Румунія піднімала у повітря винищувачі F-16 через російські дрони, які прямували до українських портів

У п'ятницю, 2 січня, Румунія піднімала два винищувачі F-16 після виявлення російських безпілотників, які летіли у напрямку українських портів на Дунаї.

Про це пише Romania Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Система спостереження виявила БпЛА

Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що система спостереження зафіксувала безпілотники поблизу румунського кордону, які були запущені Росією у напрямку українських портів.

"Близько 11:50 два винищувачі F-16 з 86 бази у Фетешті були підняті у повітря для моніторингу прикордонної зони з Україною у північній частині повіту Тулча",- йдеться у повідомленні оборонного відомства Румунії.

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Мешканців попередили про небезпеку

У міністерстві також розповіли, що о 12:00 мешканці північної частини Тулчі були попереджені про "можливість падіння об’єктів з повітря" через систему RO-Alert, а через 22 хвилини попередження було скасовано.

"Під час місії не було зафіксовано жодних несанкціонованих вторгнень у національний повітряний простір", - заявили у відомстві.

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