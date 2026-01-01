Новогодняя ночь в Киеве прошла без нарушений общественного порядка, - полиция

Новогодняя ночь в столице прошла без грубых нарушений общественного порядка.

Об этом сообщил глава столичной полиции Дмитрий Шумейко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Праздник прошел безопасно

Как отмечается, усиленные наряды полицейских и приданных сил патрулировали улицы ночного города, чтобы праздник прошел безопасно для всех граждан. К несению службы были привлечены сотрудники территориальных управлений полиции, полка полиции особого назначения, патрульные полицейские, кинологи и взрывотехники.

В целом, праздничная ночь прошла спокойно. Преступлений и правонарушений не зафиксировано.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский в новогоднем обращении: "Моя подпись будет стоять под сильным соглашением". ВИДЕО

Информация о запуске салюта не подтвердилась

В то же время полиция сообщает, что по столичным телеграм-каналам распространилась информация о якобы запуске салюта в Шевченковском районе.

Проведенной проверкой было установлено, что указанная информация является недостоверной. Анализ видеоматериала подтверждает, что локация, с которой велась съемка, вероятно, расположена в одной из европейских стран.

"Благодарен горожанам за сознательное отношение к ограничениям, связанным с военным положением, и содействие полицейским при выполнении ими своих служебных обязанностей. Безопасность столицы и ее жителей остается главным приоритетом для правоохранителей", - подчеркнул Шумейко.

Читайте: Зеленский поздравил украинцев с Новым годом: "Верим в мир и боремся за него"