Британія та Німеччина домовилися про закупівлю мобільних артсистем на $70 млн
Велика Британія та Німеччина підписали спільний контракт на $70 млн для закупівлі сучасних мобільних артилерійських систем RCH 155, які можуть вести вогонь під час руху та уражати цілі на відстані понад 70 км.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду" про це йдеться у заяві британського уряду.
Згідно з угодою, прискорюється поставка військового спорядження до Британії та Німеччини.
Платформа Early Capability Demonstrator (ECD) RCH 155
За угодою, Британія отримає передову платформу Early Capability Demonstrator (ECD) RCH 155, а ще дві платформи будуть відправлені до Німеччини для спільних випробувань.
RCH 155 встановлюється на броньований транспортний засіб BOXER і може:
- стріляти 8 пострілів на хвилину, рухаючись зі швидкістю до 100 км/год;
- влучати в цілі в будь-якому напрямку без зміни положення;
- проїжджати 700 км без дозаправки;
- працювати з лише двома членами екіпажу завдяки новітній автоматизації.
Раніше Велика Британія та Норвегія уклали "першу свого роду оборонну угоду" про створення об’єднаного флоту для протидії російським субмаринам та захисту критичної інфраструктури в Північній Атлантиці.
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