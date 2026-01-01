Новогодняя ночь в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция
Новогодняя ночь в столице прошла без грубых нарушений общественного порядка.
Об этом сообщил глава столичной полиции Дмитрий Шумейко, информирует Цензор.НЕТ.
Праздник прошел безопасно
Как отмечается, усиленные наряды полицейских и приданных сил патрулировали улицы ночного города, чтобы праздник прошел безопасно для всех граждан. К несению службы были привлечены сотрудники территориальных управлений полиции, полка полиции особого назначения, патрульные полицейские, кинологи и взрывотехники.
В целом, праздничная ночь прошла спокойно. Преступлений и правонарушений не зафиксировано.
Информация о запуске салюта не подтвердилась
В то же время полиция сообщает, что по столичным телеграм-каналам распространилась информация о якобы запуске салюта в Шевченковском районе.
Проведенной проверкой было установлено, что указанная информация является недостоверной. Анализ видеоматериала подтверждает, что локация, с которой велась съемка, вероятно, расположена в одной из европейских стран.
"Благодарен горожанам за сознательное отношение к ограничениям, связанным с военным положением, и содействие полицейским при выполнении ими своих служебных обязанностей. Безопасность столицы и ее жителей остается главным приоритетом для правоохранителей", - подчеркнул Шумейко.
