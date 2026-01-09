97 боєзіткнень зафіксовано на фронті, 27 із них - на Покровському напрямку, - Генштаб

На цей час загальна кількість бойових зіткнень на фронті становить 97. Найактивніше ворог атакує на Покровському напрямку.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на фронті станом на 16 годину 9 січня, передає Цензор.НЕТ.

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Удари РФ по Україні

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Рижівка, Безсалівка, Біла Береза Сумської області.

Обстановка на півночі

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках противник здійснив 65 обстрілів, зокрема один – із реактивної системи залпового вогню.

Ситуація на Харківщині

На Південно–Слобожанському напрямку Сили оборони відбили шість ворожих атак у районах населених пунктів Приліпка, Стариця, Вовчанськ та Зелене, ще два боєзіткнення тривають.

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На Куп’янському напрямку противник намагається наступати у районі Степової Новоселівки та у бік Богуславки – три атаки відбили наші оборонці, наразі один бій триває.

Бої на сході

На Лиманському напрямку загарбницька армія здійснила 12 атак на позиції українців у районі населених пунктів Нововодяне, Новоєгорівка, Колодязі, Дробишеве та Мирне, одне боєзіткнення триває.

На Слов’янському напрямку росіяни один раз намагалися просунутися на позиції наших військ у районі Платонівки.

На Краматорському напрямку зафіксовано один штурм окупантів у бік Ступочок.

На Костянтинівському напрямку противник 15 разів намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Костянтинівки, Олександро-Шультиного, Плещіївки, Іванопілля, Русиного Яру, Яблунівки та у бік Софіївки, два боєзіткнення триває.

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На Покровському напрямку з початку доби російські окупанти здійснили 27 спроб потіснити наших воїнів із займаних позицій у районах населених пунктів Разіне, Шахове, Никанорівка, Родинське, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Новосергіївка та у бік Новопавлівки та Філії. Сили оборони стримують натиск та вже відбили 26 атак.

На Олександрівському напрямку українські захисники відбивали 12 штурмових дій ворожих військ. Противник намагається просуватися в районах населених пунктів Піддубне, Соснівка, Вишневе, Рибне, Єгорівка та Красногірське, два боєзіткнення тривають. Авіаудару КАБами зазнала Маломихайлівка.

Бойові дії на півдні

На Гуляйпільському напрямку відбулось 16 боєзіткнень в районах населених пунктів Солодке, Гуляйполе, Варварівка та Зелене. Три боєзіткнення на даний час тривають.

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За даними Генштабу, на Оріхівському напрямку на цей час наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Придніпровському напрямку мала місце одна безрезультатна спроба росіян покращити своє положення.