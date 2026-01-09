Нова оборонна політика України: Міноборони опублікувало "Зелену книгу" та запрошує до публічних консультацій

Міністерство оборони України оголошує про початок перших в історії відомства публічних консультацій щодо змін в оборонну політику держави, які мають врахувати умови тривалої війни, технологічне протистояння та боротьбу на виснаження.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони.

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"Зелена книга"

Першим кроком стала підготовка та оприлюднення консультаційного документа "Зелена книга: стратегічні напрями, виклики та нова архітектура оборони" (далі – "Зелена книга"), до обговорення якого залучається громадськість.

"Мета "Зеленої книги" – сформувати спільне бачення ключових викликів і спроєктувати перспективну модель оборони, здатну забезпечити стійкість держави та стримування агресора, який володіє значно більшими ресурсами. Відповіддю України має стати перехід до інтегрованої системи оборони, яка через мережецентричну взаємодію, технологічну адаптивність та "війну інтелектів" нівелює кількісну перевагу ворога", – заявив Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Така модель оборони дозволить швидше ухвалювати рішення, отримати технологічну перевагу, сформувати стійку оборонно-промислову екосистему та поглибити взаємосумісність з НАТО.

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Про що документ?

Документ виносить на обговорення не готові директиви та остаточні рішення, а стратегічні дилеми, де кожен вибір має свою ціну та впливає на ресурсну стійкість. Призначення "Зеленої книги" – збір фахових пропозицій, перевірка ключових припущень та формування узгоджених підходів для подальших політичних рішень.

Денис Шмигаль наголосив на важливості залучення фахової спільноти до формування рішень. Тому Міністерство оборони України запрошує військовослужбовців, управлінців, представників оборонної індустрії, науковців та експертів ознайомитися із "Зеленою книгою" та надати свої пропозиції через електронну форму.

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Як опрацюють пропозиції

Отримані пропозиції та результати консультацій будуть опрацьовані та використані як підґрунтя для підготовки "Білої книги оборони" – документа, що визначить конкретний план дій, необхідні законодавчі зміни та перспективну модель Сил оборони України. Таким чином започатковується перехід від реактивного реагування до системного проєктування безпеки майбутнього.

"Зелена книга" – один з основних інструментів публічної політики. Це аналітичний документ, що розробляється для визначення та детального опису проблеми, яка існує у суспільних відносинах та потребує вирішення, а також для надання можливості заінтересованим особам надати свої пропозиції щодо способів вирішення такої проблеми.

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