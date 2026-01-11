РУС
Новости Снегопад в Украине
1 461 4

Непогода во Львове и Харькове: водителей призывают не пользоваться автомобилями

Снегопад во Львове и Харькове

В воскресенье, 11 января, в Харькове зафиксировали сильный снегопад, который существенно затруднил движение транспорта, а во Львове интенсивные осадки ожидаются с ночи и продлятся до утра.

Об этом говорится в сообщениях Харьковского городского совета и мэра Львова Андрея Садового в Telegram, на которые ссылается Цензор.НЕТ.

  • Городские власти обоих городов призвали водителей по возможности отказаться от поездок на своем транспорте, чтобы не затруднять работу коммунальных служб и уменьшить риск аварий.

Снегопад в Харькове: затруднено движение и работа спецтехники

В Харьковском городском совете сообщили, что из-за значительных осадков ухудшилась видимость и возросла опасность для водителей и пешеходов. Коммунальные службы работают в усиленном режиме с привлечением специальной техники.

По прогнозам, интенсивный снегопад продлится до позднего вечера. Жителей просят не оставлять автомобили вдоль дорог, во дворах и на обочинах.

Львов готовится к ночному снегопаду

Мэр Львова Андрей Садовый сообщил, что снег в городе будет идти всю ночь, а коммунальные службы будут работать непрерывно. Из-за сложных погодных условий детей решили не отправлять в школу.

"Я не помню, когда в последний раз были такие снегопады. Дворники и работники коммунальных предприятий уже работают на пределе возможностей", - отметил Садовый.

Он также призвал львовян по возможности не пользоваться автомобилями и присоединяться к уборке города.

Автор: 

Львов (4702) непогода (854) погода (2824) Харьков (7869) снегопад (791)
Сортировать:
У Польщі теж снігопади. Ледве доїхав нині зі Львова через Раву-Руську. У Бельзец зробив помилку - поїхав так як завжди якимись коротшими дорогами, а треба було триматися дрогі крайової, яку справно чистять, і їхати через Томашув Любельскі...
11.01.2026 22:17 Ответить
11.01.2026 22:19 Ответить
Чи послухають?
11.01.2026 22:36 Ответить
Місцевим і говорити не треба - вийдуть самі, а дєтям асвабадітєлєй теж говорити не треба - як горохом до стіни...
11.01.2026 23:00 Ответить
 
 