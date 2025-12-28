РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8548 посетителей онлайн
Новости Закупка оружия Британией
420 2

Британия и Германия договорились о закупке мобильных артсистем на $70 млн

RCH 155

Великобритания и Германия подписали совместный контракт на $70 млн для закупки современных мобильных артиллерийских систем RCH 155, которые могут вести огонь во время движения и поражать цели на расстоянии более 70 км. 

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом говорится в заявлении британского правительства.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Согласно соглашению, ускоряется поставка военного снаряжения в Великобританию и Германию.

Платформа Early Capability Demonstrator (ECD) RCH 155

По соглашению, Великобритания получит передовую платформу Early Capability Demonstrator (ECD) RCH 155, а еще две платформы будут отправлены в Германию для совместных испытаний.

Читайте также: Великобритания хочет ускорить военные закупки на фоне войны в Украине

RCH 155 устанавливается на бронированное транспортное средство BOXER и может:

  • стрелять 8 выстрелов в минуту, двигаясь со скоростью до 100 км/ч;
  • попадать в цели в любом направлении без изменения положения;
  • проезжать 700 км без дозаправки;
  • работать с только двумя членами экипажа благодаря новейшей автоматизации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина синхронизировала санкции с Великобританией и применила ограничения в соответствии с резолюциями Совбеза ООН

Ранее Великобритания и Норвегия заключили "первое в своем роде оборонное соглашение" о создании объединенного флота для противодействия российским подводным лодкам и защиты критической инфраструктуры в Северной Атлантике.

Автор: 

Великобритания (5250) Германия (7472)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто хотелось бы напомнить что во времена 2МВ Германия выпустила одних только САУ Штуг 3 порядка 10 тысяч штук. Да, их сложно сравнивать по технологичности и сложности с rch155 - но в те времена в принципе не существовало промышленных роботов, станков с ЧПУ и прочего, прочего. Я к тому что было бы желание и деньги
показать весь комментарий
28.12.2025 13:47 Ответить
т.е. заказчики...
показать весь комментарий
28.12.2025 14:21 Ответить
 
 