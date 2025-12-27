Глава МИД Латвии Браже о ночной атаке: РФ сеет террор, войну, смерть и разрушения, когда мир отмечает Рождество
Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осудила ночную атаку россиян на Украину и призвала усилить давление на Россию.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Браже написала в соцсети X.
Так, Браже отреагировала на сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги, который рассказал о ночной атаке.
"Россия сеет террор, войну, смерть и разрушения, пока мир мирно отмечает Рождество. Зверства Кремля – удары по жилым кварталам и энергетической инфраструктуре, увечья и смерти гражданских – видны всем. Нужно большее давление на Россию, чтобы остановить это", – подчеркнула министр.
Что известно?
- В ночь на 27 декабря враг применил ракеты и десятки (до ~500) дронов, включая ударные БПЛА и крылатые и баллистические ракеты. Основными целями были энергетическая и гражданская инфраструктура столицы и других регионов.
- В течение ночи в Киеве и области раздавались мощные взрывы, возникли пожары. Системы ПВО работали всю ночь. В результате обстрела повреждены жилые дома, инфраструктура, возникли проблемы с электричеством и отоплением.
- По последним данным, известно об одном погибшем и 30 пострадавших в Киеве, среди которых двое детей.
- По области зафиксированы поражения около десятка гражданских объектов.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль