Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ (оновлено)
Ввечері неділі, 4 січня, Росія атакує Україну безпілотниками, ракетами та КАБами. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 17:11 - повідомлялося про КАБи на Донеччині та Запоріжжі.
О 19:22 - зафіксовано зліт МіГ-31К.
Оновлена інформація
О 19:41 - повідомлялося про відбій загрози.
Оновлена інформація
О 20:25 - Повітряні сили ЗСУ пишуть про групу БпЛА на Чернігівщині курсом на Ріпки, а також БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.
Оновлена інформація
О 21:20 - БпЛА на Харківщині курсом на Златопіль, Слобожанське, Барвінкове.
О 21:41 - КАБи на Донеччині
О 21:44 - група БпЛА на Харківщині, повз Балаклію західним курсом.
Оновлена інформація
О 22:14 - група БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.
О 22:48 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:
- Чернігівщина - група БпЛА на Славутич.
- Сумщина група БпЛА повз Буринь, Путивль західним курсом.
- група БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.
- група БпЛА на півдні Полтавщини курсом на захід.
- група БпЛА на півночі Дніпропетровщини в західному напрямку.
Оновлена інформація
О 23:03 - КАБи на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини.
О 23:20 - КАБи на Сумщину.
О 23:21 - Чернігівщина:
- група БпЛА на Славутич;
- БпЛА в напрямку Мени, Сновська, Понорнмці, Ічні.
О 23:23 - Групи БпЛА:
- на Харківщині курсом на Полтавщину.
- на Полтавщині в напрямку Черкащини.
- на Кіровоградщині в західному напрямку.
Оновлена інформація
- Чернігівщина - БпЛА на Холми, Городня, Куликівка.
- Харківщина - БпЛА на Анддріївку, Введенку, Златопіль, Слобожанське, Лиманівку.
О 00:09 - Повідомляється про ворожі дрони :
- Полтавщина - БпЛА на півдні та центрі західним курсом.
- Черкащина - БпЛА на Цвіткове, Кам'янку.
Оновлена інформація
О 00:37 - нова група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом.
О 00:42 - Київщина - БпЛА на Богуслав, Миронівку з Черкащини.
Оновлена інформація
О 01:24 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі дрони за такими напрямками:
- Сумщина - Група БпЛА на Улянівку,
- група БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
- Чернігівщина - БпЛА курсом на південний-захід;
- Київщина - БпЛА на Узин.
О 01:35 - вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К.
О 01:38 - Київщина - БпЛА на Васильків.
О 01:40 - безпілотник у напрямку Глевахи.
О 01:51 - Київ - БпЛА в напрямку міста. Київщина - БпЛА в напрямку Василькова.
Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок атаки російських військ на Харків 2 січня зросла до шести.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
***** їм заборонив, щоб без його команди і роти розявляли, кріпосні московські????
Тринділи про іноземних найманців - самі їх масово застосовують...
Тринділи про касетні ********** - самі ж їх з самого початку "повномасштабки" використовують... Та ще й по "мирняку, що заборонено Конвенцією. (перший раз (що я бачив сам) - обстріл касетними ракетами медмістечка в Чернігові. На стінах обласної дитячої лікарні до цих пір щербини від шрапнелі. І на тротуарі, перед нею, відбитки від розривів. Сам колись служив авіамеханіком - тому тямлю в цьому І такі обстріли були регулярними).
Тринділи про хімічну зброю - а самі активно застосовують хім********** з речовиною подразнюючої дії К-51, ПГ-Во. (а це прямо заборонено Конвенцією)
Тепер триндять про "брудні" бомби...