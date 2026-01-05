Росія знову підняла стратегічну авіацію: загроза ракетного удару
У ніч на 5 січня вже вдруге зафіксовано ознаки підготовки Росії до чергового ракетного удару по території України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленнях моніторингових пабліків та даних про активність стратегічної авіації РФ.
Перед цим спостерігалася активна комунікація пунктів управління російських стратегічних бомбардувальників, що може свідчити про підготовку бойового вильоту.
Активність стратегічної авіації РФ
За наявною інформацією, станом на 01:00 у повітрі перебували такі літаки стратегічної авіації Росії:
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три борти Ту-95МС з аеродрому "Бєлая" (Іркутська область РФ);
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три борти Ту-160 з аеродрому "Українка" (Амурська область РФ);
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два, за іншими даними — до п’яти Ту-95МС з аеродрому "Олєнья" (Мурманська область РФ).
Експерти зазначають, що така концентрація бомбардувальників може вказувати на підготовку до пусків крилатих ракет. Українців закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та перебувати в укриттях у разі загрози.
Росія атакує Україну: інформація від Повітряних сил ЗСУ
Ввечері неділі, 4 січня, Росія атакує Україну безпілотниками, ракетами та КАБами. У низці областей оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
- Бережіть себе та перебувайте у безпечних місцях!
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