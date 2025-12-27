Глава МИД Латвии Браже о ночной атаке: РФ сеет террор, войну, смерть и разрушения, когда мир отмечает Рождество

Министр иностранных дел Латвии Байба Браже осудила ночную атаку россиян на Украину и призвала усилить давление на Россию.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Браже написала в соцсети X.

Так, Браже отреагировала на сообщение главы МИД Украины Андрея Сибиги, который рассказал о ночной атаке.

"Россия сеет террор, войну, смерть и разрушения, пока мир мирно отмечает Рождество. Зверства Кремля – удары по жилым кварталам и энергетической инфраструктуре, увечья и смерти гражданских – видны всем. Нужно большее давление на Россию, чтобы остановить это", – подчеркнула министр.

Что известно?