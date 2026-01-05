РУС
Массированный ракетный обстрел
2 705 44

Россия снова поднимала стратегическую авиацию: угроза ракетного удара

Российская авиация

В ночь на 5 января во второй раз были зафиксированы признаки подготовки России к очередному ракетному удару по территории Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщениях мониторинговых пабликов и данных об активности стратегической авиации РФ.

Перед этим наблюдалась активная коммуникация пунктов управления российских стратегических бомбардировщиков, что может свидетельствовать о подготовке боевого вылета.

Активность стратегической авиации РФ

По имеющейся информации, по состоянию на 01:00 в воздухе находились следующие самолеты стратегической авиации России:

  • три борта Ту-95МС с аэродрома "Белая" (Иркутская область РФ);

  • три борта Ту-160 с аэродрома "Украинка" (Амурская область РФ);

  • два, по другим данным - до пяти Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область РФ).

Эксперты отмечают, что такая концентрация бомбардировщиков может указывать на подготовку к пускам крылатых ракет. Украинцев призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях в случае угрозы.

Россия атакует Украину: информация от Воздушных сил ВСУ

Вечером воскресенья, 4 января, Россия атакует Украину беспилотниками, ракетами и КАБами. В ряде областей объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ. В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги. 

  • Берегите себя и находитесь в безопасных местах!

Россияне обстреляли Краматорскую громаду: есть погибший

+6
Дякуєм будапештським гарантам за мирне небо!
05.01.2026 01:39 Ответить
+6
їм не плювати на СВІЙ народ. А те що укри альтернативно обдаровані і вибрали евреїв, татар і абхаз - ну то хто придуркам винен.
05.01.2026 02:11 Ответить
+5
бо нічим. І вони пускають ракети за 1000 км від того де вони прилітають - тобто за сотні км від кордону
05.01.2026 01:35 Ответить
Оце ржаве корито 50 річної давнини летить повільно, чого його не можна збити ракетой?
05.01.2026 01:34 Ответить
бо нічим. І вони пускають ракети за 1000 км від того де вони прилітають - тобто за сотні км від кордону
05.01.2026 01:35 Ответить
Можна в каспійське море вивести 'платформу' з пзрк з азербайджану
Це все питання грошей і політичної волі

Просто на народ всім плювати
05.01.2026 01:43 Ответить
їм не плювати на СВІЙ народ. А те що укри альтернативно обдаровані і вибрали евреїв, татар і абхаз - ну то хто придуркам винен.
05.01.2026 02:11 Ответить
Ах ти антисеміт! Ану штраф тобі в дію і менору в хату! 😆
05.01.2026 02:13 Ответить
Це до ****** ти звертайся, бо Українці, уже 11 років окупантів з московії знищують в Україні!
05.01.2026 02:21 Ответить
11 років українців геноцидять і жодна балакуча голова зі всіх таборів не говорить про ядерку - ні білецький, ні гончаренко, ні стерненко, ні корчинський, ні бутусов
Це спланований геноцид
05.01.2026 02:24 Ответить
Бо треба в першу чергу цім льотчикам дарить самокати, машині, та інші вибухонебезпечни подарунки. Тоді вони почнуть думати вбивати, або ні.
05.01.2026 08:16 Ответить
як гидко дивитись на мишину возню ЗЄлі по тасуванню засаленої колоди карт своїх менагів з метою утримання влади

сьогоднішня авіаатака знову гарантовано чиясь смерть...

.
05.01.2026 03:45 Ответить
Треба йти на Майдан за ядерну зброю. Бо ми просто закінчимось на радість кацапам
05.01.2026 04:32 Ответить
Так йди, або ти краще з-за кордону підтримувати будеш
05.01.2026 08:20 Ответить
Оце корито має швидкість понад 900 км/г.Летить,десь на висоті близько 10 км.Да,воно старе,розвалюється,але летить.Зроблено конструкторами юнкерсу.Рубежі пуску переважно над каспієм,а це приблизно 1000км. Задача нетривіальна.Хлопці Малюка своєрідні генії,тому,що якось спромоглись хоч щось зробити у цьому напрямку.
05.01.2026 05:50 Ответить
Дякуєм будапештським гарантам за мирне небо!
05.01.2026 01:39 Ответить
хай вони горітимуть у пеклі
05.01.2026 02:10 Ответить
А Зеля вже до миру приготувався і до виборів.
05.01.2026 02:33 Ответить
9 березня Майдан за відновлення ядерного статусу.
05.01.2026 02:39 Ответить
Випадково попала на його виступ щоденний. Шмотку нову прикупив..взагалі френч сталінський, колір інший. І щось якось погано виглядає - ще посивів і з личка зблід..схудло..
05.01.2026 03:41 Ответить
Що тобі не подобається, ти би стільки пила, або нюхала, ще гірше виглядала
05.01.2026 08:24 Ответить
Только свет появился, щас опять на неделю вырубят! Гореть всем *********** в аду!
05.01.2026 03:13 Ответить
міндичгейт - ЗЄкорупція в енергетиці

