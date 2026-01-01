Новорічна ніч у Києві минула без порушень публічного порядку, - поліція

Новорічна ніч у столиці пройшла без грубих порушень публічного порядку.

Про це повідомив очільник столичної поліції Дмитро Шумейко, інформує Цензор.НЕТ.

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Свято минуло безпечно

Як зазначається, посилені наряди поліцейських та приданих сил патрулювали вулиці нічного міста, аби свято пройшло безпечно для всіх громадян. До несення служби були залучені співробітники територіальних управлінь поліції, полку поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, кінологи та вибухотехніки.

Загалом, святкова ніч минула спокійно. Злочинів та правопорушень не зафіксовано.

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Інформація про запуск салюту не підтвердилася

Водночас поліція інформує, що столичними телеграм каналами поширилась інформація про нібито запуск салюту у Шевченківському районі.

Проведеною перевіркою було встановлено, що вказана інформація є недостовірною. Аналіз відеоматеріалу підтверджує, що локація, з якої велась зйомка, ймовірно, розташована у одній з європейських країн.

"Вдячний містянам за свідоме ставлення до обмежень, пов’язаних із воєнним станом, та сприяння поліцейським під час виконання ними своїх службових обов’язків. Безпека столиці та її мешканців залишається головним пріоритетом для правоохоронців", - наголосив Шумейко.

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