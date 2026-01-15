В Украине открыли сбор памяти в поддержку семей Героев
В Украине объявлен благотворительный сбор в память о Саше — волонтере и помощнике военных, который долгое время работал в поддержку фронта и семей защитников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, собранные средства планируют направить на помощь семьям погибших бойцов, близким Александра, а также военным, которым он при жизни просил оказать срочную поддержку. Инициаторы отмечают, что Саша практически непрерывно работал для армии и за четыре года имел всего несколько дней отпуска.
Сбор памяти: поддержка семей и помощь фронту
Организаторы обратились к армейским корпусам, бригадам, полкам, батальонам и отдельным подразделениям, которые регулярно получали от Саши помощь, консультации и важные контакты. Их призывают либо открыть собственные благотворительные сборы, либо поддержать совместную инициативу.
"Мы обязаны помочь живым Героям и семьям погибших и дать достойный ответ врагу", — отмечается в обращении.
- Участники инициативы подчеркивают, что цель сбора — не только почтить память, но и оказать реальную поддержку тем, кто сегодня продолжает защищать Украину, и тем, кто потерял родных на войне.
Банка в Моно:
https://send.monobank.ua/jar/8krwFVRyEN
Номер карты банка:
4874100023999116
Банковские реквизиты Фонда:
наименование получателя:
БО БФ ПРАВОТА;
код получателя: 44758314;
счет получателя в формате в соответствии со стандартом IBAN: UA923052990000026000025919179;
название банка: АО КБ "ПриватБанк"
Це для мене підозріло, як реклама єлєйного притули.
Не знаю що за організація і як дізнатися про їх еіективність.
А особисто сам допомагаю лише тим кого знаю і маю уявленя
Хто організатори?
Оті, що з зе!гнідою волонтерські справи обговорювали, нещодавно?
Відмінити всі спецпенсії і спецзарплати, вивільнені гроші виплачювати з бюджету на підтримку родин Героїв. А на спецзарплати і спецпенсії оголосити збір, відкрити бану і опублікувати номер картки і рахунки.