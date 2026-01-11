Негода у Львові та Харкові: водіїв закликають не користуватися автомобілями

У неділю, 11 січня, у Харкові зафіксували сильний снігопад, який суттєво ускладнив рух транспорту, а у Львові інтенсивні опади очікуються з ночі та триватимуть до ранку.

Про це йдеться у повідомленнях Харківської міської ради та мера Львова Андрія Садового в Telegram, на які посилається Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Міська влада обох міст закликала водіїв за можливості відмовитися від поїздок на власному транспорті, щоб не ускладнювати роботу комунальних служб і зменшити ризик аварій.

Читайте: Школи та університети можуть перейти на дистанційку до 19 січня, - Свириденко

Снігопад у Харкові: ускладнений рух і робота спецтехніки

У Харківській міській раді повідомили, що через значні опади погіршилася видимість і зросла небезпека для водіїв та пішоходів. Комунальні служби працюють у посиленому режимі із залученням спеціальної техніки.

За прогнозами, інтенсивний снігопад триватиме до пізнього вечора. Мешканців просять не залишати автомобілі вздовж доріг, у дворах та на узбіччях.

Львів готується до нічного снігопаду

Мер Львова Андрій Садовий повідомив, що сніг у місті падатиме всю ніч, а комунальні служби працюватимуть безперервно. Через складні погодні умови дітей вирішили не відправляти до школи.

"Я не пригадую, коли востаннє були такі снігопади. Двірники та працівники комунальних підприємств уже працюють на межі можливостей", — зазначив Садовий.

Він також закликав львів’ян за можливості не користуватися автомобілями та долучатися до прибирання міста.

Раніше ми повідомляли, що на деяких ділянках прифронтових доріг у Запорізькій області внаслідок сильного пориву вітру відбулося часткове руйнування опор антидронових тунелів.

Дивіться також: Окупант ложкою їсть сніг у кущах поблизу Авдіївки. ВIДЕО