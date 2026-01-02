Румунія піднімала у повітря винищувачі F-16 через російські дрони, які прямували до українських портів
У п'ятницю, 2 січня, Румунія піднімала два винищувачі F-16 після виявлення російських безпілотників, які летіли у напрямку українських портів на Дунаї.
Про це пише Romania Journal, повідомляє Цензор.НЕТ.
Система спостереження виявила БпЛА
Міністерство національної оборони Румунії повідомило, що система спостереження зафіксувала безпілотники поблизу румунського кордону, які були запущені Росією у напрямку українських портів.
"Близько 11:50 два винищувачі F-16 з 86 бази у Фетешті були підняті у повітря для моніторингу прикордонної зони з Україною у північній частині повіту Тулча",- йдеться у повідомленні оборонного відомства Румунії.
Мешканців попередили про небезпеку
У міністерстві також розповіли, що о 12:00 мешканці північної частини Тулчі були попереджені про "можливість падіння об’єктів з повітря" через систему RO-Alert, а через 22 хвилини попередження було скасовано.
"Під час місії не було зафіксовано жодних несанкціонованих вторгнень у національний повітряний простір", - заявили у відомстві.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль