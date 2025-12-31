Сили оборони у 2025 році знешкодили майже 420 тисяч окупантів, - Сирський
У 2025 році українські захисники знешкодили майже 420 тисяч російських окупантів.
Про це повідомив у соцмережі фейсбук головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, інформує Цензор.НЕТ.
"Минають останні години 2025 року - ще одного року нашої стійкості, нашої відваги, нашого подвигу. Дякую кожному і кожній, хто сьогодні зі зброєю в руках захищає Україну. Ваша служба, ваша мужність і ваша жертва вже стали частиною історії. Завдяки кожному з вас Україна є, і Україна буде", - наголосив головком.
Він зазначив, що цьогоріч Україна довела ворогу і всьому світу просту істину, що найсильніший аргумент - це Збройні сили України, армія, яка тримає стрій проти переважаючого противника і здатна бити його там, де він вважав себе недосяжним.
"Наші далекобійні удари, наші технології, наша рішучість щодня послаблюють і нищать воєнну машину агресора. Засобами Deep Strike, українськими далекобійними дронами і ракетами Сили оборони України щоденно випалюють російську мілітарну потугу, спроможності військово-промислового комплексу РФ, його нафтопереробні заводи, а відтак бажання загарбників продовжувати цю війну. Це наш шлях до справедливого миру", - заявив Сирський.
Крім цього, головком розповів, що у 2025 році українські воїни знешкодили майже 420 тисяч російських окупантів.
Він також привітав захисників із Новим роком.
"У Новому році бажаю кожному з вас стійкості, сили й віри. Бажаю вистояти там, де важко. Перемогти там, де здавалося неможливо. І найголовніше - повернутися. Повернутися живими. Повернутися з Перемогою. Обійняти своїх рідних, які щодня чекають нас з цієї війни, вірять у нас і живуть цією надією. І ключове – бажаю усій нашій країні єдності. Бо в єдності наша сила. І в єдності наша Перемога", - додав Сирський.
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км за км - це не для святкового рапорта...
в якого батьки в заручниках в країні-агресора.
був нормальний головком - буба з угловатою його з'їли.