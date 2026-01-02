Атака російських БпЛА на Запоріжжя: у місті зафіксовані дві пожежі. ФОТОрепортаж

Запоріжжя вночі зазнало атаки російських безпілотників. У місті зафіксували щонайменше дві пожежі, про що повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров у своєму Телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Першу інформацію про пожежу очільник області оприлюднив о 23:45 у четвер. До повідомлення він додав фото, на якому видно займання поруч із житловим п’ятиповерховим будинком.

Згодом Федоров поінформував про ще одну пожежу в одному з районів міста, яка виникла внаслідок ворожої атаки. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

На 00:12 Федоров повідомив, що над Запоріжжям БпЛА ударного типу не спостерігаються. Також Федоров додав відео з наслідками ворожої атаки.

Попередньо, ворог завдав по Запоріжжю 9 ударів.

Атака дронів

Ввечері четверга, 1 січня, Росія вчергове атакувала Україну безпілотниками. У низці областей оголошено повітряну тривогу, повідомили Повітряні сили ЗСУ.

О 00:06 було повідомлення про атаку безпілотників на Запоріжжя.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми повідомляли, що Росія атакувала дронами порти Одеси та Ізмаїла.

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