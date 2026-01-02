РУС
Румыния поднимала в воздух истребители F-16 из-за российских дронов, которые направлялись к украинским портам

Румыния подняла авиацию из-за приближения российских дронов к своему воздушному пространству

В пятницу, 2 января, Румыния подняла два истребителя F-16 после обнаружения российских беспилотников, которые летели в направлении украинских портов на Дунае.

Об этом пишет Romania Journal, сообщает Цензор.НЕТ.

Система наблюдения обнаружила БПЛА 

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что система наблюдения зафиксировала беспилотники вблизи румынской границы, которые были запущены Россией в направлении украинских портов.

"Около 11:50 два истребителя F-16 с 86 базы в Фетешти были подняты в воздух для мониторинга пограничной зоны с Украиной в северной части уезда Тулча", - говорится в сообщении оборонного ведомства Румынии.

Жителей предупредили об опасности

В министерстве также рассказали, что в 12:00 жители северной части Тулчи были предупреждены о "возможности падения объектов с воздуха" через систему RO-Alert, а через 22 минуты предупреждение было отменено.

"Во время миссии не было зафиксировано никаких несанкционированных вторжений в национальное воздушное пространство", - заявили в ведомстве.

Румыния (1228) дроны (5893) истребитель (75)
А могли б потренуватися збивати шахеди. Тільки паливо дарма спалили.
02.01.2026 19:02 Ответить
Ой, вони ж бояться, а вдруг путін по ним Орєшніком влупить і тоді НАТА обісреться і не зможе вдарити по пуітну у відповідь. А НАТУ потрібно берегти, цей ідол всім потрібний, всі на нього дрочать.
02.01.2026 19:30 Ответить
"Близько 11:50 два винищувачі F-16 з 86 бази у Фетешті були підняті у повітря для моніторингу прикордонної зони з Україною"

І все? А допомогти збивати, ні? Дав же Бог союзників...
02.01.2026 19:04 Ответить
а закрити небо над валдаєм....?
щоб хло не скиглило..
02.01.2026 19:23 Ответить
 
 