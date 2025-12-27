Глава МЗС Латвії Браже про нічну атаку: РФ сіє терор, війну, смерть та руйнування, коли світ відзначає Різдво

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже засудила нічну атаку росіян Україну й закликала посилити тиск на Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Браже написала в соцмережі X.

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Так, Браже відреагувала на допис глави МЗС України Андрія Сибіги, який розповів про нічну атаку.

"Росія сіє терор, війну, смерть та руйнування, доки світ мирно відзначає Різдво. Звірства Кремля – удари по житлових кварталах та енергетичній інфраструктурі, каліцтва й смерті цивільних – видимі для всіх. Потрібен більший тиск на Росію, щоб зупинити це", – наголосила міністерка.

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