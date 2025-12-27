Глава МЗС Латвії Браже про нічну атаку: РФ сіє терор, війну, смерть та руйнування, коли світ відзначає Різдво
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже засудила нічну атаку росіян Україну й закликала посилити тиск на Росію.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Браже написала в соцмережі X.
Так, Браже відреагувала на допис глави МЗС України Андрія Сибіги, який розповів про нічну атаку.
"Росія сіє терор, війну, смерть та руйнування, доки світ мирно відзначає Різдво. Звірства Кремля – удари по житлових кварталах та енергетичній інфраструктурі, каліцтва й смерті цивільних – видимі для всіх. Потрібен більший тиск на Росію, щоб зупинити це", – наголосила міністерка.
Що відомо?
- У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
- Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
- За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
- По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.
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