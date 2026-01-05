Росія знову підняла стратегічну авіацію: загроза ракетного удару

У ніч на 5 січня вже вдруге зафіксовано ознаки підготовки Росії до чергового ракетного удару по території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях моніторингових пабліків та даних про активність стратегічної авіації РФ.

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Перед цим спостерігалася активна комунікація пунктів управління російських стратегічних бомбардувальників, що може свідчити про підготовку бойового вильоту.

Активність стратегічної авіації РФ

За наявною інформацією, станом на 01:00 у повітрі перебували такі літаки стратегічної авіації Росії:

три борти Ту-95МС з аеродрому "Бєлая" (Іркутська область РФ);

три борти Ту-160 з аеродрому "Українка" (Амурська область РФ);

два, за іншими даними — до п’яти Ту-95МС з аеродрому "Олєнья" (Мурманська область РФ).

Експерти зазначають, що така концентрація бомбардувальників може вказувати на підготовку до пусків крилатих ракет. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі загрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ (оновлено)

Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ

Ввечері неділі, 4 січня, Росія атакує Україну безпілотниками, ракетами та КАБами. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

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