не муляє ?
ні ?

а блокування галущенком будівництва 1 гігіват розподіленого виробництва електрики = 1 блок АЕС

.
05.01.2026 03:41 Ответить
Електрикою граються. Щоб навесні тариф по 10 зробити.
05.01.2026 03:42 Ответить
Це тобі хто сказав?
05.01.2026 04:27 Ответить
Побачиш, тільки дурному це не ясно.
05.01.2026 04:34 Ответить
Ти просто накидуєш лайна на вентилятор без пруфів. Чітко на користь кацапам
05.01.2026 04:38 Ответить
Кацапе, йди наюх. 98% твоїх постів - кацапедловські. Тобі не раз тут сказали. Це по-перше. По-друге - ти тут всіх ображаєш, чисто як кацап. По-третє - ти, кацапедло під впн.
05.01.2026 04:42 Ответить
Ти вже години три гадиш в кожній темі.
05.01.2026 04:43 Ответить
Ти не тільки андрофаг..ти ще й гермофродит...спробував все..ще й на смак..бб, опудало болотяне.
05.01.2026 04:47 Ответить
В тебе багатий досвід))) і на гермофродита не образилось))))) ти нецікаве..бб
05.01.2026 04:52 Ответить
🥳
05.01.2026 04:49 Ответить
Зараз я доведу що ти кацапедіна.

Ти підтримуєш розпад московії - так/ні ❓
05.01.2026 04:51 Ответить
Я підтримую твоє утримання у федеральному медичному дослідницькому центрі психіатрії та наркології ім. Сербського.
05.01.2026 05:49 Ответить
Ніхто не підійматиме тариф перед виборами
05.01.2026 04:42 Ответить


Яке ти ти тупе..ще на воду не підіймають, на опалення, на вивіз сміття, водовідвід..ти реально трьохнуте..йди до лісу..
05.01.2026 04:45 Ответить
Муфлоне, проспись. В мене мівіна))
05.01.2026 04:50 Ответить
Кацапоботи лише нахрюкують що все погано і ніколи не вкажуть що першопричина всього це масква. Завжди у них буде погане щось що причетне до України. А про кацапів - ні слова
05.01.2026 05:18 Ответить
https://t.me/eRadarrua 🔊⚠️єРадар | Повітряна тривога | Ракетна небезпека

Іноді рішення приймають спонтанно, іноді - заплановано.

Ситуація з сьогоднішнім «обстрілом» - прямий тому приклад.

Ми відхиляємо версію щодо поганих погодних умов, які могли б вплинути на пуски ракет бортами стратегічної авіації. Чому ? Тому, що росіяни не дебіли (на жаль) і прогноз погоди вони теж вивчають при плануванні атаки.

Те, що відбувається щось нестандартне, можна було помітити ще з моменту оголошення тривоги на борти МіГ-31К, які були підняті в повітря у кількості 4х одиниць декілька разів, виконували пускові маневри протягом вечора, але реальних пусків «кинжалів» так і не було.

Група бортів стратегічних бомбардувальників у кількості ~ 10 одиниць не могла літати просто так.
За нашою версією є 2 варіанти :
1. Збільшення напруги та морального тиску на українців. Погодьтеся, очікування атаки чисто психологічно ледве не гірше самої атаки.

2. Політичне рішення і, як наслідок, наказ припинення бойової місії. Може бути повʼязане будь з чим: від перебування іноземних високопосадовців на території України до закритих обговорень торгів / шантажу на вищих щаблях влади.
05.01.2026 07:36 Ответить
 
 