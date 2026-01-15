РУС
Новости
825 10

В Украине открыли сбор памяти в поддержку семей Героев

Сбор памяти

В Украине объявлен благотворительный сбор в память о Саше — волонтере и помощнике военных, который долгое время работал в поддержку фронта и семей защитников.

Как сообщает Цензор.НЕТ, собранные средства планируют направить на помощь семьям погибших бойцов, близким Александра, а также военным, которым он при жизни просил оказать срочную поддержку. Инициаторы отмечают, что Саша практически непрерывно работал для армии и за четыре года имел всего несколько дней отпуска.

Сбор памяти: поддержка семей и помощь фронту

Организаторы обратились к армейским корпусам, бригадам, полкам, батальонам и отдельным подразделениям, которые регулярно получали от Саши помощь, консультации и важные контакты. Их призывают либо открыть собственные благотворительные сборы, либо поддержать совместную инициативу.

"Мы обязаны помочь живым Героям и семьям погибших и дать достойный ответ врагу", — отмечается в обращении.

  • Участники инициативы подчеркивают, что цель сбора — не только почтить память, но и оказать реальную поддержку тем, кто сегодня продолжает защищать Украину, и тем, кто потерял родных на войне.

Банка в Моно:

https://send.monobank.ua/jar/8krwFVRyEN

Номер карты банка:

4874100023999116

Банковские реквизиты Фонда:

наименование получателя:

БО БФ ПРАВОТА;

код получателя: 44758314;

счет получателя в формате в соответствии со стандартом IBAN: UA923052990000026000025919179;

название банка: АО КБ "ПриватБанк"

Сбор пам'яті

благотворительность (641) помощь (8305) сбор (326)
+4
Зустрічна пропозиція.
Відмінити всі спецпенсії і спецзарплати, вивільнені гроші виплачювати з бюджету на підтримку родин Героїв. А на спецзарплати і спецпенсії оголосити збір, відкрити бану і опублікувати номер картки і рахунки.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:59 Ответить
+3
Краще б влада виплачувала б обіцяні 15 млн. гривень гробових замість показухи у вигляді хвилини мовчання.
показать весь комментарий
15.01.2026 20:41 Ответить
+3
Добра справа! Хотілося б знати, хто ці організатори? Жодного імені...
показать весь комментарий
15.01.2026 20:43 Ответить
