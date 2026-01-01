РУС
Новогодняя ночь в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция

полиция патрулирует в Киеве

Новогодняя ночь в столице прошла без грубых нарушений общественного порядка.

Об этом сообщил глава столичной полиции Дмитрий Шумейко, информирует Цензор.НЕТ

Праздник прошел безопасно

Как отмечается, усиленные наряды полицейских и приданных сил патрулировали улицы ночного города, чтобы праздник прошел безопасно для всех граждан. К несению службы были привлечены сотрудники территориальных управлений полиции, полка полиции особого назначения, патрульные полицейские, кинологи и взрывотехники.

В целом, праздничная ночь прошла спокойно. Преступлений и правонарушений не зафиксировано. 

Информация о запуске салюта не подтвердилась

В то же время полиция сообщает, что по столичным телеграм-каналам распространилась информация о якобы запуске салюта в Шевченковском районе.

Проведенной проверкой было установлено, что указанная информация является недостоверной. Анализ видеоматериала подтверждает, что локация, с которой велась съемка, вероятно, расположена в одной из европейских стран.

"Благодарен горожанам за сознательное отношение к ограничениям, связанным с военным положением, и содействие полицейским при выполнении ими своих служебных обязанностей. Безопасность столицы и ее жителей остается главным приоритетом для правоохранителей", - подчеркнул Шумейко.

Щооооо? Поліцейські нікого не потовкли і жодного п'яного ДТП за участі поліцейських?
Так це новина до "Книги рекордів України"
01.01.2026 11:09 Ответить
Не дивно, в Києві залишились одні поліцаї.
01.01.2026 11:12 Ответить
ахааххахха, тупо в точку
01.01.2026 11:25 Ответить
Правопорушень не зафіксовано,тому що чоловіки призовного віку вирішили Новий Рік відсвяткувати вдома.
01.01.2026 11:17 Ответить
комендантська ж година .. це такий тупий новорічний жарт від мусорів
