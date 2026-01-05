УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4859 відвідувачів онлайн
Новини Масований ракетний обстріл
3 405 50

Росія знову підняла стратегічну авіацію: загроза ракетного удару

Російська авіація

У ніч на 5 січня вже вдруге зафіксовано ознаки підготовки Росії до чергового ракетного удару по території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях моніторингових пабліків та даних про активність стратегічної авіації РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Перед цим спостерігалася активна комунікація пунктів управління російських стратегічних бомбардувальників, що може свідчити про підготовку бойового вильоту.

Активність стратегічної авіації РФ

За наявною інформацією, станом на 01:00 у повітрі перебували такі літаки стратегічної авіації Росії:

  • три борти Ту-95МС з аеродрому "Бєлая" (Іркутська область РФ);

  • три борти Ту-160 з аеродрому "Українка" (Амурська область РФ);

  • два, за іншими даними — до п’яти Ту-95МС з аеродрому "Олєнья" (Мурманська область РФ).

Експерти зазначають, що така концентрація бомбардувальників може вказувати на підготовку до пусків крилатих ракет. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі загрози.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ (оновлено)

Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ

Ввечері неділі, 4 січня, Росія атакує Україну безпілотниками, ракетами та КАБами. У низці областей оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги. 

  • Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!

Читайте: Росіяни обстріляли Краматорську громаду: є загиблий

Автор: 

обстріл (35173) ракети (4511) атака (1834)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+8
Дякуєм будапештським гарантам за мирне небо!
показати весь коментар
05.01.2026 01:39 Відповісти
+8
їм не плювати на СВІЙ народ. А те що укри альтернативно обдаровані і вибрали евреїв, татар і абхаз - ну то хто придуркам винен.
показати весь коментар
05.01.2026 02:11 Відповісти
+6
бо нічим. І вони пускають ракети за 1000 км від того де вони прилітають - тобто за сотні км від кордону
показати весь коментар
05.01.2026 01:35 Відповісти

Завантаження...

 
 