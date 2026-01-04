Россия атакует Украину: информация от Воздушных сил ВСУ (обновлено)

Вечером воскресенья, 4 января, Россия атакует Украину беспилотниками, ракетами и КАБами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 17:11 - сообщалось о КАБах в Донецкой и Запорожской областях.

В 19:22 - зафиксирован взлет МиГ-31К.

Обновленная информация

В 19:41 сообщалось об отбое угрозы.

Обновленная информация

В 20:25 – Воздушные силы ВСУ пишут о группе БпЛА на Черниговщине курсом на Репки, а также БпЛА на севере Харьковщины курсом на Харьков.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате атаки российских войск на Харьков 2 января возросло до шести.

