Новая оборонная политика Украины: Минобороны опубликовало "Зеленую книгу" и приглашает к публичным консультациям

Министерство обороны Украины объявляет о начале первых в истории ведомства публичных консультаций по изменениям в оборонной политике государства, которые должны учитывать условия длительной войны, технологическое противостояние и борьбу на истощение.

"Зеленая книга"

Первым шагом стала подготовка и обнародование консультационного документа "Зеленая книга: стратегические направления, вызовы и новая архитектура обороны" (далее – "Зеленая книга"), к обсуждению которого привлекается общественность.

"Цель "Зеленой книги" – сформировать общее видение ключевых вызовов и спроектировать перспективную модель обороны, способную обеспечить устойчивость государства и сдерживание агрессора, который обладает значительно большими ресурсами. Ответом Украины должен стать переход к интегрированной системе обороны, которая через сетецентрическое взаимодействие, технологическую адаптивность и "войну интеллектов" нивелирует количественное преимущество врага", – заявил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

Такая модель обороны позволит быстрее принимать решения, получить технологическое преимущество, сформировать устойчивую оборонно-промышленную экосистему и углубить взаимосовместимость с НАТО.

О чем документ?

Документ выносит на обсуждение не готовые директивы и окончательные решения, а стратегические дилеммы, где каждый выбор имеет свою цену и влияет на ресурсную устойчивость. Назначение "Зеленой книги" – сбор профессиональных предложений, проверка ключевых предположений и формирование согласованных подходов для дальнейших политических решений.

Денис Шмыгаль подчеркнул важность привлечения профессионального сообщества к формированию решений. Поэтому Министерство обороны Украины приглашает военнослужащих, управленцев, представителей оборонной индустрии, ученых и экспертов ознакомиться с "Зеленой книгой" и предоставить свои предложения через электронную форму.

Как будут обработаны предложения

Полученные предложения и результаты консультаций будут обработаны и использованы в качестве основы для подготовки "Белой книги обороны" — документа, который определит конкретный план действий, необходимые законодательные изменения и перспективную модель Сил обороны Украины. Таким образом начинается переход от реактивного реагирования к системному проектированию безопасности будущего.

"Зеленая книга" – один из основных инструментов публичной политики. Это аналитический документ, который разрабатывается для определения и подробного описания проблемы, существующей в общественных отношениях и требующей решения, а также для предоставления возможности заинтересованным лицам высказать свои предложения по способам решения такой проблемы.

