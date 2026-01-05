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Новини Атака безпілотників
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Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ (оновлено)

Атака російських шахедів 4 січня

Ввечері неділі, 4 січня, Росія атакує Україну безпілотниками, ракетами та КАБами. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 17:11 - повідомлялося про КАБи на Донеччині та Запоріжжі.

О 19:22 -  зафіксовано зліт МіГ-31К.

Оновлена інформація

О 19:41 - повідомлялося про відбій загрози.

Оновлена інформація

О 20:25 - Повітряні сили ЗСУ пишуть про групу БпЛА на Чернігівщині курсом на Ріпки, а також БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.

Оновлена інформація

О 21:20 -  БпЛА на Харківщині курсом на Златопіль, Слобожанське, Барвінкове.

О 21:41 - КАБи на Донеччині

О 21:44 - група БпЛА на Харківщині, повз Балаклію західним курсом.

Оновлена інформація

О 22:14 - група БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.

О 22:48 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА: 

  • Чернігівщина - група БпЛА на Славутич.
  • Сумщина група БпЛА повз Буринь, Путивль західним курсом.
  • група БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.
  • група БпЛА на півдні Полтавщини курсом на захід.
  • група БпЛА на півночі Дніпропетровщини в західному напрямку.

Оновлена інформація

О 23:03 - КАБи на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини.

О 23:20 - КАБи на Сумщину.

О 23:21 - Чернігівщина:

  • група БпЛА на Славутич;
  • БпЛА в напрямку Мени, Сновська, Понорнмці, Ічні.

О 23:23 - Групи БпЛА:

  • на Харківщині курсом на Полтавщину.
  • на Полтавщині в напрямку Черкащини.
  • на Кіровоградщині в західному напрямку.

Оновлена інформація

  • Чернігівщина - БпЛА на Холми, Городня, Куликівка.
  • Харківщина - БпЛА на Анддріївку, Введенку, Златопіль, Слобожанське, Лиманівку.

О 00:09 - Повідомляється про ворожі дрони : 

  • Полтавщина - БпЛА на півдні та центрі західним курсом.
  • Черкащина - БпЛА на Цвіткове, Кам'янку.

Оновлена інформація

О 00:37 - нова група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом.

О 00:42 - Київщина - БпЛА на Богуслав, Миронівку з Черкащини.

Оновлена інформація

О 01:24 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі дрони за такими напрямками: 

  • Сумщина - Група БпЛА на Улянівку,
  • група БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;
  • Чернігівщина - БпЛА курсом на південний-захід;
  • Київщина - БпЛА на Узин.

О 01:35 - вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 01:38 - Київщина - БпЛА на Васильків.

О 01:40 - безпілотник у напрямку Глевахи.

О 01:51 - Київ - БпЛА в напрямку міста. Київщина - БпЛА в напрямку Василькова.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок атаки російських військ на Харків 2 січня зросла до шести.

Також дивіться: Дрони вночі атакували Ільський НПЗ РФ. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (6119) обстріл (35173) атака (1834) Шахед (2337)
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Топ коментарі
+8
Ти думаеш потім кацапи до такого в Україні не додумаються зробити? Потім США нас насують санкціями по самі помідори і все, ти обкурилося в своїй Німеччині чи що? Забаньте цього дебіла.
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05.01.2026 01:03 Відповісти
+5
А чому ж мовчать, оті керовніки країн, що так були зхвильовані якимось там валдаєм ************!!!
***** їм заборонив, щоб без його команди і роти розявляли, кріпосні московські????
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05.01.2026 00:47 Відповісти
+5
Він не в "Німеччині"... Це кацап, під "проксі"... Ти ж бачиш, про ЩО "воно" співає? Це ж у кацапів така "метода" - пропонувать якесь провокативне,, "неконвенційне" паскудство, яке або самі збираються застосувать, або УЖЕ застосовують....
Тринділи про іноземних найманців - самі їх масово застосовують...
Тринділи про касетні ********** - самі ж їх з самого початку "повномасштабки" використовують... Та ще й по "мирняку, що заборонено Конвенцією. (перший раз (що я бачив сам) - обстріл касетними ракетами медмістечка в Чернігові. На стінах обласної дитячої лікарні до цих пір щербини від шрапнелі. І на тротуарі, перед нею, відбитки від розривів. Сам колись служив авіамеханіком - тому тямлю в цьому І такі обстріли були регулярними).
Тринділи про хімічну зброю - а самі активно застосовують хім********** з речовиною подразнюючої дії К-51, ПГ-Во. (а це прямо заборонено Конвенцією)
Тепер триндять про "брудні" бомби...
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05.01.2026 02:50 Відповісти

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