РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7960 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российских оккупантов
458 20

Силы обороны в 2025 году обезвредили почти 420 тысяч оккупантов, - Сырский

Сырский сообщает о 420 тысячах уничтоженных оккупантов за год

В 2025 году украинские защитники обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Об этом сообщил в соцсети Facebook главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Проходят последние часы 2025 года - еще одного года нашей стойкости, нашей отваги, нашего подвига. Спасибо каждому и каждой, кто сегодня с оружием в руках защищает Украину. Ваша служба, ваше мужество и ваша жертва уже стали частью истории. Благодаря каждому из вас Украина есть, и Украина будет", - подчеркнул главнокомандующий.

Он отметил, что в этом году Украина доказала врагу и всему миру простую истину, что самый сильный аргумент - это Вооруженные силы Украины, армия, которая держит строй против превосходящего противника и способна бить его там, где он считал себя недосягаемым.

Читайте также: Мирный план США не ограничивает мобилизацию в Украине. 800-тысячной армии – достаточно, - Сырский

"Наши дальнобойные удары, наши технологии, наша решимость ежедневно ослабляют и уничтожают военную машину агрессора. Средствами Deep Strike, украинскими дальнобойными дронами и ракетами Силы обороны Украины ежедневно выжигают российскую военную мощь, возможности военно-промышленного комплекса РФ, его нефтеперерабатывающие заводы, а следовательно, и желание захватчиков продолжать эту войну. Это наш путь к справедливому миру", - заявил Сырский.

Кроме этого, главнокомандующий рассказал, что в 2025 году украинские воины обезвредили почти 420 тысяч российских оккупантов.

Он также поздравил защитников с Новым годом.

"В Новом году желаю каждому из вас стойкости, силы и веры. Желаю выстоять там, где трудно. Победить там, где казалось невозможным. И самое главное - вернуться. Вернуться живыми. Вернуться с Победой. Обнять своих родных, которые каждый день ждут нас с этой войны, верят в нас и живут этой надеждой. И самое главное - желаю всей нашей стране единства. Потому что в единстве наша сила. И в единстве - наша Победа", - добавил Сырский.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Россия демонстрирует неготовность останавливать войну и сознательно продолжает наступательные действия, - Сырский.

Автор: 

армия РФ (21795) уничтожение (8793) Александр Сырский (795)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
совкова доповідь під свято - нічого не міняєтся...
показать весь комментарий
31.12.2025 19:49 Ответить
+3
головком сирок з батьками на паРаші більше проводить часу в ефірі ніж в штабі

і це логічно бо сирок - це руснявий творожок
показать весь комментарий
31.12.2025 19:47 Ответить
+2
питання чому здаємо село за селом,
км за км - це не для святкового рапорта...
показать весь комментарий
31.12.2025 19:54 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
головком сирок з батьками на паРаші більше проводить часу в ефірі ніж в штабі

і це логічно бо сирок - це руснявий творожок
показать весь комментарий
31.12.2025 19:47 Ответить
СОУ, під кіривництвом Сірського, знищили 420 000 руснявих скотів.
А скільки тварюк з Параши знищів ти?
показать весь комментарий
31.12.2025 21:02 Ответить
а татаров всіх кадирівців перестріляв ))

піши ісчо, zольдат))
показать весь комментарий
31.12.2025 21:07 Ответить
До чого тут ригоанальний мусор татаров? Питання було саме до вас.
показать весь комментарий
31.12.2025 21:08 Ответить
совкова доповідь під свято - нічого не міняєтся...
показать весь комментарий
31.12.2025 19:49 Ответить
Шановний, а яку б доповідь зробили б особисто Ви?
показать весь комментарий
31.12.2025 21:03 Ответить
а ніяку, промочяв би...
показать весь комментарий
31.12.2025 21:05 Ответить
Ну то треба було б і зараз промовчати.
показать весь комментарий
31.12.2025 21:09 Ответить
переможна монопотужнісь - це гірше пандемії.
відніми в зелених відоси і рапорти?
і цей пузир лопне, але всіх обляпає...
показать весь комментарий
31.12.2025 21:10 Ответить
питання чому здаємо село за селом,
км за км - це не для святкового рапорта...
показать весь комментарий
31.12.2025 19:54 Ответить
А Ви не знаєтє відповідь чому?
показать весь комментарий
31.12.2025 21:04 Ответить
За останні 10 місяців втрати Росії у війні з Україною зростали швидше, ніж будь-коли з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, свідчить аналіз BBC: https://www.bbc.com/ukrainian/articles/cyvgvl0qz8qo
показать весь комментарий
31.12.2025 19:54 Ответить
Тому що наступають
показать весь комментарий
31.12.2025 20:11 Ответить
ну не знаю наскільки можна довіряти переможним реляціям головкома,
в якого батьки в заручниках в країні-агресора.
був нормальний головком - буба з угловатою його з'їли.
показать весь комментарий
31.12.2025 19:59 Ответить
Велика подяка нашим воїнам.
показать весь комментарий
31.12.2025 20:41 Ответить
Тоді як вони при таких втратах, сунуть і сунуть вперед? Забрехався сирок
показать весь комментарий
31.12.2025 20:56 Ответить
Тому шо особисто ви не на нулі а в глибокому тилу.
показать весь комментарий
31.12.2025 21:06 Ответить
а у нас всего 17 раненных и каждый день сдаем несколько населенных пунктов, это потужна пабеда
показать весь комментарий
31.12.2025 21:04 Ответить
Удмурт, у вас це у кого? У коряків чи чувашів?
показать весь комментарий
31.12.2025 21:07 Ответить
 
 