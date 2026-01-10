РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9681 посетитель онлайн
Новости Развитие децентрализованной генерации
926 28

Развитие децентрализованной генерации является стратегической задачей правительства, - Свириденко

Развитие децентрализованной генерации — стратегический приоритет правительства

Премьер-министр Юлия Свириденко заявила, что децентрализованная генерация - это вопрос выживания государства в условиях войны, поэтому развитие такой генерации является стратегической задачей правительства.

Об этом она рассказала в соцсетях, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

"Враг целенаправленно бьет по крупным объектам энергетики. Это еще раз подтверждает: наша устойчивость — в распределенных решениях, максимально приближенных к потребителю и способных работать автономно. Именно поэтому развитие децентрализованной генерации является стратегической задачей правительства", — подчеркнула глава правительства.

Резервное питание для критической инфраструктуры

Свириденко отметила, что правительство четко определило приоритет: критическая инфраструктура должна быть обеспечена гарантированным резервным питанием.

"Для этого Кабинет Министров уже ввел и будет продолжать расширять прежде всего финансовые стимулы для бизнеса. Параллельно мы максимально дерегулировали процесс установки когенерационных установок", - сказала глава правительства.

По ее словам, государство будет находиться в постоянном диалоге с бизнесом, в частности через единое коммуникационное окно, отметив, что все это позволяет действовать быстро — не "после войны", а уже сейчас.

Читайте также: Правительство поручило обеспечить бесперебойную работу пунктов несокрушимости, - Свириденко

Киевщина как пример 

Премьер-министр рассказала, что показательным примером реализации этого подхода на практике является Киевщина.

"На сегодняшний день в регионе уже работает 51 генерирующая установка (когенерационные, газотурбинные и газопоршневые) общей мощностью почти 110 МВт. Только в течение 2025 года было введено 37 установок мощностью более 77 МВт", - рассказала глава правительства.

Параллельно, по словам Свириденко, реализуются донорские проекты, которые уже в январе-феврале 2026 года добавят новые мощности для громад — от Вишневого и Вышгорода до Фастова, Броваров и Белой Церкви.

"Децентрализованная генерация — это не временное решение. Это новая архитектура энергетической безопасности Украины, которую мы строим уже сегодня — вместе с громадами и международными партнерами", — подчеркнула премьер.

Читайте также: Критические повреждения сетей в Бориспольском районе: действуют экстренные отключения с режимом 4 часа со светом, 12 — без

Автор: 

Кабмин (14184) энергетика (3005) Свириденко Юлия (346)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
сраний уряд нічого, крім пздіти і красти , не здатен.
показать весь комментарий
10.01.2026 19:58 Ответить
+7
А я й бачу ваші мегавати , в 10 як вирубили то ще нема.
А так да кормушка золота
показать весь комментарий
10.01.2026 19:58 Ответить
+7
знову зелений *******
показать весь комментарий
10.01.2026 20:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А я й бачу ваші мегавати , в 10 як вирубили то ще нема.
А так да кормушка золота
показать весь комментарий
10.01.2026 19:58 Ответить
https://censor.net/ua/news/3584072/cherez-ataku-rf-zupynylysya-usi-tes-tsentrenergo-minenergo
...про це вже писано- переписано, наприклад тут. Владі треба усвідомити той факт, що деякий коментар до будь-якої теми, може бути кориснішим і більш своєчасним, чим рішення людини в кабміні, від підпису якої залежать доленосні для всієї країни рішення.
показать весь комментарий
10.01.2026 20:47 Ответить
сраний уряд нічого, крім пздіти і красти , не здатен.
показать весь комментарий
10.01.2026 19:58 Ответить
Именно так. Децентрализация энергопроизводства - это то, что предлагали западные доноры еще в 2023 году и поставили нам оборудование. Именно это было в решении СНБО весной 2023 года. Но агент Деркача министр энергетики Галущенко своим решением это остановил из-за приснопамятной аферы с достройкой реакторов Ровненской АЭС.
показать весь комментарий
10.01.2026 20:31 Ответить
Яке прозріння у прем'єр - міністра... Цікаво! мСама догадалася, чи хтось з окадеміків мішіпоплавського показав?
показать весь комментарий
10.01.2026 19:59 Ответить
Ми пахали- я і трактор
показать весь комментарий
10.01.2026 20:00 Ответить
Так ви всі разом вже рік сиділи на тій темі
показать весь комментарий
10.01.2026 20:00 Ответить
знову зелений *******
показать весь комментарий
10.01.2026 20:01 Ответить
Децентралізована генерація дуже дорога. Вона може бути як резерв на всяк випадок (генератори у кожному домі та виробничому підприємстві саме про це), але ця війна показала, що як не дивно, розвиток атомної енергетики гарантує національну безпеку. Німці зараз плачуть, а французи - скачуть.
показать весь комментарий
10.01.2026 20:03 Ответить
Так. Але є нюанси. Маємо справу з наглухо відбитим окупантом. В результаті, одна аес захоплена, друга перебувала за крок до захоплення на початку війни. Під час масованих атак, аес вимушені зменшувати генерацію. Щоб її набрати знову, потрібен час. Тим більше, коли атакуються безпосередньо розподільчі станції аес. На їх ремонт, теж іде час
показать весь комментарий
10.01.2026 20:16 Ответить
Атомная энергетика не может эффективно функционировать без наличия большого числа маневровых мощностей. Такова технологическая особенность реакторов. Что и показало происходящее сейчас. А энергия газовых когенерационных установок сопоставима в цене с ценой энергии ТЭС.
показать весь комментарий
10.01.2026 20:37 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2026 20:05 Ответить
Чергова гадалкопиз..ня.

