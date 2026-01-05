Россия снова поднимала стратегическую авиацию: угроза ракетного удара

В ночь на 5 января во второй раз были зафиксированы признаки подготовки России к очередному ракетному удару по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых пабликов и данных об активности стратегической авиации РФ.

Перед этим наблюдалась активная коммуникация пунктов управления российских стратегических бомбардировщиков, что может свидетельствовать о подготовке боевого вылета.

Активность стратегической авиации РФ

По имеющейся информации, по состоянию на 01:00 в воздухе находились следующие самолеты стратегической авиации России:

три борта Ту-95МС с аэродрома "Белая" (Иркутская область РФ);

три борта Ту-160 с аэродрома "Украинка" (Амурская область РФ);

два, по другим данным - до пяти Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ).

Эксперты отмечают, что такая концентрация бомбардировщиков может указывать на подготовку к пускам крылатых ракет. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае угрозы.

Россия атакует Украину: информация от Воздушных сил ВСУ

Вечером воскресенья, 4 января, Россия атакует Украину беспилотниками, ракетами и КАБами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

