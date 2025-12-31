Силы обороны в 2025 году обезвредили почти 420 тысяч оккупантов, - Сырский

В 2025 году украинские защитники обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщил в соцсети Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Проходят последние часы 2025 года - еще одного года нашей стойкости, нашей отваги, нашего подвига. Спасибо каждому и каждой, кто сегодня с оружием в руках защищает Украину. Ваша служба, ваше мужество и ваша жертва уже стали частью истории. Благодаря каждому из вас Украина есть, и Украина будет", - подчеркнул главнокомандующий.

Он отметил, что в этом году Украина доказала врагу и всему миру простую истину, что самый сильный аргумент - это Вооруженные силы Украины, армия, которая держит строй против превосходящего противника и способна бить его там, где он считал себя недосягаемым.

Читайте также: Мирный план США не ограничивает мобилизацию в Украине. 800-тысячной армии – достаточно, - Сырский

"Наши дальнобойные удары, наши технологии, наша решимость ежедневно ослабляют и уничтожают военную машину агрессора. Средствами Deep Strike, украинскими дальнобойными дронами и ракетами Силы обороны Украины ежедневно выжигают российскую военную мощь, возможности военно-промышленного комплекса РФ, его нефтеперерабатывающие заводы, а следовательно, и желание захватчиков продолжать эту войну. Это наш путь к справедливому миру", - заявил Сырский.

Кроме этого, главнокомандующий рассказал, что в 2025 году украинские воины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Он также поздравил защитников с Новым годом.

"В Новом году желаю каждому из вас стойкости, силы и веры. Желаю выстоять там, где трудно. Победить там, где казалось невозможным. И самое главное - вернуться. Вернуться живыми. Вернуться с Победой. Обнять своих родных, которые каждый день ждут нас с этой войны, верят в нас и живут этой надеждой. И самое главное - желаю всей нашей стране единства. Потому что в единстве наша сила. И в единстве - наша Победа", - добавил Сырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россия демонстрирует неготовность останавливать войну и сознательно продолжает наступательные действия, - Сырский.