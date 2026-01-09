97 боестолкновений зафиксировано на фронте, 27 из них - на Покровском направлении, - Генштаб
На данный момент общее количество боевых столкновений на фронте составляет 97. Наиболее активно враг атакует на Покровском направлении.
Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ о ситуации на фронте по состоянию на 16 часов 9 января, передает Цензор.НЕТ.
Удары РФ по Украине
Сегодня от огня вражеской артиллерии и минометов пострадали громады населенных пунктов Рыжевка, Безсаловка, Белая Береза Сумской области.
Обстановка на севере
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях противник осуществил 65 обстрелов, в том числе один – из реактивной системы залпового огня.
Ситуация в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских атак в районах населенных пунктов Прилепка, Старица, Волчанск и Зеленое, еще два боестолкновения продолжаются.
На Купянском направлении противник пытается наступать в районе Степовой Новоселовки и в сторону Богуславки – три атаки отбили наши защитники, сейчас один бой продолжается.
Бои на востоке
На Лиманском направлении захватническая армия осуществила 12 атак на позиции украинцев в районе населенных пунктов Нововодяное, Новоегоровка, Колодези, Дробышево и Мирное, одно боевое столкновение продолжается.
На Славянском направлении россияне один раз пытались продвинуться на позиции наших войск в районе Платоновки.
На Краматорском направлении зафиксирован один штурм оккупантов в сторону Ступочек.
На Константиновском направлении противник 15 раз пытался вклиниться в нашу оборону вблизи Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополья, Русина Яра, Яблоновки и в сторону Софиевки, два боевых столкновения продолжаются.
На Покровском направлении с начала суток российские оккупанты осуществили 27 попыток потеснить наших воинов с занимаемых позиций в районах населенных пунктов Разино, Шахово, Никаноровка, Родинское, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Новосергиевка и в сторону Новопавловки и Филии. Силы обороны сдерживают натиск и уже отбили 26 атак.
На Александровском направлении украинские защитники отбили 12 штурмовых действий вражеских войск. Противник пытается продвигаться в районах населенных пунктов Поддубное, Сосновка, Вишневое, Рыбное, Егоровка и Красногорское, два боевых столкновения продолжаются. Авиаударам КАБами подверглась Маломихайловка.
Боевые действия на юге
На Гуляйпольском направлении произошло 16 боестолкновений в районах населенных пунктов Сладкое, Гуляйполе, Варваровка и Зеленое. Три боестолкновения в настоящее время продолжаются.
По данным Генштаба, на Ореховском направлении на данный момент наступательных действий врага не зафиксировано.
На Приднепровском направлении имела место одна безрезультатная попытка россиян улучшить свое положение.
