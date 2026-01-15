ВАКС стягнув частину майна у проросійського пропагандиста, громадянина України Кеворкяна

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув в дохід держави частину активів, які належать громадянину України Костянтину Кеворкяну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

На підставі чого стягнули активи Кервокяна

"У четвер, 15 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала до громадянина України (який здійснює терористичну діяльність у розумінні положень Закону України "Про боротьбу з тероризмом", Закону України "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну") санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції"", - ідеться в повідомленні.

Підставою для прийняття такого рішення стало те, що особа суттєво інформаційно сприяла вчиненню дій та ухваленню рішень, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 5-1 Закону України "Про санкції" (завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України).

Суд стягнув у дохід держави активи, які належать вказаній особі та щодо яких вона могла прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

У дохід держави стягнули такі активи:

будинок житловою площею 83,2 кв.м, розташований в Харківській області;

гаражний бокс загальною площею 61,5 кв.м, розташований в Харкові;

кошти в розмірі 627,53 доларів США, розміщені на банківському рахунку в Україні;

квартиру загальною площею 95,1 кв.м, розташовану в Харкові;

квартиру загальною площею 50,8 кв.м в Алушті, Автономна Республіка Крим;

1/2 частку у праві спільної часткової власності на квартиру загальною площею 72,1 кв.м, в Харкові;

15 % частки у статутному капіталі ТОВ "ПЕРШОСТОЛИЧНЕ", що у грошовому еквіваленті становить 4 980 грн;

транспортний засіб ВАЗ 2109, 1989 року випуску;

транспортний засіб ВАЗ 2109, 1990 року випуску;

майнові права на торговельну марку "ПЕРВАЯ СТОЛИЦА";

майнові права на торговельну марку "ПЕРША СТОЛИЦЯ".

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.

Однак, за даними Центру протидії корупції, суд не стягнув частки у статутних капіталах ТОВ, а саме: 60% частки у ТОВ "ВІДДІЛ ПРОДАЖ "ХК"; 60% частки у ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ХК"; 30% частки у ТОВ "ХАРПОЛ"; 100% частки у ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ХК"; 60% частки у ТОВ "ГОЛОВНЕ ВИДАВНИЦТВО ХК".

Хто такий Кеворкян

Костянтин Кеворкян - колишній український журналіст, після Революції Гідності емігрував до Росії, де займається російською пропагандою.

Неодноразово виправдовував російську агресію і називав території, які захопила РФ - "освобожденными".