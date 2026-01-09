РУС
Новости Новая оборонная политика Украины
371 11

Новая оборонная политика Украины: Минобороны опубликовало "Зеленую книгу" и приглашает к публичным консультациям

Шмыгаль представил "Зеленую книгу" как основу будущей оборонной стратегии

Министерство обороны Украины объявляет о начале первых в истории ведомства публичных консультаций по изменениям в оборонной политике государства, которые должны учитывать условия длительной войны, технологическое противостояние и борьбу на истощение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобороны.

"Зеленая книга"

Первым шагом стала подготовка и обнародование консультационного документа "Зеленая книга: стратегические направления, вызовы и новая архитектура обороны" (далее – "Зеленая книга"), к обсуждению которого привлекается общественность.

"Цель "Зеленой книги" – сформировать общее видение ключевых вызовов и спроектировать перспективную модель обороны, способную обеспечить устойчивость государства и сдерживание агрессора, который обладает значительно большими ресурсами. Ответом Украины должен стать переход к интегрированной системе обороны, которая через сетецентрическое взаимодействие, технологическую адаптивность и "войну интеллектов" нивелирует количественное преимущество врага", – заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Такая модель обороны позволит быстрее принимать решения, получить технологическое преимущество, сформировать устойчивую оборонно-промышленную экосистему и углубить взаимосовместимость с НАТО.

О чем документ?

Документ выносит на обсуждение не готовые директивы и окончательные решения, а стратегические дилеммы, где каждый выбор имеет свою цену и влияет на ресурсную устойчивость. Назначение "Зеленой книги" – сбор профессиональных предложений, проверка ключевых предположений и формирование согласованных подходов для дальнейших политических решений.

Денис Шмыгаль подчеркнул важность привлечения профессионального сообщества к формированию решений. Поэтому Министерство обороны Украины приглашает военнослужащих, управленцев, представителей оборонной индустрии, ученых и экспертов ознакомиться с "Зеленой книгой" и предоставить свои предложения через электронную форму.

Как будут обработаны предложения

Полученные предложения и результаты консультаций будут обработаны и использованы в качестве основы для подготовки "Белой книги обороны" — документа, который определит конкретный план действий, необходимые законодательные изменения и перспективную модель Сил обороны Украины. Таким образом начинается переход от реактивного реагирования к системному проектированию безопасности будущего.

"Зеленая книга" – один из основных инструментов публичной политики. Это аналитический документ, который разрабатывается для определения и подробного описания проблемы, существующей в общественных отношениях и требующей решения, а также для предоставления возможности заинтересованным лицам высказать свои предложения по способам решения такой проблемы.

Топ комментарии
+4
вони суки тупо знущаються
09.01.2026 12:03 Ответить
+2
"ЗЕлена книга"? Одразу на блювоту тяне!
Підари за 7 років спромоглися тільки назви змінювати та грабувати країну, а не вибудовувати оборону!
На гіляку вас всіх, проклятих ЗЕподонків!
09.01.2026 12:02 Ответить
+2
Зеленського на його банду на смертну кару за зрив підготовки до війни.
09.01.2026 12:02 Ответить
Дивно! А чому не смарагдовий колір книги... Мені більше подобається!
09.01.2026 12:01 Ответить
Банда це зелений кібуц - стирили і на землю обетовану. Україна для них це колонія
Кино "Зелёная книга" явно не смотрели, зебилы сапоговые.
А що воно означає мережецентрична взаємодія?

Бо я якось звик, що або мережа, або центр.

А так маю підозру, що "центр" писатиме книги й пилятиме бабло, а "мережа" хай сама якось викручується, щоб було чим оборонятися.
Чому не асфальтна книга? Саме асфальт нам замінив ракети і ППО.
лядь... скоро не залишиться несплюндрованих кольорів(((
Моя перша порада для книги - дайте їй іншу назву, не повʼязану з Оманським Янєлохом.
Другий пункт в книзі - для успішної довготривалої війни на виснаження треба змінити верховного головнокомандувача, а нинішнього ушльопка відправити під суд.
