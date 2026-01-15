В Україні відкрили збір пам’яті на підтримку родин Героїв
В Україні оголошено благодійний збір у пам’ять про Сашка — волонтера та помічника військових, який довгий час працював на підтримку фронту та сімей захисників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, зібрані кошти планують спрямувати на допомогу родинам загиблих бійців, близьким Олександра, а також військовим, яким він за життя просив надати термінову підтримку. Ініціатори наголошують, що Сашко практично безперервно працював для армії та мав лише кілька днів відпустки за чотири роки.
Збір пам’яті: підтримка родин і допомога фронту
Організатори звернулися до армійських корпусів, бригад, полків, батальйонів і окремих підрозділів, які регулярно отримували від Сашка допомогу, консультації та важливі контакти. Їх закликають або відкрити власні благодійні збори, або підтримати спільну ініціативу.
"Ми зобов’язані допомогти живим Героям і сім’ям загиблих та дати гідну відповідь ворогу", — зазначають у зверненні.
- Учасники ініціативи підкреслюють, що мета збору — не лише вшанування пам’яті, а й реальна підтримка тих, хто сьогодні продовжує боронити Україну та тих, хто втратив рідних на війні.
Банка в Моно:
https://send.monobank.ua/jar/8krwFVRyEN
Номер картки банки:
4874100023999116
Банківські реквізити Фонду:
найменування отримувача:
БО БФ ПРАВОТА;
код отримувача: 44758314;
рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA923052990000026000025919179;
назва банку: АТ КБ "ПриватБанк"
Це для мене підозріло, як реклама єлєйного притули.
Не знаю що за організація і як дізнатися про їх еіективність.
А особисто сам допомагаю лише тим кого знаю і маю уявленя
Хто організатори?
Оті, що з зе!гнідою волонтерські справи обговорювали, нещодавно?
Відмінити всі спецпенсії і спецзарплати, вивільнені гроші виплачювати з бюджету на підтримку родин Героїв. А на спецзарплати і спецпенсії оголосити збір, відкрити бану і опублікувати номер картки і рахунки.