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Глава МЗС Латвії Браже про нічну атаку: РФ сіє терор, війну, смерть та руйнування, коли світ відзначає Різдво

Атака на Київ 27 грудня

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже засудила нічну атаку росіян Україну й закликала посилити тиск на Росію.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Браже написала в соцмережі X.

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Так, Браже відреагувала на допис глави МЗС України Андрія Сибіги, який розповів про нічну атаку.

"Росія сіє терор, війну, смерть та руйнування, доки світ мирно відзначає Різдво. Звірства Кремля – удари по житлових кварталах та енергетичній інфраструктурі, каліцтва й смерті цивільних – видимі для всіх. Потрібен більший тиск на Росію, щоб зупинити це", – наголосила міністерка.

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Браже про атаку на Київ

Що відомо?

  • У ніч на 27 грудня ворог застосував ракети та десятки (до ~500) дронів, включно з ударними БпЛА та крилатими й балістичними ракетами. Основними цілями були енергетична та цивільна інфраструктура столиці та інших регіонів.
  • Протягом ночі у Києві та області лунали потужні вибухи, виникли пожежі. Системи ППО працювали всю ніч. Внаслідок обстрілу пошкоджено житлові будинки, інфраструктуру, виникли проблеми з електрикою та опаленням.
  • За останніми даними відомо про одного загиблого та 30 постраждалих у Києві, серед яких двоє дітей.
  • По області зафіксовані ураження близько десятка цивільних обʼєктів.

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