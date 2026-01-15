ВАКС стягнув частину майна у проросійського пропагандиста, громадянина України Кеворкяна
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції та стягнув в дохід держави частину активів, які належать громадянину України Костянтину Кеворкяну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ВАКС.
На підставі чого стягнули активи Кервокяна
"У четвер, 15 січня, колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила позовну заяву Міністерства юстиції України та застосувала до громадянина України (який здійснює терористичну діяльність у розумінні положень Закону України "Про боротьбу з тероризмом", Закону України "Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну") санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України "Про санкції"", - ідеться в повідомленні.
Підставою для прийняття такого рішення стало те, що особа суттєво інформаційно сприяла вчиненню дій та ухваленню рішень, зазначених у п. 1 ч. 1 ст. 5-1 Закону України "Про санкції" (завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності України).
Суд стягнув у дохід держави активи, які належать вказаній особі та щодо яких вона могла прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.
У дохід держави стягнули такі активи:
- будинок житловою площею 83,2 кв.м, розташований в Харківській області;
- гаражний бокс загальною площею 61,5 кв.м, розташований в Харкові;
- кошти в розмірі 627,53 доларів США, розміщені на банківському рахунку в Україні;
- квартиру загальною площею 95,1 кв.м, розташовану в Харкові;
- квартиру загальною площею 50,8 кв.м в Алушті, Автономна Республіка Крим;
- 1/2 частку у праві спільної часткової власності на квартиру загальною площею 72,1 кв.м, в Харкові;
- 15 % частки у статутному капіталі ТОВ "ПЕРШОСТОЛИЧНЕ", що у грошовому еквіваленті становить 4 980 грн;
- транспортний засіб ВАЗ 2109, 1989 року випуску;
- транспортний засіб ВАЗ 2109, 1990 року випуску;
- майнові права на торговельну марку "ПЕРВАЯ СТОЛИЦА";
- майнові права на торговельну марку "ПЕРША СТОЛИЦЯ".
Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано.
Однак, за даними Центру протидії корупції, суд не стягнув частки у статутних капіталах ТОВ, а саме: 60% частки у ТОВ "ВІДДІЛ ПРОДАЖ "ХК"; 60% частки у ТОВ "ВИДАВНИЧИЙ ДІМ "ХК"; 30% частки у ТОВ "ХАРПОЛ"; 100% частки у ТОВ "ВИДАВНИЦТВО ХК"; 60% частки у ТОВ "ГОЛОВНЕ ВИДАВНИЦТВО ХК".
Хто такий Кеворкян
Костянтин Кеворкян - колишній український журналіст, після Революції Гідності емігрував до Росії, де займається російською пропагандою.
Неодноразово виправдовував російську агресію і називав території, які захопила РФ - "освобожденными".
Загальний тоннаж витраченого офісного паперу формату А-4 на усі протоколи, акти, матеріали, докази - якщо здати на макулатуру, вийде більше за квартиру загальною площею 95,1 кв.м, розташовану в Харкові.
А ще краще на давальницькій сировині передати в Обухівський комбінат - туалети Вищого антикорупційного суду будуть забезпечені папером на 10 років вперед.
Реально, людям нєфіг чим займатися. Хоча, якомусь оперу СБУ квартирка в Харкові і відійде за 5 копійок.
Знали б ви як на Донбасі дерибанять промислові активи сепарів, що звалили... Свого часу теж цікавився, хоч і в ЗСУ. Пояснили - там усім займається СБУ.
МОжна навіть не цікавитись - без толку )))
Фома, в мене вбивати усіх, хто бажає окупувати Україну, вже увійшло в звичку. Старий воїн.
Можу отримати нову звичку - вбивати тих, хто підбурює до окупації.
І плювати, до росії, чи до США.
З США достатньо старих воїнів воювали разом з нами. Усі причетні вже знають, що з нами в контри може стати останньою помилкою.
Ми не хочемо ставати 51 штатом США. У нас своя доля, і ми сильніші за них усіх.
Ми маємо свою землю та свою країну УКРАЇНУ.
(за умови, коли ви, ухилянти, почнете все ж таки виконувати свій конституційний обов'язок).
