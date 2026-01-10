Развитие децентрализованной генерации является стратегической задачей правительства, - Свириденко

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что децентрализованная генерация - это вопрос выживания государства в условиях войны, поэтому развитие такой генерации является стратегической задачей правительства.

Об этом она рассказала в соцсетях.

"Враг целенаправленно бьет по крупным объектам энергетики. Это еще раз подтверждает: наша устойчивость — в распределенных решениях, максимально приближенных к потребителю и способных работать автономно. Именно поэтому развитие децентрализованной генерации является стратегической задачей правительства", — подчеркнула глава правительства.

Резервное питание для критической инфраструктуры

Свириденко отметила, что правительство четко определило приоритет: критическая инфраструктура должна быть обеспечена гарантированным резервным питанием.

"Для этого Кабинет Министров уже ввел и будет продолжать расширять прежде всего финансовые стимулы для бизнеса. Параллельно мы максимально дерегулировали процесс установки когенерационных установок", - сказала глава правительства.

По ее словам, государство будет находиться в постоянном диалоге с бизнесом, в частности через единое коммуникационное окно, отметив, что все это позволяет действовать быстро — не "после войны", а уже сейчас.

Киевщина как пример

Премьер-министр рассказала, что показательным примером реализации этого подхода на практике является Киевщина.

"На сегодняшний день в регионе уже работает 51 генерирующая установка (когенерационные, газотурбинные и газопоршневые) общей мощностью почти 110 МВт. Только в течение 2025 года было введено 37 установок мощностью более 77 МВт", - рассказала глава правительства.

Параллельно, по словам Свириденко, реализуются донорские проекты, которые уже в январе-феврале 2026 года добавят новые мощности для громад — от Вишневого и Вышгорода до Фастова, Броваров и Белой Церкви.

"Децентрализованная генерация — это не временное решение. Это новая архитектура энергетической безопасности Украины, которую мы строим уже сегодня — вместе с громадами и международными партнерами", — подчеркнула премьер.

