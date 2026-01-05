Россия снова поднимала стратегическую авиацию: угроза ракетного удара
В ночь на 5 января во второй раз были зафиксированы признаки подготовки России к очередному ракетному удару по территории Украины.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых пабликов и данных об активности стратегической авиации РФ.
Перед этим наблюдалась активная коммуникация пунктов управления российских стратегических бомбардировщиков, что может свидетельствовать о подготовке боевого вылета.
Активность стратегической авиации РФ
По имеющейся информации, по состоянию на 01:00 в воздухе находились следующие самолеты стратегической авиации России:
-
три борта Ту-95МС с аэродрома "Белая" (Иркутская область РФ);
-
три борта Ту-160 с аэродрома "Украинка" (Амурская область РФ);
-
два, по другим данным - до пяти Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ).
Эксперты отмечают, что такая концентрация бомбардировщиков может указывать на подготовку к пускам крылатых ракет. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае угрозы.
Россия атакует Украину: информация от Воздушных сил ВСУ
Вечером воскресенья, 4 января, Россия атакует Украину беспилотниками, ракетами и КАБами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.
- Берегите себя и находитесь в безопасных местах!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це все питання грошей і політичної волі
Просто на народ всім плювати
Це спланований геноцид
сьогоднішня авіаатака знову гарантовано чиясь смерть...
.
не муляє ?
ні ?
а блокування галущенком будівництва 1 гігіват розподіленого виробництва електрики = 1 блок АЕС
.
Ти підтримуєш розпад московії - так/ні ❓
Яке ти ти тупе..ще на воду не підіймають, на опалення, на вивіз сміття, водовідвід..ти реально трьохнуте..йди до лісу..
Іноді рішення приймають спонтанно, іноді - заплановано.
Ситуація з сьогоднішнім «обстрілом» - прямий тому приклад.
Ми відхиляємо версію щодо поганих погодних умов, які могли б вплинути на пуски ракет бортами стратегічної авіації. Чому ? Тому, що росіяни не дебіли (на жаль) і прогноз погоди вони теж вивчають при плануванні атаки.
Те, що відбувається щось нестандартне, можна було помітити ще з моменту оголошення тривоги на борти МіГ-31К, які були підняті в повітря у кількості 4х одиниць декілька разів, виконували пускові маневри протягом вечора, але реальних пусків «кинжалів» так і не було.
Група бортів стратегічних бомбардувальників у кількості ~ 10 одиниць не могла літати просто так.
За нашою версією є 2 варіанти :
1. Збільшення напруги та морального тиску на українців. Погодьтеся, очікування атаки чисто психологічно ледве не гірше самої атаки.
2. Політичне рішення і, як наслідок, наказ припинення бойової місії. Може бути повʼязане будь з чим: від перебування іноземних високопосадовців на території України до закритих обговорень торгів / шантажу на вищих щаблях влади.