мы рассчитываем, что нам понадобится на восстановление где-то 700-800 млрд. Есть стратегия на большую сумму, но я пока не хочу об этом подробнее говорить", – отметил он.
ніхто НЕ вкладе навіть ломаного цента приватних інвестицій в країну, яка воює!
наші гроші це заморожені рашиські 200-300 млрд. і майбутні гранти від Заходу.
знову ЗЄлєнський ?
ніколи більше !
.
Браво
Зелені тільки лесом уходили.
Чесно що він що Трамп що Путін - вони думають зараз 15 століття і вони знають ЩОСЬ ТАКЕ що розумні люди не знають. НЕА. ВИ БІЛЬШ ТУПІ, а виглядаєте ще більш тупо
що українці, що американці, за кацапів взагалі мовчу, ведуть себе як середньовічні селяни на міському ярмарку, на виставі Найвеличніших жонглерів-фокусників - спостерігають роззявивши роти.
не так ?
а "Слуга урода"?
а вофкіни тисячі ?
Хоче сотні мільярдів доларів розікрасти, які йому дадуть на відбудову, як він мріє...
Наївний мародер.
Кулю в лоб він отримає а не сотні мільярдів доларів.
будівництвокрадівництво.
.
Втім, ці обидва клоуни - неперевершені професіонали ******* бабло з різноманітних фондів.
.
бо у нас тих угоод, як у дурня фантіків, хоча, стривайте..
Зупиніть цю довбану країну, я зійду.
Тебе нікто денег не дасть!©Гепа