Убивство військовослужбовця ТЦК Бондаренка: апеляційний суд залишив підозрюваного під вартою

У вівторок, 30 грудня, Львівський апеляційний суд розглянув апеляцію у справі щодо смертельного поранення військовослужбовця ТЦК. За результатами засідання суд ухвалив рішення залишити підозрюваного під вартою, не визначаючи можливості внесення застави.

Про це передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

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Що про засідання відомо?

"У Львівському апеляційному суді відбулося засідання у справі про смертельне поранення військовослужбовця ТЦК у Львові. 30 грудня суд залишив попереднє рішення без змін", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 5 грудня під час засідання у Франківському районному суді 30-річного підозрюваного взяли під варту. На це рішення подали апеляцію.

Як повідомила кореспондентка із зали суду, засідання розпочалося об 11.03. Підозрюваний та його адвокат долучилися до засідання по відеозв’язку.

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Захисниця у справі просила обрати більш м’який запобіжний захід із визначенням мінімального розміру застави або домашній арешт, тому що підозрюваний не має наміру уникати кримінальної відповідальності.

Що вирішив суд?

Прокурор Павло Каута просив відмовити у клопотанні адвокатів і залишити запобіжний захід без змін.

Підозрюваний під час засідання сказав, що не уникатиме суду.

Після спілкування у нарадчій кімнаті судді вирішили залишити запобіжний захід для підозрюваного без змін, а саме: тримання під вартою без права на заставу.

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Що передувало?

Увечері 3 грудня у Львові під час перевірки документів смертельно поранили військовослужбовця Галицько-Франківського РТЦК та СП.

Громадянин, який відмовився представитися та поводився агресивно, завдав ножового удару військовослужбовцю Юрію Бондаренку, пошкодивши аорту. Потерпілий був доставлений до лікарні, де, попри зусилля медиків, від критичної крововтрати помер. Ще один солдат отримав удар у голову.