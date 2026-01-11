Непогода во Львове и Харькове: водителей призывают не пользоваться автомобилями

В воскресенье, 11 января, в Харькове зафиксировали сильный снегопад, который существенно затруднил движение транспорта, а во Львове интенсивные осадки ожидаются с ночи и продлятся до утра.

Об этом говорится в сообщениях Харьковского городского совета и мэра Львова Андрея Садового в Telegram, на которые ссылается Цензор.НЕТ.

Городские власти обоих городов призвали водителей по возможности отказаться от поездок на своем транспорте, чтобы не затруднять работу коммунальных служб и уменьшить риск аварий.

Снегопад в Харькове: затруднено движение и работа спецтехники

В Харьковском городском совете сообщили, что из-за значительных осадков ухудшилась видимость и возросла опасность для водителей и пешеходов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме с привлечением специальной техники.

По прогнозам, интенсивный снегопад продлится до позднего вечера. Жителей просят не оставлять автомобили вдоль дорог, во дворах и на обочинах.

Львов готовится к ночному снегопаду

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что снег в городе будет идти всю ночь, а коммунальные службы будут работать непрерывно. Из-за сложных погодных условий детей решили не отправлять в школу.

"Я не помню, когда в последний раз были такие снегопады. Дворники и работники коммунальных предприятий уже работают на пределе возможностей", - отметил Садовый.

Он также призвал львовян по возможности не пользоваться автомобилями и присоединяться к уборке города.

