Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ (оновлено)

Ввечері неділі, 4 січня, Росія атакує Україну безпілотниками, ракетами та КАБами. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 17:11 - повідомлялося про КАБи на Донеччині та Запоріжжі.

О 19:22 - зафіксовано зліт МіГ-31К.

Оновлена інформація

О 19:41 - повідомлялося про відбій загрози.

Оновлена інформація

О 20:25 - Повітряні сили ЗСУ пишуть про групу БпЛА на Чернігівщині курсом на Ріпки, а також БпЛА на півночі Харківщини курсом на Харків.

Оновлена інформація

О 21:20 - БпЛА на Харківщині курсом на Златопіль, Слобожанське, Барвінкове.

О 21:41 - КАБи на Донеччині

О 21:44 - група БпЛА на Харківщині, повз Балаклію західним курсом.

Оновлена інформація

О 22:14 - група БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.

О 22:48 - Повітряні сили повідомляють про рух БпЛА:

Чернігівщина - група БпЛА на Славутич.

Сумщина група БпЛА повз Буринь, Путивль західним курсом.

група БпЛА на Харківщині курсом на Полтавщину, Дніпропетровщину.

група БпЛА на півдні Полтавщини курсом на захід.

група БпЛА на півночі Дніпропетровщини в західному напрямку.

Оновлена інформація

О 23:03 - КАБи на Донеччині в напрямку Дніпропетровщини.

О 23:20 - КАБи на Сумщину.

О 23:21 - Чернігівщина:

група БпЛА на Славутич;

БпЛА в напрямку Мени, Сновська, Понорнмці, Ічні.

О 23:23 - Групи БпЛА:

на Харківщині курсом на Полтавщину.

на Полтавщині в напрямку Черкащини.

на Кіровоградщині в західному напрямку.

Оновлена інформація

Чернігівщина - БпЛА на Холми, Городня, Куликівка.

Харківщина - БпЛА на Анддріївку, Введенку, Златопіль, Слобожанське, Лиманівку.

О 00:09 - Повідомляється про ворожі дрони :

Полтавщина - БпЛА на півдні та центрі західним курсом.

Черкащина - БпЛА на Цвіткове, Кам'янку.

Оновлена інформація

О 00:37 - нова група БпЛА на півночі Чернігівщини південно-західним курсом.

О 00:42 - Київщина - БпЛА на Богуслав, Миронівку з Черкащини.

Оновлена інформація

О 01:24 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ворожі дрони за такими напрямками:

Сумщина - Група БпЛА на Улянівку,

група БпЛА на заході Сумщини курсом на Чернігівщину;

Чернігівщина - БпЛА курсом на південний-захід;

Київщина - БпЛА на Узин.

О 01:35 - вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К.

О 01:38 - Київщина - БпЛА на Васильків.

О 01:40 - безпілотник у напрямку Глевахи.

О 01:51 - Київ - БпЛА в напрямку міста. Київщина - БпЛА в напрямку Василькова.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Раніше повідомлялося, що кількість загиблих внаслідок атаки російських військ на Харків 2 січня зросла до шести.

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