97 боєзіткнень зафіксовано на фронті, 27 із них - на Покровському напрямку, - Генштаб
На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 97. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку.
Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 9 січня, передає Цензор.НЕТ.
Удари РФ по Україні
Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Рижівка, Безсалівка, Біла Береза Сумської області.
Обстановка на півночі
На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 65 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.
Ситуація на Харківщині
На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене, ще два боєзіткнення тривають.
На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки – три атаки відбили наші оборонці, наразі один бій триває.
Бої на сході
На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне, одне боєзіткнення триває.
На Слов’янському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Платонівки.
На Краматорському напрямку зафіксовано один штурм окупантів у бік Ступочок.
На Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, два боєзіткнення триває.
На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 26 атак.
На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське, два боєзіткнення тривають. Авіаудару КАБами зазнала Маломихайлівка.
Бойові дії на півдні
На Гуляйпільському напрямку відбулось 16 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене. Три боєзіткнення на даний час тривають.
За даними Генштабу, на Оріхівському напрямку на цей час наступальних дій ворога не зафіксовано.
На Придніпровському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба росіян покращити своє положення.
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