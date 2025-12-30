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Новини Напад на ТЦК
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Убивство військовослужбовця ТЦК Бондаренка: апеляційний суд залишив підозрюваного під вартою

У Львові суд розглядає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військового ТЦК

У вівторок, 30 грудня, Львівський апеляційний суд розглянув апеляцію у справі щодо смертельного поранення військовослужбовця ТЦК. За результатами засідання суд ухвалив рішення залишити підозрюваного під вартою, не визначаючи можливості внесення застави.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що про засідання відомо?

"У Львівському апеляційному суді відбулося засідання у справі про смертельне поранення військовослужбовця ТЦК у Львові. 30 грудня суд залишив попереднє рішення без змін", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 грудня під час засідання у Франківському районному суді 30-річного підозрюваного взяли під варту. На це рішення подали апеляцію.

Як повідомила кореспондентка із зали суду, засідання розпочалося об 11.03. Підозрюваний та його адвокат долучилися до засідання по відеозв’язку.

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Захисниця у справі просила обрати більш м’який запобіжний захід із визначенням мінімального розміру застави або домашній арешт, тому що підозрюваний не має наміру уникати кримінальної відповідальності.

Що вирішив суд?

Прокурор Павло Каута просив відмовити у клопотанні адвокатів і залишити запобіжний захід без змін.

Підозрюваний під час засідання сказав, що не уникатиме суду.

Після спілкування у нарадчій кімнаті судді вирішили залишити запобіжний захід для підозрюваного без змін, а саме: тримання під вартою без права на заставу.

Також дивіться: Суд обирає запобіжний захід підозрюваному у вбивстві військовослужбовця ТЦК Бондаренка у Львові. ВIДЕО

Що передувало?

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.

Автор: 

Львів (3324) ТЦК та СП (1279) Львівська область (2844) Львівський район (312)
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Топ коментарі
+10
Хай він здохне.
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30.12.2025 13:22 Відповісти
+10
Цей телепень, такий же убивця Українців, як і ********* з московії!!
Смерть за смерть! Око за око! Бо буде горе для Українців, якщо «розмажуть та замилять» цю тему, портновські вертухаї на посадах з КабМіндічами!!!
Смерть убивцям Українців!!
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30.12.2025 13:30 Відповісти
+8
Контактувати з цивільними має поліція, а не Армія.
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30.12.2025 13:36 Відповісти

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