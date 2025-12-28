Британия и Германия договорились о закупке мобильных артсистем на $70 млн

Великобритания и Германия подписали совместный контракт на $70 млн для закупки современных мобильных артиллерийских систем RCH 155, которые могут вести огонь во время движения и поражать цели на расстоянии более 70 км.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении британского правительства.

Согласно соглашению, ускоряется поставка военного снаряжения в Великобританию и Германию.

Платформа Early Capability Demonstrator (ECD) RCH 155

По соглашению, Великобритания получит передовую платформу Early Capability Demonstrator (ECD) RCH 155, а еще две платформы будут отправлены в Германию для совместных испытаний.

RCH 155 устанавливается на бронированное транспортное средство BOXER и может:

стрелять 8 выстрелов в минуту, двигаясь со скоростью до 100 км/ч;

попадать в цели в любом направлении без изменения положения;

проезжать 700 км без дозаправки;

работать с только двумя членами экипажа благодаря новейшей автоматизации.

Ранее Великобритания и Норвегия заключили "первое в своем роде оборонное соглашение" о создании объединенного флота для противодействия российским подводным лодкам и защиты критической инфраструктуры в Северной Атлантике.