Румыния поднимала в воздух истребители F-16 из-за российских дронов, которые направлялись к украинским портам

В пятницу, 2 января, Румыния подняла два истребителя F-16 после обнаружения российских беспилотников, которые летели в направлении украинских портов на Дунае.

Система наблюдения обнаружила БПЛА

Министерство национальной обороны Румынии сообщило, что система наблюдения зафиксировала беспилотники вблизи румынской границы, которые были запущены Россией в направлении украинских портов.

"Около 11:50 два истребителя F-16 с 86 базы в Фетешти были подняты в воздух для мониторинга пограничной зоны с Украиной в северной части уезда Тулча", - говорится в сообщении оборонного ведомства Румынии.

Жителей предупредили об опасности

В министерстве также рассказали, что в 12:00 жители северной части Тулчи были предупреждены о "возможности падения объектов с воздуха" через систему RO-Alert, а через 22 минуты предупреждение было отменено.

"Во время миссии не было зафиксировано никаких несанкционированных вторжений в национальное воздушное пространство", - заявили в ведомстве.

