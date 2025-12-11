Понад 100 тонн майна підприємства, пов’язаного з резидентами РФ та Білорусі, передано ЗСУ, - Офіс Генпрокурора

На Чернігівщині правоохоронці вилучили й передали Збройним Силам України понад 100 тонн продукції підприємства, яке було підконтрольне російським і білоруським власникам та намагалося уникнути конфіскації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Розслідування триває за фактами зловживання владою та фінансування дій, спрямованих проти конституційного ладу і територіальної цілісності України (ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 110-2 ККУ).

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Керівники фірми намагалися приховати продукцію й вивезти її з України

За даними слідства, керівники виробника профнастилу намагалися приховати продукцію та вивезти її з України, аби уникнути конфіскації. Підприємство поспіхом і незаконно "переписали" на підставну особу, не пов’язану з його діяльністю.

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Понад 100 тонн профнастилу виявили на митниці та спрямували до військових частин

Спроба провалилася. На Чернігівській митниці правоохоронці виявили понад 100 тонн профнастилу. Майно повернули та передали для укріплення оборонних позицій наших військових. Продукція вже надійшла у військові частини Сил оборони.

Зазначається, що це вже не перший епізод у межах провадження: раніше АРМА отримала обладнання підприємства, а частину продукції також спрямовано на потреби української армії.

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