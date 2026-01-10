Розвиток децентралізованої генерації є стратегічним завданням уряду, - Свириденко

Премʼєр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що децентралізована генерація - це питання виживання держави в умовах війни, тож розвиток такої генерації є стратегічним завданням уряду.

Про це вона розповіла у соцмережах, інформує Цензор.НЕТ.

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"Ворог цілеспрямовано б’є по великих об’єктах енергетики. Це ще раз підтверджує: наша стійкість — у розподілених рішеннях, максимально наближених до споживача та здатних працювати автономно. Саме тому розвиток децентралізованої генерації є стратегічним завданням уряду", - наголосила глава уряду.

Резервне живлення для критичної інфраструктури

Свириденко зазначила, що уряд чітко визначив пріоритет: критична інфраструктура має бути забезпечена гарантованим резервним живленням.

"Для цього Кабінет Міністрів уже запровадив і надалі розширюватиме насамперед фінансові стимули для бізнесу. Паралельно ми максимально дерегулювали процес встановлення когенераційних установок", - сказала очільниця уряду.

За її словами, держава перебуватиме в постійному діалозі з бізнесом, зокрема через єдине комунікаційне вікно, зазначивши, що все це дозволяє діяти швидко — не "після війни", а вже зараз.

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Київська область як приклад

Премʼєр-міністерка розповіла, що показовим прикладом реалізації цього підходу на практиці є Київська область.

"Станом на сьогодні в регіоні вже працює 51 генеруюча установка (когенераційні, газотурбінні та газопоршневі) загальною потужністю майже 110 МВт. Лише протягом 2025 року було введено 37 установок потужністю понад 77 МВт", - розповіла глава уряду.

Паралельно, за словами Свириденко, реалізуються донорські проєкти, які вже у січні–лютому 2026 року додадуть нові потужності для громад — від Вишневого та Вишгорода до Фастова, Броварів і Білої Церкви.

"Децентралізована генерація — це не тимчасове рішення. Це нова архітектура енергетичної безпеки України, яку ми будуємо вже сьогодні — разом із громадами та міжнародними партнерами", - наголосила прем'єрка.

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