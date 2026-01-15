В Україні відкрили збір пам’яті на підтримку родин Героїв

Збір пам’яті

В Україні оголошено благодійний збір у пам’ять про Сашка — волонтера та помічника військових, який довгий час працював на підтримку фронту та сімей захисників.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, зібрані кошти планують спрямувати на допомогу родинам загиблих бійців, близьким Олександра, а також військовим, яким він за життя просив надати термінову підтримку. Ініціатори наголошують, що Сашко практично безперервно працював для армії та мав лише кілька днів відпустки за чотири роки.

Збір пам’яті: підтримка родин і допомога фронту

Організатори звернулися до армійських корпусів, бригад, полків, батальйонів і окремих підрозділів, які регулярно отримували від Сашка допомогу, консультації та важливі контакти. Їх закликають або відкрити власні благодійні збори, або підтримати спільну ініціативу.

"Ми зобов’язані допомогти живим Героям і сім’ям загиблих та дати гідну відповідь ворогу", — зазначають у зверненні.

  • Учасники ініціативи підкреслюють, що мета збору — не лише вшанування пам’яті, а й реальна підтримка тих, хто сьогодні продовжує боронити Україну та тих, хто втратив рідних на війні.

Банка в Моно:

https://send.monobank.ua/jar/8krwFVRyEN

Номер картки банки:

4874100023999116

Банківські реквізити Фонду:

найменування отримувача:

БО БФ ПРАВОТА;

код отримувача: 44758314;

рахунок отримувача у форматі відповідно до стандарту IBAN: UA923052990000026000025919179;

назва банку: АТ КБ "ПриватБанк"

Збір пам'яті

Топ коментарі
+12
Зустрічна пропозиція.
Відмінити всі спецпенсії і спецзарплати, вивільнені гроші виплачювати з бюджету на підтримку родин Героїв. А на спецзарплати і спецпенсії оголосити збір, відкрити бану і опублікувати номер картки і рахунки.
15.01.2026 20:59 Відповісти
+7
Може я неуважно прочитав.
Хто організатори?
Оті, що з зе!гнідою волонтерські справи обговорювали, нещодавно?
15.01.2026 20:51 Відповісти
+7
На фейсбуку у сторінки маса похвальних коментів..
Це для мене підозріло, як реклама єлєйного притули.
Не знаю що за організація і як дізнатися про їх еіективність.
А особисто сам допомагаю лише тим кого знаю і маю уявленя
15.01.2026 21:15 Відповісти
Краще б влада виплачувала б обіцяні 15 млн. гривень гробових замість показухи у вигляді хвилини мовчання.
15.01.2026 20:41 Відповісти
Добра справа! Хотілося б знати, хто ці організатори? Жодного імені...
15.01.2026 20:43 Відповісти
На фейсбуку у сторінки маса похвальних коментів..
Це для мене підозріло, як реклама єлєйного притули.
Не знаю що за організація і як дізнатися про їх еіективність.
А особисто сам допомагаю лише тим кого знаю і маю уявленя
показати весь коментар
15.01.2026 21:15 Відповісти
Може я неуважно прочитав.
Хто організатори?
Оті, що з зе!гнідою волонтерські справи обговорювали, нещодавно?
показати весь коментар
15.01.2026 20:51 Відповісти
тобі сюди
15.01.2026 20:55 Відповісти
А ти шо, обідився, чи теж не знаєш?
15.01.2026 21:03 Відповісти
Зустрічна пропозиція.
Відмінити всі спецпенсії і спецзарплати, вивільнені гроші виплачювати з бюджету на підтримку родин Героїв. А на спецзарплати і спецпенсії оголосити збір, відкрити бану і опублікувати номер картки і рахунки.
показати весь коментар
15.01.2026 20:59 Відповісти
Щось незрозуміле. Чи це збір для певних кіл.