Лаври Дмітрія Ганордона спати не дають?
показать весь комментарий
10.01.2026 20:32 Ответить
ну фсё! будуть міндича залучать до розвитку ))
показать весь комментарий
10.01.2026 20:09 Ответить
Як вихід - Трипільську ДРЕС кацапи розбили - не було ракет до Петріота - потрібно розосереджуватись
показать весь комментарий
10.01.2026 20:11 Ответить
Після 4 років широкомасштабної війни ЗЕлені прийшли до висновку що треба розвивати децентралізовану генерацію. Геніально!Вже укриття робили через бек-офіси Міндича.Тепер буде нова схема.
показать весь комментарий
10.01.2026 20:11 Ответить
Звідколи це така стурбованість? Банальний звиздьож під піар, та імітація хоч якоїсь роботи. Декілька років блокували допомогу з газогенераторними станціями і від США і від Японії. І керував цим Галущенко, якого на плівках "міндіча" прямо називають людиною Деркача. А тепер, коли наступила Зе-дупа, тоді почались чергові обіцянки світлого майбутнього. А "двушечка" на Кацапію пішла чергова?
показать весь комментарий
10.01.2026 20:15 Ответить
Закінчиться це тим, що у великих містах будуть брудні дорогі коптильні, а чиста і дешева енергія АЕС піде в Європу під їх промисловість.
показать весь комментарий
10.01.2026 20:17 Ответить
Вірно. А АЕС, як нічї віддати Міндичам...
показать весь комментарий
10.01.2026 20:22 Ответить
Як це вони здогадалися на кінець 4 року війни? Може їм хтось підказав?
показать весь комментарий
10.01.2026 20:29 Ответить
коли "централізовану" віддали другу клоуна мудю дічю. убогі йє....ти
показать весь комментарий
10.01.2026 20:35 Ответить
І чому я не вірю у чергові анонси зеленої наволочі???
показать весь комментарий
10.01.2026 20:40 Ответить
ПІХОТИНКИНЯ

(кончений стіх)

Послухайте дуже уважно:

Я піхотинкиня відважна,

Потужна, незламна, звитяжна.

А тут починаєте ви

Мене винуватити в тому,

Що я піхотинець. Содому

Такого не бачила. Брому

Від нервів і від голови

Попийте, якщо вам і досі

Свербить десь у роті і носі.

Ви краще мовчіть собі. Досить

Співати ганьбу в унісон.

Чом лізете ви, наче змії

Паплюжити наші надії?

Ламати бажання і мрії

Країни найперших персон?

Він мій Командир, він найкращий,

Відважний, міцний, роботящий.

А ви припиніть гавкіт псячий,

Бо зараз туди і сюди

Летить, наче янгол крізь хмари,

Тримаючи долі удари.

А вам будуть Божиї кари,

А також Печерські суди.

Я відео коментувала,

Де я перед ним звітувала,

Тож ви прикусіть своє жало,

Сховайтесь, як вранці упир.

Образи, та хоч і подяки

Мені абсолютно до сраки.

*****

Хто ваш командир, небораки?

Кажіть мені, хто командир?

https://www.facebook.com/hashtag/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%96%D1%85%D1%96?__eep__=6&__cft__[0]=AZbGO380fytu3fOQcyd-zFWvE6qOmbILKOZP1_AEaYNOWs_WybP6hOnlG7kE3AaQ5fVE4O-7BMy-txoDRwjkLVm1429d0xmc2IBzeJg6wVCUasfvTQ0wUDgn1iq06DlIKzKZfS-cO5NTJLUL4tPHEOBULnMl___m5bICLBMaOrVzkomEXj-2JBZ7sAFO3jr0V4E&__tn__=*NK-R #конченістіхі

https://www.facebook.com/evgen.pavlovic.213096?__cft__[0]=AZbGO380fytu3fOQcyd-zFWvE6qOmbILKOZP1_AEaYNOWs_WybP6hOnlG7kE3AaQ5fVE4O-7BMy-txoDRwjkLVm1429d0xmc2IBzeJg6wVCUasfvTQ0wUDgn1iq06DlIKzKZfS-cO5NTJLUL4tPHEOBULnMl___m5bICLBMaOrVzkomEXj-2JBZ7sAFO3jr0V4E&__tn__=-]K-R Євген Павлович

показать весь комментарий
10.01.2026 20:50 Ответить
ДЕГЕНЕРАЦИЯ ВСЕГО- ВОТ ВАША ЗАДАЧА
показать весь комментарий
10.01.2026 20:52 Ответить
Просте питання: чому галущенко на волі?
показать весь комментарий
10.01.2026 20:54 Ответить
Вот это и есть хороший вопрос. Почему сподвижник агента ФСБ Деркача и фигурант Миндичгейта до сих пор не в СИЗО?
показать весь комментарий
10.01.2026 20:57 Ответить
 
 