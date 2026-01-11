Непогода во Львове и Харькове: водителей призывают не пользоваться автомобилями
В воскресенье, 11 января, в Харькове зафиксировали сильный снегопад, который существенно затруднил движение транспорта, а во Львове интенсивные осадки ожидаются с ночи и продлятся до утра.
Об этом говорится в сообщениях Харьковского городского совета и мэра Львова Андрея Садового в Telegram, на которые ссылается Цензор.НЕТ.
- Городские власти обоих городов призвали водителей по возможности отказаться от поездок на своем транспорте, чтобы не затруднять работу коммунальных служб и уменьшить риск аварий.
Снегопад в Харькове: затруднено движение и работа спецтехники
В Харьковском городском совете сообщили, что из-за значительных осадков ухудшилась видимость и возросла опасность для водителей и пешеходов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме с привлечением специальной техники.
По прогнозам, интенсивный снегопад продлится до позднего вечера. Жителей просят не оставлять автомобили вдоль дорог, во дворах и на обочинах.
Львов готовится к ночному снегопаду
Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что снег в городе будет идти всю ночь, а коммунальные службы будут работать непрерывно. Из-за сложных погодных условий детей решили не отправлять в школу.
"Я не помню, когда в последний раз были такие снегопады. Дворники и работники коммунальных предприятий уже работают на пределе возможностей", - отметил Садовый.
Он также призвал львовян по возможности не пользоваться автомобилями и присоединяться к уборке города.
Ранее мы сообщали, что на некоторых участках прифронтовых дорог в Запорожской области в результате сильного порыва ветра произошло частичное разрушение опор антидроновых туннелей.
